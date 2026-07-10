A portugál válogatott csupán nyolcaddöntőig jutott az idei labdarúgó-világbajnokságon. Cristiano Ronaldo és társai a spanyolokkal a legjobb 16 között már nem bírtak, végül 1-0-s vereséggel ért számukra véget a torna. A bukás után Roberto Martínez szövetségi kapitány lemondott, az utódját pedig máris bejelentette a Portugál Labdarúgó-szövetség.

Cristiano Ronaldo minden bizonnyal vb-győzelem nélkül zárja majd kivételes pályafutását

Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Cristiano Ronaldo örülhet az új portugál kapitánynak?

A leköszönő spanyol szakember helyét hazai edző vette át, a portugálok kapitánya a 71 éves Jorge Jesus lett. A rutinos trénernek az lesz az első munkája válogatott élén, korábban számos helyen, többek között a Benficánál, a Sporting Lisszabonnál, a Flamengónál és a Fenerbahcénél is dolgozott.

Legutóbb éppen Ronaldo klubját, a szaúdi élvonalban szereplő al-Nasszr együttesét irányította, amellyel a 2025/2026-os idényben meg is nyerte a bajnokságot,

előtte pedig az al-Hilal csapatával is sikert sikerre halmozott.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Jorge Jesus, new Portugal head coach to lead project until June 2030.



Agreement signed for the head coach who won the Saudi Pro League with Cristiano Ronaldo last season.



Leading Portugal into Nations League, Euro 2028, World Cup 2030. pic.twitter.com/ghZK65nzyG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

A portugálok új kapitányának nincs gondja Cristiano Ronaldóval

Jesus 2030-ig szóló szerződést kötött, melynek értelmében a 2028-as Európa-bajnokságon, valamint a 2030-as világbajnokságon is ő irányítja majd a portugál nemzeti csapatot.

Ronaldo tehát olyan edzővel dolgozhat, akit jól ismer, bár nem tudni, milyen tervei vannak még a válogatottban. A spanyolok elleni kiesés után az ötszörös aranylabdás azt nyilatkozta, az idei volt az utolsó vb-je, de azt nem mondta, hogy a következő Eb-n sem lépne már pályára. A frissen kinevezett kapitány a bemutatása után Ronaldóról is szót ejtett.

Még nem beszéltem Crisszel. Az ő személye sohasem lesz probléma forrása sem az én számomra, sem a válogatottnak. Mindenki gondoljon, amit akar.

Ha döntést kell hoznom róla, megbeszélem vele. De nemcsak az ő esetében teszek így, hanem minden játékossal négyszemközt egyeztetek majd” – szögezte le Jesus.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus on Cristiano Ronaldo and the national team: “Cristiano will never be a problem for the national team, nor for me”.



“Cris is a symbol of Portuguese football. He wants to continue at Al Nassr and will end his career at Al Nassr. It’s easy to work with Cristiano”. pic.twitter.com/n7AOwAZF2o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

A portugáloknak legközelebb a Nemzetek Ligája A osztályában jönnek meccseik szeptembertől, a csoportjukban Wales, Dánia és Norvégia lesznek az ellenfeleik.