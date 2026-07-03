Hétezer forintból közel 25 milliót nyert egy játékos a Tippmixen, miután Cristiano Ronaldo és Portugália, valamint Spanyolország is továbbjutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. Ez volt a torna eddigi legnagyobb nyereménye Magyarországon, ráadásul mindössze három eseményből. A foci-vb azonban nemcsak ezt a rekordközeli találatot hozta, hanem többmilliós és akár több százszoros nyereményeket érő fogadásokat is.

Cristiano Ronaldo és Portugália is kellett a 2026-os foci-vb eddigi legnagyobb Tippmix-nyereményéhez

Fotó: CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cristiano Ronaldo és Portugália kellett a legnagyobb Tippmix-nyereményhez

Csütörtök délután adták játékba a Tippmixen a vb eddigi legjobb szelvényét, egy fogadó ugyanis mindössze három jó tippnek köszönhetően milliomos lett. A szerencsés magyar 3-as kötéssel, 500 forintos téttel 1 millió 763 ezer 750 forintot nyert, a tippsorával összehozott egészen parádés 3527,50-es szorzónak köszönhetően.

Tippsorát viszont rögtön 14-szer is játékba küldte, így összesen 7 ezer forintos téttel 24 millió 692 ezer 500 forintos nyereménynek örülhet

– olvasható a Szerencsejáték Zrt. által kiadott közleményben.

A játékos egyébként egészen péntek reggelig izgulhatott, mert a Svájc-Algéria találkozóra azt tippelte, hogy Svájc nyer, és maximum két gól lesz a meccsen.

A nyertes szelvény:

Spanyolország-Ausztria

Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény (1:0/3:0)

Pontos eredmény – 1. félidő/Végeredmény (0:0/2:1)

Svájc-Algéria

1X2 + Gólszám 2,5 (Hazai és kevesebb)