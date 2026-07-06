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Sokak szerint elérkezett az "utolsó tánc" napja. A spanyolok azonban inkább a játékra koncentrálnak, mintsem a Cristiano Ronaldo visszavonulását övező találgatásokra. Ők ugyanis bosszút állnának a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőért – ahol a 41 éves klasszis is betalált.

Először csap össze két európai óriás a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A hétfő esti Portugália-Spanyolország nyolcaddöntőben (21.00, tv: M4 Sport) az egyik oldalt – a végső győzelem mellett – a bosszú is hatja, míg a másikon egy olyan történet folytatása ad extra motivációt, amely előbb vagy utóbb, de a végéhez ér. Cristiano Ronaldo számos címet bezsebelt már pályafutása során, ám legnagyobb álma továbbra is egy vb-győzelem vagy csak ez érem a világbajnokságon. Sokak szerint ez a torna lesz a 41 éves klasszis utolsó tánca. Sőt, egyesek szerint egészen pontosan a spanyolok elleni találkozón láthatjuk utoljára vb-mérkőzésen.

Cristiano Ronaldo a világbajnokságon
Cristiano Ronaldo legnagyobb álma továbbra is a vb-győzelem
Fotó: Cole Burston / AFP

Cristiano Ronaldo álma a vb-győzelem

Cristiano Ronaldo három topbajnokságban – angol Premier League, spanyol La Liga, olasz Serie A – volt bajnok, ötször nyert Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal pedig Európa-bajnok és Nemzetek Ligája-győztes lett. Ezek csak a legjelentősebbek a rengeteg címe közül, amelyet pályafutása során megnyert. Legnagyobb álma azonban még nem teljesült: világbajnokságot nyerni.

Ez mindig is motivált. Szerencsére sok nemzetközi címet nyertem, köztük a portugál válogatottal is, de a legnagyobb álmom az volt, hogy nemzeti csapatunk a csúcsra érjen

– fogalmazott korábban Cristiano Ronaldo, akinek az idei már a hatodik világbajnoksága. Sokak szerint egyben az utolsó.

A torna után visszavonul a válogatottól?

Portugália drámai mérkőzést vívott a horvátok ellen a nyolcaddöntőbe jutásért, a történteknél már csak az kavart nagyobb port, amikor Cristiano Ronaldo testvére, Katia a portugál Sport TV-nek arra utalt, ez a világbajnokság lesz a klasszis „az utolsó tánca” a portugálokkal, mert a torna után elköszön a válogatottól.

Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most

tiszázta később testvére szavait Cristiano Ronaldo.

Sokan úgy vélik, ha a 41 éves klasszis valóban lemondja a válogatottságot, akkor a Spanyolország elleni mérkőzésen láthatjuk utoljára világbajnoki mérkőzésen. Mondván, Luis de la Fuente együttese túl nagy falat lesz a portugáloknak. A spanyol válogatott kapusa, Unai Simon viszont elmondta: nekik a pályán történtekre kell koncentrálniuk, nem pedig a Ronaldo visszavonulását övező találgatásokra.

Nem hiszem, hogy ez Cristiano utolsó tánca. Viszont a lényeg, hogy a játékra koncentráljunk, ne pedig arra, ami a médiában körülveszi őt

– fogalmazott a nyolcaddöntő előtt a 29 éves hálóőr. Hozzátette:

Az a Cristiano, akivel a világbajnokságon játszunk, már nem ugyanaz, mint hat-hét évvel ezelőtt, amikor a csúcsformában volt. De meg kell próbálnunk a lehető legtávolabb tartanunk őt a tizenhatosunktól.

Unai Simon ugyanis emlékeztett arra, amikor legutóbb nem sikerült hatástalanítaniuk Cristiano Ronaldót, és a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőn gólt is szerzett ellenük.

MUNICH, GERMANY - JUNE 8: Cristiano Ronaldo of the Portugal National Team celebrates the validation of Nuno Mendes of the Portugal National Team''s goal during the UEFA Nations League Final 2025 between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 8, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexandra Fechete/MB Media/Getty Images)
A 41 éves klasszis legutóbb a tavaly Nemzetek Ligája-döntőn talált be a spanyoloknak
Fotó: Alexandra Fechete/MB Media / Getty Images Europe

Bosszúra készülnek a spanyolok

Portugália egy emlékezetes találkozón, 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel nyerte meg a Nemzetek Ligája tavalyi fináléját, meghiúsítva ezzel Spanyolország címvédését. Ez pedig azért ejtett mély sebet Luis de la Fuente csapatán, mert továbbra is ez az egyetlen kudarc a három éve tartó, egyébként fényes sorozatuk alatt, amely még a 2023-as Nemzetek Ligája-győzelem óta íródik.

