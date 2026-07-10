A portugál válogatott csupán nyolcaddöntőig jutott az idei labdarúgó-világbajnokságon. Cristiano Ronaldo és társai a spanyolokkal a legjobb 16 között már nem bírtak, végül 1-0-s vereséggel ért számukra véget a torna. A bukás után Roberto Martínez szövetségi kapitány lemondott, az utódját pedig máris bejelentette a Portugál Labdarúgó-szövetség.
Cristiano Ronaldo örülhet az új portugál kapitánynak?
A leköszönő spanyol szakember helyét hazai edző vette át, a portugálok kapitánya a 71 éves Jorge Jesus lett. A rutinos trénernek az lesz az első munkája válogatott élén, korábban számos helyen, többek között a Benficánál, a Sporting Lisszabonnál, a Flamengónál és a Fenerbahcénél is dolgozott.
Legutóbb éppen Ronaldo klubját, a szaúdi élvonalban szereplő al-Nasszr együttesét irányította, amellyel a 2025/2026-os idényben meg is nyerte a bajnokságot,
előtte pedig az al-Hilal csapatával is sikert sikerre halmozott.
A portugálok új kapitányának nincs gondja Cristiano Ronaldóval
Jesus 2030-ig szóló szerződést kötött, melynek értelmében a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as világbajnokságon is ő irányítja majd a portugál nemzeti csapatot.
Ronaldo tehát olyan edzővel dolgozhat, akit jól ismer, bár nem tudni, milyen tervei vannak még a válogatottban. A spanyolok elleni kiesés után az ötszörös aranylabdás azt nyilatkozta, az idei volt az utolsó vb-je, de azt nem mondta, hogy a következő Eb-n sem lépne már pályára. A frissen kinevezett kapitány a bemutatása után Ronaldóról is szót ejtett.
Még nem beszéltem Crisszel. Az ő személye sohasem lesz probléma forrása sem az én számomra, sem a válogatottnak. Mindenki gondoljon, amit akar.
Ha döntést kell hoznom róla, megbeszélem vele. De nemcsak az ő esetében teszek így, hanem minden játékossal négyszemközt egyeztetek majd” – szögezte le Jesus.
A portugáloknak legközelebb a Nemzetek Ligája A osztályában jönnek meccseik szeptembertől, a csoportjukban Wales, Dánia és Norvégia lesznek az ellenfeleik.
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