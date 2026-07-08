A portugál–spanyol rangadó nemcsak a világbajnokság egyik legjobban várt mérkőzése volt, hanem Cristiano Ronaldo utolsó vb-szereplése miatt is különleges jelentőséggel bírt. A 41 esztendős klasszisnak a spanyolok elleni vereséggel ért véget a hatodik világbajnoksága, noha sokáig úgy tűnt, hogy hosszabbításba torkollik a találkozó, a csereként beállt Mikel Merino végül a rendes játékidőben eldöntötte a továbbjutást sorsát.

Pintér Ádám és Cristiano Ronaldo a 2016-os Európa-bajnokság csoportmérkőzésén

Fotó: Kisbenedek Attila /AFP

„Nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, helyzetek akadtak itt is, ott is, talán a spanyoloknak több – mondta a Ferencvárosnál scoutként dolgozó Pintér Ádám az Origo Sportnak. – Azt azért leszögezném, hogy én a spanyolokkal szimpatizálok, de ettől függetlenül szerettem volna, hogy Cristiano Ronaldo minél tovább meneteljen az utolsó világbajnokságán. Összességében inkább a spanyolok oldalára billent a mérleg, megérdemelten jutottak tovább.”

A korábbi válogatott futballista szerint a spanyolok ezúttal is a torna legnagyobb esélyesei közé tartoznak, játékuk pedig jól tükrözi azt a filozófiát, amely hosszú évek óta meghatározza a nemzeti együttest.

„Spanyolország mindig esélyes a végső győzelemre, szerintem ez most is így van. Azért az sokat elmond, hogy immár öt meccsen nem kaptak gólt. Rendkívül szervezettek, a rájuk jellemző módon a labdatartáson alapul a játékuk, és ha adódik egy lehetőség, azt kegyetlenül kihasználják. A torna elején Lamine Yamal hiányzott, az ő sérülés utáni visszatérése érezhető, noha most Nuno Mendes jól semlegesítette. A portugálok oldalán abban láttam a hibát, hogy elkezdtek türelmetlenek lenni, a játékvezetővel is sokat foglalkoztak, és végül pont egy ilyen szituációból kapták a gólt. A spanyolok türelmesebbek voltak, és ez végül eredményre vezetett.”

Cristiano Ronaldo testközelből

Pintér Ádám azon kevés magyar játékos közé tartozik, aki klub és válogatott szinten is találkozott Cristiano Ronaldóval. A Zaragoza játékosaként többször is pályára lépett ellene a spanyol élvonalban, amikor Ronaldo még a Real Madrid játékosa volt, míg a magyar válogatottban a 2016-os Európa-bajnokság emlékezetes, 3-3-as mérkőzésén, valamint két világbajnoki selejtezőn is megmérkőzött vele, így testközelből megtapasztalhatta, milyen érzés a portugál klasszis ellen futballozni.

A kamera ugye legtöbbször a labdát követi, sok esetben nem lehet látni a képernyőn az adott játékost. Az ő esetében mindig az látható rajta, hogy minden sejtjével, idegszálával a gólszerzésre koncentrál. Ő az a játékos, aki az utolsó pillanatig küzd, és belead mindent, amíg a játékvezető le nem fújja a mérkőzést. Egyszer feltették neki azt a kérdést, hogy melyik góljára emlékszik leginkább és melyik a legfontosabb, ő pedig azt felelte erre, hogy mindig a következő.

A közös mérkőzések közül természetesen szóba került a 2016-os Európa-bajnokság emlékezetes csoportmérkőzése, amelyen a magyar válogatott 3-3-ra végzett Portugáliával.