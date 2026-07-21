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A 2022-es labdarúgó-vb-hez hasonlóan Argentína az idei tornán is döntőbe jutott, ám a spanyolokat nem tudta megállítani. Lionel Messiék drámai párharcok után jutottak el a fináléig, az argentinok kritikusai pedig többször azt hozták fel, hogy a címvédőnek bírói segítség is kellett a fináléba kerüléshez. Ezzel az állásponttal a jelek szerint Cristiano Ronaldo is egyetért.

A világbajnokság döntője után a spanyol televíziós magazinműsor, az Espejo Público az Instagram-oldalán osztott meg egy olyan videót, amelyben a szakértők az argentin válogatottról beszéltek. A műsorban nem túl hízegő véleményt fogalmaztak meg Lionel Messiékről, mondván a FIFA segítsége nélkül nem jutottak volna vb-döntőbe. A videót a portugálok szupersztárja, Cristiano Ronaldo is kedvelte, ez a reakció pedig azonnal olajat öntött a tűzre.

Cristiano Ronaldo szerint az argentin válogatottat a FIFA juttatta be a vb-döntőbe?
Cristiano Ronaldo szerint az argentin válogatottat a FIFA juttatta be a vb-döntőbe?
Fotó: Molly Darlington / Getty Images North America/AFP

Cristiano Ronaldo szerint csaltak az argentinok javára?

A videóban elhangzottak szerint több játékvezetői döntés is az argentinoknak kedvezett a torna során, ezért sok szurkoló úgy véli, a dél-amerikai válogatott könnyebb utat kapott a fináléig. A kritikák különösen a egyiptomiak elleni nyolcaddöntőn történteket érintették, amely során érvénytelenítettek az afrikaiak gólját, ugyanakkor az argentinok győztes találata előtt nem fújtak le egy Mohamed Szalah elleni szabálytalanságot. 

Ronaldo egyetlen lájkja elég volt ahhoz, hogy újra fellángoljon a vita a világbajnokság bíráskodásáról, 

valamint a Messivel való rivalizálásról.

Cristiano Ronaldo nem reagált a like-ra

A portugál klasszis egyelőre nem kommentálta a történteket, így nem tudni, tudatos üzenetről vagy egyszerű közösségi médiás reakcióról volt-e szó. A szurkolók azonban azonnal találgatni kezdtek, sokan pedig úgy értelmezték a lájkot, hogy Ronaldo osztja a videóban megfogalmazott vádakat.

Argentína végül nem tudta megnyerni a világbajnokságot, a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra kikapott Spanyolországtól. A finálét követően ráadásul botrányos jelenetek is történtek, amelyek miatt az argentinok megítélésén újabb csorba esett.

Ronaldo számára különösen fájó lehetett a torna, hiszen Portugália már a nyolcaddöntőben búcsúzott

éppen a későbbi világbajnok spanyolok ellen. A 41 éves sztár ezt követően megerősítette, hogy ez volt pályafutása utolsó világbajnoki szereplése, bár a jövőbeli Eb-részvételével kapcsolatban nem tett kijelentést.

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