Először csap össze két európai óriás a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A hétfő esti Portugália-Spanyolország nyolcaddöntőben (21.00, tv: M4 Sport) az egyik oldalt – a végső győzelem mellett – a bosszú is hatja, míg a másikon egy olyan történet folytatása ad extra motivációt, amely előbb vagy utóbb, de a végéhez ér. Cristiano Ronaldo számos címet bezsebelt már pályafutása során, ám legnagyobb álma továbbra is egy vb-győzelem vagy csak ez érem a világbajnokságon. Sokak szerint ez a torna lesz a 41 éves klasszis utolsó tánca. Sőt, egyesek szerint egészen pontosan a spanyolok elleni találkozón láthatjuk utoljára vb-mérkőzésen.

Cristiano Ronaldo legnagyobb álma továbbra is a vb-győzelem

Fotó: Cole Burston / AFP

Cristiano Ronaldo álma a vb-győzelem

Cristiano Ronaldo három topbajnokságban – angol Premier League, spanyol La Liga, olasz Serie A – volt bajnok, ötször nyert Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal pedig Európa-bajnok és Nemzetek Ligája-győztes lett. Ezek csak a legjelentősebbek a rengeteg címe közül, amelyet pályafutása során megnyert. Legnagyobb álma azonban még nem teljesült: világbajnokságot nyerni.

Ez mindig is motivált. Szerencsére sok nemzetközi címet nyertem, köztük a portugál válogatottal is, de a legnagyobb álmom az volt, hogy nemzeti csapatunk a csúcsra érjen

– fogalmazott korábban Cristiano Ronaldo, akinek az idei már a hatodik világbajnoksága. Sokak szerint egyben az utolsó.

A torna után visszavonul a válogatottól?

Portugália drámai mérkőzést vívott a horvátok ellen a nyolcaddöntőbe jutásért, a történteknél már csak az kavart nagyobb port, amikor Cristiano Ronaldo testvére, Katia a portugál Sport TV-nek arra utalt, ez a világbajnokság lesz a klasszis „az utolsó tánca” a portugálokkal, mert a torna után elköszön a válogatottól.

Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most

– tiszázta később testvére szavait Cristiano Ronaldo.

Sokan úgy vélik, ha a 41 éves klasszis valóban lemondja a válogatottságot, akkor a Spanyolország elleni mérkőzésen láthatjuk utoljára világbajnoki mérkőzésen. Mondván, Luis de la Fuente együttese túl nagy falat lesz a portugáloknak. A spanyol válogatott kapusa, Unai Simon viszont elmondta: nekik a pályán történtekre kell koncentrálniuk, nem pedig a Ronaldo visszavonulását övező találgatásokra.

Nem hiszem, hogy ez Cristiano utolsó tánca. Viszont a lényeg, hogy a játékra koncentráljunk, ne pedig arra, ami a médiában körülveszi őt

– fogalmazott a nyolcaddöntő előtt a 29 éves hálóőr. Hozzátette:

Az a Cristiano, akivel a világbajnokságon játszunk, már nem ugyanaz, mint hat-hét évvel ezelőtt, amikor a csúcsformában volt. De meg kell próbálnunk a lehető legtávolabb tartanunk őt a tizenhatosunktól.

Unai Simon ugyanis emlékeztett arra, amikor legutóbb nem sikerült hatástalanítaniuk Cristiano Ronaldót, és a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőn gólt is szerzett ellenük.