Ami a világbajnoki mérkőzéseket illeti, Spanyolország a 2022-es Japán elleni csoportmérkőzés óta még csak gólt sem kapott.

Hogyan jutottak el ide a csapatok?

Portugália egy könnyű csoportból jutott tovább veretlenül ugyan, de két döntetlennel, mielőtt pénteken drámai körülmények közt aratott 2-1-es győzelmet a horvát csapat felett. Mint ismert, a találkozó legvégén a labdába épített chip miatt vették el Horvátország egyenlítő gólját. Az ugyanis megmutatta, hogy egy apró érintés, pontosabban csúsztatás miatt leshelyzet előzte meg találatot.

  • Portugália-Kongói DK 1-1
  • Portugália-Üzbegisztán 5-0
  • Kolumbia-Portugália 0-0
  • Portugália-Horvátország 2-1

Eközben a spanyolok is veretlenek maradtak a csoportjukban, csak ők egy sokkal magabiztosabb, 3-0-ás sikerrel jutottak be a nyolcaddöntőbe Ausztria ellen.

  • Spanyolország-Zöld-foki szigetek 0-0
  • Spanyolország-Szaúd-Arábia 4-0
  • Uruguay-Spanyolország 0-1
  • Spanyolország-Ausztria 3-0

Cristiano Ronaldo statisztája Spanyolország ellen

Cristiano Ronaldo az idei világbajnokságon négy mérkőzésen három gólt szerzett – kettőt Üzbegisztán ellen, és egy történelmi jelentőségű tizenegyest értékesített Horvátország ellen. Ugyanis amellett, hogy ő lett az első játékos, aki hat különböző világbajnokságon is gólt szerzett, egyben a legidősebb, aki a kieséses szakaszban talált be. Spanyolország ellen egyszer még mesterhármast lőtt vb-n.

A portugál támadó először még 2004-ben, egy Európa-bajnoki mérkőzésen játszott a spanyolok ellen, és bár győztesen (1-0) hagyta el a pályát, a kapuba nem sikerült találnia.

Ezt követte egy 2010-es világbajnoki mérkőzés, ahol már a válogatott csapatkapitánya volt, de 1-0-ás vereséget szenvedtek. Hónapokkal később Cristiano Ronaldo egy 4-0-ra megnyert barátságos találkozón gólpasszig jutott Spanyolország ellen. 2012-ben a két csapat az Európa-bajnokság elődöntőjében találkozott újra egymással, gólnélküli döntetlent követően viszont tizenegyesekkel a spanyolok jutottak a fináléba – amit aztán meg is nyertek.

Cristiano Ronaldo legközelebb a 2018-as világbajnokságon játszott a spanyolok ellen, és szerezte meg ellenük az első gólját. Sőt, a 3-3-as végeredményt hozó csoportmeccsen rögtön mesterhármasig jutott. 

Composite photo shows Cristiano Ronaldo of Portugal (far R) scoring a hat trick against Spain from a free kick during the second half of a World Cup group stage match at Fisht Stadium in Sochi, Russia, on June 15, 2018. (Kyodo) ==Kyodo (Photo by Kyodo News Stills via Getty Images)
Cristiano Ronaldo a 2018-as világbajnokságon mesterhármast lőtt Spanyolország ellen
Fotó: Kyodo News / Kyodo News Stills

Ezt követően – 2020 és 2021 – két 0-0-s döntetlent játszottak a csapatok, majd érkezett a Nemzetek Ligája 2022-es kiírása, ahol a portugálok kétszer találkoztak a spanyolokkal. Ám Cristiano Ronaldónak itt sem jutott sok öröm: előbb 1-1-es döntetlent játszottak, majd 1-0-ra kikaptak.

Legutóbb a már említett tavalyi, Nemzetek Ligája-döntőben csapott össze Portugália és Spanyolország. Ott az ötszörös aranylabdás nemcsak a kapuba talált, de a tizenegyes-párbaj végén is ő örülhetett.

  • 11 mérkőzés: 2 győzelem/7 döntetlen/2 vereség – 4 gól

 

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