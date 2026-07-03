Cristiano Ronaldo nővére, Katia Aveiro nagy figyelmet keltett a Portugália-Horvátország mérkőzés előtt, amikor a Sport TV-nak azt állította, hogy testvére ezen a foci-vb-n szerepel utoljára a válogatottban, utána már nem lép pályára címeres mezben. Katia szavai után Portugália továbbjutott Horvátország ellen.

Cristiano Ronaldo befejezi a portugál válogatottban Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Az ötszörös aranylabdás kezdőként lépett pályára a horvátok ellen. A csoportmeccsek során két gólt szerzett az Üzbegisztán ellen 5-0-ra megnyert találkozón, Kongó és Kolumbia ellen nem talált be. Testvére, Katia Aveiro azt mondta, mindenki addig élvezze Ronaldo játékát a nemzeti csapatban, amíg lehet.

Cristiano Ronaldo's sister, Katia, has confirmed that he will retire from international football after the World Cup 😢



via SportTV pic.twitter.com/2jNkXNFjeQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 2, 2026

Cristiano Ronaldo befejezi a portugál válogatottban

„Élvezzétek, amíg tart, hamarosan véget ér.

Az információim szerint, megbízható forrásból… ez az utolsó tánca. Szilárdan hiszem, hogy ez a búcsú. Szóval élvezzétek ki alaposan, mert 200 gól után nehéz lesz találni valakit.

A portugál válogatottról beszélek. Az intelligens embereknek, akik szeretik a focit, szeretniük kell Ronaldót. Ők azok, akik rosszul járnak. Több mint 20 éve uralja a pályát. Nézzétek meg, hol tartunk mi, az Aveiro család… és honnan jöttünk. Nézzétek meg, milyen szenvedéseken ment keresztül az édesanyám. Gondoljátok, hogy a kritika befolyásolni fogja a boldogságunkat? Soha!” - idézte Katia Aveirót a Sport Bible.

Cristiano Ronaldo az Üzbegisztán elleni duplájával megelőzte Eusebiót a portugál válogatott világbajnokságokon elért góljai számában, és a horvátok ellen már 11. gólját lőtte. Az Európa-bajnokságokon 12 gólt szerzett, és 2016-ban aranyérmet nyert az Eb-n.