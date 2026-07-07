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Portugália számára a nyolcaddöntőben ért véget a labdarúgó-világbajnokság. A spanyolok elleni kiesés után a portugál sajtó nem kegyelmezett: Cristiano Ronaldo kemény kritikát kapott, de Roberto Martínez szövetségi kapitány sem teszi zsebre, amit írtak róla.

Az A Bola publicisztikája különösen kemény hangot ütött meg. A portugál lap szerint „nem megölni akarjuk Cristianót, de elég volt”, utalva arra, hogy Cristiano Ronaldo legendás pályafutása ellenére már nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a nemzeti csapat érdekei megkövetelnének. A sportlap hangsúlyozza, hogy a kritikák nem az ötszörös aranylabdás életművének szólnak, hanem annak, hogy Portugáliának már nélküle kellene elkezdenie egy új korszakot.

Cristiano Ronaldo kemény kritikákat kapott a vb-kudarc után
Cristiano Ronaldo kemény kritikákat kapott a vb-kudarc után
Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Cristiano Ronaldo mellett a kapitányt sem kímélték a portugálok

A bírálatok a távozó Roberto Martínezt sem kerülték el. Az A Bola szerint a spanyol szakember túl sokáig ragaszkodott Ronaldóhoz, és nem tudta időben végrehajtani azt a generációváltást, amelyre a portugál futballnak szüksége lett volna. A lap úgy véli, a válogatott játékából hiányzott a dinamika, a kreativitás és a bátorság, miközben a kispadon több olyan futballista is ült, aki új lendületet adhatott volna a csapatnak.

A Portugál Labdarúgó-szövetség sem úszta meg a bírálatokat, a szervezetnek azt rótták fel, hogy arrogánsan kommunikált a torna előtt, 

miszerint az idei Portugália vb-je lesz, hiszen remek a csapat, és majd Ronaldo is el fogja hallgattatni a kritikusokat. A legnagyobb portugál sportlap a kongóiak és a kolumbiaiak elleni mérkőzést is siralmasnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az egyéni kvalitások bősége ellenére a csapat még mindig nem működik megfelelően.

National coach Roberto Martinez of the Portuguese national team during the 2026 World Cup match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 6, 2026, in Dallas, United States. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Roberto Martínez le is mondott a vb-kudarc után
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Lezárult egy korszak a portugál válogatottnál

Más portugál médiumok is hasonló következtetésekre jutottak. A Record szerint a kiesés ismét megmutatta, hogy a válogatott túlságosan Ronaldo köré épül, miközben a keretben számos olyan játékos szerepel, aki képes lenne nagyobb felelősséget vállalni. A lap ugyanakkor elismerte, hogy a portugál csapat több mérkőzésen is versenyképes volt, de a döntő pillanatokban hiányzott belőle az átütőerő.

A nemzetközi sajtó is kiemelte, hogy a spanyolok elleni találkozó egy korszak végét jelentette. 

Cristiano Ronaldo a lefújás után elsírta magát, majd megerősítette, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága. A 41 éves sztár később úgy fogalmazott: „nyugodt lelkiismerettel” búcsúzik, mert mindig mindent megtett a portugál válogatottért. Roberto Martínez szintén bejelentette távozását, így Portugáliában egyszerre zárult le a kapitány és minden bizonnyal a válogatott történetének legnagyobb játékosa által fémjelzett időszak.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Cristiano Ronaldo nem tudott csodát tenni a spanyolok elleni vb-nyolcaddöntőben
Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

A portugál közvélemény most abban egyetért, hogy az elmúlt évek sikerei – köztük a 2016-os Európa-bajnoki cím, valamint a két Nemzetek Ligája-győzelem – örökre Ronaldo örökségéhez tartoznak. A kérdés már inkább az, ki vezeti tovább azt a generációt, amelynek immár a legendás támadó nélkül kell vb-esélyes nemzetté emelnie Portugáliát.

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