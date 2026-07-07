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Foci-vb 2026

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Hat világbajnokságon szerepelt, de ezeken egyetlen érmet sem nyert a portugál sztár. Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott a spanyolok elleni vereség után a foci-vb-ről.

A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. A továbbjutás a 91. percben Mikel Merino góljával dőlt el. Portugália legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a meccs előtt bejelentette, hogy több vb-n nem fog pályára lépni, mintha érezte volna, hogy a spanyolok elleni fellépése lesz az utolsó.

Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott
Cristiano Ronaldo könnyezve búcsúzott Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Cristiano Ronaldo bocsánatot kért

Nem véletlen, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a mérkőzés után könnyezve búcsúzott, az alábbi szurkolói videóból kiderül, egyetlen mozdulattal kért elnézést a drukkerektől. A kézmozdulata azt jelzi, sajnálja, szeretett volna világbajnoki címmel búcsúzni, de végül vb-érem nélkül zárja sikeres karrierjét.

A spanyol válogatott aranylabdás sztárját, Rodrit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Cristiano Ronaldóról kérdezték.

„A labdarúgás történetének egyik legjobb játékosáról beszélünk; a mentalitása, ahogyan értelmezi a játékot, és a gólerőssége egyszerűen lenyűgöző. Úgy gondolom, hazája nagyon büszke lehet rá. Hihetetlen példakép a jövő generációi számára” - fogalmazott Rodri, akit a The Athletic idézett.

Cristiano Ronaldo összesen hat világbajnokságon szerepelt.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Galéria: Cristiano Ronaldo drámai utolsó vb-meccse képekben
Fotó: AFP
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Cristiano Ronaldo

 

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