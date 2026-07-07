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Foci-vb 2026

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A portugál válogatott számára véget ért a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Cristiano Ronaldo több vb-n már nem lép pályára, de a spanyolok elleni vereség után olyan nyilatkozatot adott, amelyben egy másik nagy lehetőség előtt nyitva hagyta az ajtót.

Cristiano Ronaldo világbajnoki szereplése a spanyolok elleni nyolcddöntős vereséggel ért véget. Az ötszörös aranylabdás vb-érem nélkül zárja kivételes karrierjét, a találkozó után könnyek között búcsúzott a portugál szurkolóktól.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo sem tudott csodát tenni a spanyolok elleni vb-nyolcaddöntőben
Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo nyilatkozata bizakodásra ad okot a portugál szurkolóknak?

A mérkőzés után a 41 éves klasszis megerősítette, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága.

„Szomorú vagyok, hogy így búcsúzom a világbajnokságtól. De mindent beleadtam, tiszta lelkiismerettel távozom. Ez a foci, ilyen egy futballista élete. Néha nyersz, néha veszítesz. Tovább kell lépni. Az igazság az, hogy ez volt az utolsó világbajnokságom, igen. De most lesz időm gondolkodni, a családommal lenni, és nem hirtelen felindulásból dönteni” – mondta Ronaldo, aki ezt követően a 2016-os Eb-győzelemről beszélt.

„Hogy érzem magam ma? Ugyanúgy. Tiszta lelkiismerettel. Mindent megtettem. Három trófeát nyertem Portugáliának. Cristiano előtt Portugália nem nyert egyetlen kupát sem. Szóval boldog vagyok. 

Az igazság az, hogy a legnagyobb címet, amit a válogatottal nyertem, 2016-ban szereztem, ami számomra őszintén szólva ugyanolyan értéket képvisel, mint egy vb-győzelem. 

Ezért ismétlem magam: tiszta lelkiismerettel távozom, mindent megtettem, és ennyi. Holnap új nap lesz, és az élet megy tovább” – tette hozzá Ronaldo, aki nem vetette el annak lehetőségét, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon pályára lépjen.

Cristiano Ronaldo még egy Eb-t bevállalhat

Az al-Nasszr játékosa a 2016-os Eb-győzelem mellett két alkalommal (2019, 2025) hódította el a Nemzetek Ligáját a portugál válogatottal.

A 2028-as kontinenstorna idején Ronaldo már 43 éves lesz, 

de csak a vb-szereplés kapcsán tett egyértelmű kijelentést, a nemzeti együttestől a jelek szerint még nem vonul vissza.

A legendás támadó már csak 24 találatra van attól, hogy megszerezze profi pályafutása 1000. gólját, ezt a mérföldkövet a következő idényben szeretné elérni.

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