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Foci-vb 2026

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Utoljára láttuk a labdarúgó-világbajnokságon az utóbbi húsz év egyik legjobb játékosát. A portugál Cristiano Ronaldo négy év múlva már nem fog játszani a vb-n, és a spanyolok elleni vereség azt jelenti, hogy érem nélkül zárja a vb-karrierjét.

A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. Az első félidő mozgalmasabb volt, mégsem született gól, a szünet után pedig kevesebb helyzetet alakított ki a két csapat. A továbbjutás végül a 91. percben Mikel Merino góljával dőlt el. Az eredmény azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo, a portugálok játékosa vereséggel búcsúzott, többé nem látjuk őt a foci-vb-n.

Cristiano Ronaldo könnyezve fejezte be a vb-t
Cristiano Ronaldo könnyezve fejezte be a vb-t Fotó: THOMAS COEX / AFP

Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott

A 41 éves sztár, az utóbbi 20 év egyik legjobb labdarúgója 2006-ban szerepelt először a világbajnokságon, aztán 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is játszott, tehát a mostani volt a hatodik tornája. 

Ronaldo világbajnoki érem nélkül zárja a karrierjét, 27 vb-meccsen 11 gólt szerzett. 

A spanyolok elleni vereség után könnyezve tapsolta meg a portugál szurkolókat, és könnyen lehet, hogy a válogatottban sem láthatjuk többé. Tehát elképzelhető, hogy nem csak a világbajnokságtól, hanem a nemzeti csapattól is elköszönt.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Galéria: Cristiano Ronaldo drámai utolsó vb-meccse képekben
Fotó: AFP
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Cristiano Ronaldo

 

 

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