A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. Az első félidő mozgalmasabb volt, mégsem született gól, a szünet után pedig kevesebb helyzetet alakított ki a két csapat. A továbbjutás végül a 91. percben Mikel Merino góljával dőlt el. Az eredmény azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo, a portugálok játékosa vereséggel búcsúzott, többé nem látjuk őt a foci-vb-n.

Cristiano Ronaldo könnyezve fejezte be a vb-t Fotó: THOMAS COEX / AFP

Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott

A 41 éves sztár, az utóbbi 20 év egyik legjobb labdarúgója 2006-ban szerepelt először a világbajnokságon, aztán 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is játszott, tehát a mostani volt a hatodik tornája.

Ronaldo világbajnoki érem nélkül zárja a karrierjét, 27 vb-meccsen 11 gólt szerzett.

A spanyolok elleni vereség után könnyezve tapsolta meg a portugál szurkolókat, és könnyen lehet, hogy a válogatottban sem láthatjuk többé. Tehát elképzelhető, hogy nem csak a világbajnokságtól, hanem a nemzeti csapattól is elköszönt.