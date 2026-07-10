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Megvan a portugál labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya. Roberto Martínez utódja az a Jorge Jesus lett, aki Cristiano Ronaldo klubját, a szaúdi al-Nasszrt bajnoki címre vezette az előző idényben.

A portugál válogatott csupán nyolcaddöntőig jutott az idei labdarúgó-világbajnokságon. Cristiano Ronaldo és társai a spanyolokkal a legjobb 16 között már nem bírtak, végül 1-0-s vereséggel ért számukra véget a torna. A bukás után Roberto Martínez szövetségi kapitány lemondott, az utódját pedig máris bejelentette a Portugál Labdarúgó-szövetség.

Cristiano Ronaldo minden bizonnyal vb-győzelem nélkül zárja majd kivételes pályafutását
Cristiano Ronaldo minden bizonnyal vb-győzelem nélkül zárja majd kivételes pályafutását
Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Cristiano Ronaldo örülhet az új portugál kapitánynak?

A leköszönő spanyol szakember helyét hazai edző vette át, a portugálok kapitánya a 71 éves Jorge Jesus lett. A rutinos trénernek az lesz az első munkája válogatott élén, korábban számos helyen, többek között a Benficánál, a Sporting Lisszabonnál, a Flamengónál és a Fenerbahcénél is dolgozott. 

Legutóbb éppen Ronaldo klubját, a szaúdi élvonalban szereplő al-Nasszr együttesét irányította, amellyel a 2025/2026-os idényben meg is nyerte a bajnokságot, 

előtte pedig az al-Hilal csapatával is sikert sikerre halmozott.

A portugálok új kapitányának nincs gondja Cristiano Ronaldóval

Jesus 2030-ig szóló szerződést kötött, melynek értelmében a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as világbajnokságon is ő irányítja majd a portugál nemzeti csapatot.

Ronaldo tehát olyan edzővel dolgozhat, akit jól ismer, bár nem tudni, milyen tervei vannak még a válogatottban. A spanyolok elleni kiesés után az ötszörös aranylabdás azt nyilatkozta, az idei volt az utolsó vb-je, de azt nem mondta, hogy a következő Eb-n sem lépne már pályára. A frissen kinevezett kapitány a bemutatása után Ronaldóról is szót ejtett.

Még nem beszéltem Crisszel. Az ő személye sohasem lesz probléma forrása sem az én számomra, sem a válogatottnak. Mindenki gondoljon, amit akar. 

Ha döntést kell hoznom róla, megbeszélem vele. De nemcsak az ő esetében teszek így, hanem minden játékossal négyszemközt egyeztetek majd” – szögezte le Jesus.

A portugáloknak legközelebb a Nemzetek Ligája A osztályában jönnek meccseik szeptembertől, a csoportjukban Wales, Dánia és Norvégia lesznek az ellenfeleik.

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