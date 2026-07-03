Hétezer forintból közel 25 milliót nyert egy játékos a Tippmixen, miután Cristiano Ronaldo és Portugália, valamint Spanyolország is továbbjutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. Ez volt a torna eddigi legnagyobb nyereménye Magyarországon, ráadásul mindössze három eseményből. A foci-vb azonban nemcsak ezt a rekordközeli találatot hozta, hanem többmilliós és akár több százszoros nyereményeket érő fogadásokat is.
Cristiano Ronaldo és Portugália kellett a legnagyobb Tippmix-nyereményhez
Csütörtök délután adták játékba a Tippmixen a vb eddigi legjobb szelvényét, egy fogadó ugyanis mindössze három jó tippnek köszönhetően milliomos lett. A szerencsés magyar 3-as kötéssel, 500 forintos téttel 1 millió 763 ezer 750 forintot nyert, a tippsorával összehozott egészen parádés 3527,50-es szorzónak köszönhetően.
Tippsorát viszont rögtön 14-szer is játékba küldte, így összesen 7 ezer forintos téttel 24 millió 692 ezer 500 forintos nyereménynek örülhet
– olvasható a Szerencsejáték Zrt. által kiadott közleményben.
A játékos egyébként egészen péntek reggelig izgulhatott, mert a Svájc-Algéria találkozóra azt tippelte, hogy Svájc nyer, és maximum két gól lesz a meccsen.
A nyertes szelvény:
- Spanyolország-Ausztria
Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény (1:0/3:0)
Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény (0:0/2:1)
- Svájc-Algéria
1X2 + Gólszám 2,5 (Hazai és kevesebb)
Egy másik Tippmix-játékos – aki Fogadáskészítővel állította össze a szelvényét – négy jó tippel 40 ezer forintból több mint 5,5 millió forintot nyert. Egy harmadik pedig 10 ezerből csinált 3,3 milliót.