A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. A továbbjutás a 91. percben Mikel Merino góljával dőlt el. Portugália legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a meccs előtt bejelentette, hogy több vb-n nem fog pályára lépni, mintha érezte volna, hogy a spanyolok elleni fellépése lesz az utolsó.

Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo bocsánatot kért

Nem véletlen, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a mérkőzés után könnyezve búcsúzott, az alábbi szurkolói videóból kiderül, egyetlen mozdulattal kért elnézést a drukkerektől. A kézmozdulata azt jelzi, sajnálja, szeretett volna világbajnoki címmel búcsúzni, de végül vb-érem nélkül zárja sikeres karrierjét.

😢 🇵🇹 Cristiano Ronaldo says sorry to the Portuguese fans. pic.twitter.com/DdVPDbW72W — DREE LEGEND🇨🇦🇨🇩 (@DreeLegend) July 6, 2026

A spanyol válogatott aranylabdás sztárját, Rodrit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Cristiano Ronaldóról kérdezték.

„A labdarúgás történetének egyik legjobb játékosáról beszélünk; a mentalitása, ahogyan értelmezi a játékot, és a gólerőssége egyszerűen lenyűgöző. Úgy gondolom, hazája nagyon büszke lehet rá. Hihetetlen példakép a jövő generációi számára” - fogalmazott Rodri, akit a The Athletic idézett.

Cristiano Ronaldo összesen hat világbajnokságon szerepelt.