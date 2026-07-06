Először csap össze két európai óriás a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A hétfő esti Portugália-Spanyolország nyolcaddöntőben (21.00, tv: M4 Sport) az egyik oldalt – a végső győzelem mellett – a bosszú is hatja, míg a másikon egy olyan történet folytatása ad extra motivációt, amely előbb vagy utóbb, de a végéhez ér. Cristiano Ronaldo számos címet bezsebelt már pályafutása során, ám legnagyobb álma továbbra is egy vb-győzelem vagy csak ez érem a világbajnokságon. Sokak szerint ez a torna lesz a 41 éves klasszis utolsó tánca. Sőt, egyesek szerint egészen pontosan a spanyolok elleni találkozón láthatjuk utoljára vb-mérkőzésen.
Cristiano Ronaldo álma a vb-győzelem
Cristiano Ronaldo három topbajnokságban – angol Premier League, spanyol La Liga, olasz Serie A – volt bajnok, ötször nyert Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal pedig Európa-bajnok és Nemzetek Ligája-győztes lett. Ezek csak a legjelentősebbek a rengeteg címe közül, amelyet pályafutása során megnyert. Legnagyobb álma azonban még nem teljesült: világbajnokságot nyerni.
Ez mindig is motivált. Szerencsére sok nemzetközi címet nyertem, köztük a portugál válogatottal is, de a legnagyobb álmom az volt, hogy nemzeti csapatunk a csúcsra érjen
– fogalmazott korábban Cristiano Ronaldo, akinek az idei már a hatodik világbajnoksága. Sokak szerint egyben az utolsó.
A torna után visszavonul a válogatottól?
Portugália drámai mérkőzést vívott a horvátok ellen a nyolcaddöntőbe jutásért, a történteknél már csak az kavart nagyobb port, amikor Cristiano Ronaldo testvére, Katia a portugál Sport TV-nek arra utalt, ez a világbajnokság lesz a klasszis „az utolsó tánca” a portugálokkal, mert a torna után elköszön a válogatottól.
Nem hozok meggondolatlan döntéseket. A világbajnokság után eldöntöm, mi legyen, de nem most
– tiszázta később testvére szavait Cristiano Ronaldo.
Sokan úgy vélik, ha a 41 éves klasszis valóban lemondja a válogatottságot, akkor a Spanyolország elleni mérkőzésen láthatjuk utoljára világbajnoki mérkőzésen. Mondván, Luis de la Fuente együttese túl nagy falat lesz a portugáloknak. A spanyol válogatott kapusa, Unai Simon viszont elmondta: nekik a pályán történtekre kell koncentrálniuk, nem pedig a Ronaldo visszavonulását övező találgatásokra.
Nem hiszem, hogy ez Cristiano utolsó tánca. Viszont a lényeg, hogy a játékra koncentráljunk, ne pedig arra, ami a médiában körülveszi őt
– fogalmazott a nyolcaddöntő előtt a 29 éves hálóőr. Hozzátette:
Az a Cristiano, akivel a világbajnokságon játszunk, már nem ugyanaz, mint hat-hét évvel ezelőtt, amikor a csúcsformában volt. De meg kell próbálnunk a lehető legtávolabb tartanunk őt a tizenhatosunktól.
Unai Simon ugyanis emlékeztett arra, amikor legutóbb nem sikerült hatástalanítaniuk Cristiano Ronaldót, és a tavalyi Nemzetek Ligája-döntőn gólt is szerzett ellenük.
Bosszúra készülnek a spanyolok
Portugália egy emlékezetes találkozón, 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel nyerte meg a Nemzetek Ligája tavalyi fináléját, meghiúsítva ezzel Spanyolország címvédését. Ez pedig azért ejtett mély sebet Luis de la Fuente csapatán, mert továbbra is ez az egyetlen kudarc a három éve tartó, egyébként fényes sorozatuk alatt, amely még a 2023-as Nemzetek Ligája-győzelem óta íródik.
Ami a világbajnoki mérkőzéseket illeti, Spanyolország a 2022-es Japán elleni csoportmérkőzés óta még csak gólt sem kapott.
Hogyan jutottak el ide a csapatok?
Portugália egy könnyű csoportból jutott tovább veretlenül ugyan, de két döntetlennel, mielőtt pénteken drámai körülmények közt aratott 2-1-es győzelmet a horvát csapat felett. Mint ismert, a találkozó legvégén a labdába épített chip miatt vették el Horvátország egyenlítő gólját. Az ugyanis megmutatta, hogy egy apró érintés, pontosabban csúsztatás miatt leshelyzet előzte meg találatot.
- Portugália-Kongói DK 1-1
- Portugália-Üzbegisztán 5-0
- Kolumbia-Portugália 0-0
- Portugália-Horvátország 2-1
Eközben a spanyolok is veretlenek maradtak a csoportjukban, csak ők egy sokkal magabiztosabb, 3-0-ás sikerrel jutottak be a nyolcaddöntőbe Ausztria ellen.
- Spanyolország-Zöld-foki szigetek 0-0
- Spanyolország-Szaúd-Arábia 4-0
- Uruguay-Spanyolország 0-1
- Spanyolország-Ausztria 3-0
Cristiano Ronaldo statisztája Spanyolország ellen
Cristiano Ronaldo az idei világbajnokságon négy mérkőzésen három gólt szerzett – kettőt Üzbegisztán ellen, és egy történelmi jelentőségű tizenegyest értékesített Horvátország ellen. Ugyanis amellett, hogy ő lett az első játékos, aki hat különböző világbajnokságon is gólt szerzett, egyben a legidősebb, aki a kieséses szakaszban talált be. Spanyolország ellen egyszer még mesterhármast lőtt vb-n.
A portugál támadó először még 2004-ben, egy Európa-bajnoki mérkőzésen játszott a spanyolok ellen, és bár győztesen (1-0) hagyta el a pályát, a kapuba nem sikerült találnia.
Ezt követte egy 2010-es világbajnoki mérkőzés, ahol már a válogatott csapatkapitánya volt, de 1-0-ás vereséget szenvedtek. Hónapokkal később Cristiano Ronaldo egy 4-0-ra megnyert barátságos találkozón gólpasszig jutott Spanyolország ellen. 2012-ben a két csapat az Európa-bajnokság elődöntőjében találkozott újra egymással, gólnélküli döntetlent követően viszont tizenegyesekkel a spanyolok jutottak a fináléba – amit aztán meg is nyertek.
Cristiano Ronaldo legközelebb a 2018-as világbajnokságon játszott a spanyolok ellen, és szerezte meg ellenük az első gólját. Sőt, a 3-3-as végeredményt hozó csoportmeccsen rögtön mesterhármasig jutott.
Ezt követően – 2020 és 2021 – két 0-0-s döntetlent játszottak a csapatok, majd érkezett a Nemzetek Ligája 2022-es kiírása, ahol a portugálok kétszer találkoztak a spanyolokkal. Ám Cristiano Ronaldónak itt sem jutott sok öröm: előbb 1-1-es döntetlent játszottak, majd 1-0-ra kikaptak.
Legutóbb a már említett tavalyi, Nemzetek Ligája-döntőben csapott össze Portugália és Spanyolország. Ott az ötszörös aranylabdás nemcsak a kapuba talált, de a tizenegyes-párbaj végén is ő örülhetett.
- 11 mérkőzés: 2 győzelem/7 döntetlen/2 vereség – 4 gól