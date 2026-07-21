Az A Bola szerint az uruguayi Fernando Muslera okozta a spanyol sikerrel véget ért torna legnagyobb csalódását, mögötte Joshua Kimmich, Josko Gvardiol, Gabriel Magalhaes és Piero Hincapié következik (az első tízben még: Federico Valverde, Jamal Musiala, Bruno Fernandes, Leroy Sané, Cristiano Ronaldo ). Érdekes lista, már csak annak fényében is, hogy az első helyen álló kapust négy védő követi a sorban.

Az A Bola szerint Cristiano Ronaldo sem váltotta meg a világot a vb-n

Fotó: Molly Darlington/Getty Images North America/AFP

Cristiano Ronaldo csalódást okozott a vb-n?

A rangsor ugyanakkor nemcsak az élmezőny miatt vált beszédtémává: a 10. helyen Cristiano Ronaldo szerepel, aki ugyan már 41 évesen érkezett a tornára, mégis sokan úgy vélik, hogy teljesítménye messze nem indokolta, hogy a világbajnokság tíz legnagyobb csalódása közé sorolják. A portugál klasszis ugyan nem dominálta a mezőnyt úgy, mint fénykorában, de továbbra is veszélyes volt az ellenfelek kapujára, és a válogatott egyik meghatározó alakja maradt, miközben három góllal zárt.

Hasonlóan megosztó Neymar 19. helyezése. A brazil támadó tornája valóban elmaradt a tőle megszokott szinttől, ugyanakkor sérülésekkel bajlódott, ráadásul Brazília gyengébb szereplését aligha lehet kizárólag az ő nyakába varrni. Nem is ő az egyetlen brazil a rangsorban: Gabriel a negyedik, Raphinha pedig a huszonharmadik helyre került.

A németeket vették elő a legjobban

Ha a nemzeteket nézzük, egyértelműen Németország kapta a legtöbb kritikát. Négy játékos – Kimmich mellett Jamal Musiala, Leroy Sané és Manuel Neuer – is felkerült a 23-as listára, ráadásul Kimmich rögtön a második, Musiala a hetedik, Sané a kilencedik, Neuer pedig a tizenkettedik helyen szerepel.

Közülük éppen Kimmich helyezése váltotta ki az egyik legnagyobb visszhangot. A Bayern Münchennel foglalkozó Bavarian Football Works szerint ugyan a német válogatott valóban csalódást okozott, Kimmich teljesítménye korántsem indokolja, hogy a torna második legnagyobb csalódásának nevezzék. Az oldal emlékeztetett arra is, hogy a jobbhátvédként is bevethető középpályás több mérkőzésen nem a megszokott szerepkörében futballozott, ennek ellenére kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A cikk szerzője odáig ment, hogy szerinte az A Bola összeállítása inkább provokatív, mint objektív rangsor, és részben éppen az volt a célja, hogy vitát generáljon.