A Fradi kétszer is megszerezte a vezetést Pakson, a hazaiak azonban az egyaránt duplázó Pető Milán és Szalai József vezérletével begyűjtötték a három pontot. A meccset követően az egykori szövetségi kapitány, Csank János az Origónak arról beszélt, hogy a Paks sikere elsősorban a játékstílusából fakadt.

Csank János szerint a Paksnál pontosan tudják, hogy kell játszani a Fradi ellen

Fotó: Mészáros János

„A Fradinál az új játékosok még keverednek a régiekkel, nem olyan egyszerű így jól játszani, amikor ennyire átalakul egy csapat. Az elején azért voltak hibák, a Paks majdnem kivégezte magát, mert több labdát is eladott. A Fradinak voltak lehetőségei, de aztán a Paks visszaállt, viszont a hosszú indításokat és a keresztlabdákat nagyon jól alkalmazta, az átmenetekben is jobb volt, mint a Ferencváros” – mondta az Origo Sportnak a 79 éves szakember.

Ritkán kap négy gólt a Fradi

A vereség mellett az sem tölthette el örömmel a bajnokságban vereséggel debütáló Borbély Balázst, hogy csapata négy gólt kapott, márpedig erre nem túl gyakran van példa: minden tétmeccset figyelembe véve legutóbb idén márciusban, a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján kapitulált négyszer a Fradi védelme, míg a bajnokságban 2024. december 5-ig, a DVSC-től elszenvedett 5–4-es kudarcig kell visszamenni az időben.

Utóbbi kapcsán érdekesség, hogy szintén az első fordulóban született, ám a halasztás miatt decemberben, már jócskán a bajnokság közepén. Akkor a Loki három hónapos nyeretlenség után sokkolta Pascal Jansen csapatát, amely Szalai Gábor kiállítása miatt egy órán keresztül tíz emberrel futballozott.

Ezúttal ilyen hátrány nem érte a Ferencvárost, az azonban megkérdőjelezhető, hogy mennyire jött be a rotáció: mindkét csapat két nemzetközi kupameccs között kezdte meg a bajnokságot, ám míg Bognár György csütörtöki együtteséből hatan bennmaradtak a kezdőcsapatban, addig a Fradinál csak Gavriel Kanikovszki és Marius Corbu nem esett áldozatául a rotálásnak.

Különösen a védelemben volt érzékelhető a változtatás, az összeszokottsággal nem vádolható hátsó négyesben Nagy Olivér és Nathan Zohoré is először volt a kezdőcsapat tagja, a védelem bal oldalán az egyébként középpályás Callum O’Dowda szerepelt, a kapuban pedig a Twente ellen remeklő Dibusz Dénes helyett Varga Ádám állt.