Az A Bola publicisztikája különösen kemény hangot ütött meg. A portugál lap szerint „nem megölni akarjuk Cristianót, de elég volt”, utalva arra, hogy Cristiano Ronaldo legendás pályafutása ellenére már nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, amit a nemzeti csapat érdekei megkövetelnének. A sportlap hangsúlyozza, hogy a kritikák nem az ötszörös aranylabdás életművének szólnak, hanem annak, hogy Portugáliának már nélküle kellene elkezdenie egy új korszakot.

Cristiano Ronaldo kemény kritikákat kapott a vb-kudarc után

Fotó: MCGUELBER / Odyssey Images via AFP

Cristiano Ronaldo mellett a kapitányt sem kímélték a portugálok

A bírálatok a távozó Roberto Martínezt sem kerülték el. Az A Bola szerint a spanyol szakember túl sokáig ragaszkodott Ronaldóhoz, és nem tudta időben végrehajtani azt a generációváltást, amelyre a portugál futballnak szüksége lett volna. A lap úgy véli, a válogatott játékából hiányzott a dinamika, a kreativitás és a bátorság, miközben a kispadon több olyan futballista is ült, aki új lendületet adhatott volna a csapatnak.

A Portugál Labdarúgó-szövetség sem úszta meg a bírálatokat, a szervezetnek azt rótták fel, hogy arrogánsan kommunikált a torna előtt,

miszerint az idei Portugália vb-je lesz, hiszen remek a csapat, és majd Ronaldo is el fogja hallgattatni a kritikusokat. A legnagyobb portugál sportlap a kongóiak és a kolumbiaiak elleni mérkőzést is siralmasnak nevezte, hangsúlyozva, hogy az egyéni kvalitások bősége ellenére a csapat még mindig nem működik megfelelően.

Roberto Martínez le is mondott a vb-kudarc után

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Lezárult egy korszak a portugál válogatottnál

Más portugál médiumok is hasonló következtetésekre jutottak. A Record szerint a kiesés ismét megmutatta, hogy a válogatott túlságosan Ronaldo köré épül, miközben a keretben számos olyan játékos szerepel, aki képes lenne nagyobb felelősséget vállalni. A lap ugyanakkor elismerte, hogy a portugál csapat több mérkőzésen is versenyképes volt, de a döntő pillanatokban hiányzott belőle az átütőerő.

A nemzetközi sajtó is kiemelte, hogy a spanyolok elleni találkozó egy korszak végét jelentette.

Cristiano Ronaldo a lefújás után elsírta magát, majd megerősítette, hogy ez volt az utolsó világbajnoksága. A 41 éves sztár később úgy fogalmazott: „nyugodt lelkiismerettel” búcsúzik, mert mindig mindent megtett a portugál válogatottért. Roberto Martínez szintén bejelentette távozását, így Portugáliában egyszerre zárult le a kapitány és minden bizonnyal a válogatott történetének legnagyobb játékosa által fémjelzett időszak.