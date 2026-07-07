A spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében. A továbbjutás a 91. percben Mikel Merino góljával dőlt el. Portugália legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a meccs előtt bejelentette, hogy több vb-n nem fog pályára lépni, mintha érezte volna, hogy a spanyolok elleni fellépése lesz az utolsó.
Cristiano Ronaldo bocsánatot kért
Nem véletlen, hogy az ötszörös aranylabdás sztár a mérkőzés után könnyezve búcsúzott, az alábbi szurkolói videóból kiderül, egyetlen mozdulattal kért elnézést a drukkerektől. A kézmozdulata azt jelzi, sajnálja, szeretett volna világbajnoki címmel búcsúzni, de végül vb-érem nélkül zárja sikeres karrierjét.
A spanyol válogatott aranylabdás sztárját, Rodrit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Cristiano Ronaldóról kérdezték.
„A labdarúgás történetének egyik legjobb játékosáról beszélünk; a mentalitása, ahogyan értelmezi a játékot, és a gólerőssége egyszerűen lenyűgöző. Úgy gondolom, hazája nagyon büszke lehet rá. Hihetetlen példakép a jövő generációi számára” - fogalmazott Rodri, akit a The Athletic idézett.
Cristiano Ronaldo összesen hat világbajnokságon szerepelt.