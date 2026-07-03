A hatodik világbajnokságán szereplő Cristiano Ronaldo a horvátok ellen 2-1-re megnyert összecsapás 68. percében talált be tizenegyesből, ezzel egy húsz éve üresen álló rubrikát pipált ki: 2006-os vb-debütálása óta az első gólját jegyezte a torna egyenes kieséses szakaszában. Az ötszörös aranylabdás korábban nyolc ilyen mérkőzésen játszott, de egyszer sem talált be.

Cristiano Ronaldo gólja is kellett a portugálok továbbjutásához

Fotó: Cole Burston/AFP

Cristiano Ronaldo rekordjai

Az összességében 26. vb-mérkőzésén pályára lépő klasszis 41 évesen és 147 naposan minden idők legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett és gólt szerzett az egyenes kieséses szakaszban, utóbbihoz egyébként 31 próbálkozásra volt szüksége. Érdekesség, hogy Ronaldo akár már korábban is megszerezhette volna ezt a történelmi gólt. Nem sokkal a büntetője előtt ugyanis betalált, ám a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot. A portugál klasszist ez sem törte meg, néhány perccel később a tizenegyespontról már hibátlanul célzott.

A gól egy másik ranglistán is előrelépést jelentett: Ronaldo immár 11 világbajnoki találatnál jár, amivel utolérte a magyar futball egyik legnagyobb legendáját, Kocsis Sándort, valamint a német Jürgen Klinsmannt az örökrangsor nyolcadik helyén.

A portugál támadó előtt már csak hét játékos áll a vb-góllövők történelmi listáján.

A vb-góllövőlista örökrangsorának élmezőnye: 1. Lionel Messi (argentin) 19 gól

2. Kylian Mbappé (francia) 18

3. Miroslav Klose (német) 16

4. Ronaldo (brazil) 15

5. Gerd Müller (német) 14

6. Just Fontaine (francia) Harry Kane (angol) 13-13

8. Pelé (brazil) 12

9. Kocsis Sándor (magyar), Jürgen Klinsmann (német), Cristiano Ronaldo (portugál) 11-11

A nemzetközi nagy tornákat tekintve ez volt a 25. gólja a portugál válogatottban, ezeket a versenysorozatokat nézve beérte druszáját, a brazil Ronaldót. A világ- és Európa-bajnokságokat tekintve ugyanakkor egyedüli rekorder lett, más még sohasem szerzett 25 gólt ebben a két sorozatban.

"Lenyűgöztek a ma történtek, nagyon sokat jelent a számunkra. Nemcsak azért, mert megnyertük a mérkőzést, hanem azért is, ahogyan sikerült győznünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, mert Horvátország fantasztikus csapat. Miután betaláltam, elkezdtünk hinni. Ezután már jobban játszottunk, több helyzetet is kialakítottunk, és összességében megérdemeltük a győzelmet" - mondta Ronaldo.