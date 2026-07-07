Cristiano Ronaldo világbajnoki szereplése a spanyolok elleni nyolcddöntős vereséggel ért véget. Az ötszörös aranylabdás vb-érem nélkül zárja kivételes karrierjét, a találkozó után könnyek között búcsúzott a portugál szurkolóktól.

Cristiano Ronaldo sem tudott csodát tenni a spanyolok elleni vb-nyolcaddöntőben

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo nyilatkozata bizakodásra ad okot a portugál szurkolóknak?

A mérkőzés után a 41 éves klasszis megerősítette, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága.

„Szomorú vagyok, hogy így búcsúzom a világbajnokságtól. De mindent beleadtam, tiszta lelkiismerettel távozom. Ez a foci, ilyen egy futballista élete. Néha nyersz, néha veszítesz. Tovább kell lépni. Az igazság az, hogy ez volt az utolsó világbajnokságom, igen. De most lesz időm gondolkodni, a családommal lenni, és nem hirtelen felindulásból dönteni” – mondta Ronaldo, aki ezt követően a 2016-os Eb-győzelemről beszélt.

„Hogy érzem magam ma? Ugyanúgy. Tiszta lelkiismerettel. Mindent megtettem. Három trófeát nyertem Portugáliának. Cristiano előtt Portugália nem nyert egyetlen kupát sem. Szóval boldog vagyok.

Az igazság az, hogy a legnagyobb címet, amit a válogatottal nyertem, 2016-ban szereztem, ami számomra őszintén szólva ugyanolyan értéket képvisel, mint egy vb-győzelem.

Ezért ismétlem magam: tiszta lelkiismerettel távozom, mindent megtettem, és ennyi. Holnap új nap lesz, és az élet megy tovább” – tette hozzá Ronaldo, aki nem vetette el annak lehetőségét, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon pályára lépjen.

🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.



“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Cristiano Ronaldo még egy Eb-t bevállalhat

Az al-Nasszr játékosa a 2016-os Eb-győzelem mellett két alkalommal (2019, 2025) hódította el a Nemzetek Ligáját a portugál válogatottal.

A 2028-as kontinenstorna idején Ronaldo már 43 éves lesz,

de csak a vb-szereplés kapcsán tett egyértelmű kijelentést, a nemzeti együttestől a jelek szerint még nem vonul vissza.

A legendás támadó már csak 24 találatra van attól, hogy megszerezze profi pályafutása 1000. gólját, ezt a mérföldkövet a következő idényben szeretné elérni.