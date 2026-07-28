A Fradi kétszer is megszerezte a vezetést Pakson, a hazaiak azonban az egyaránt duplázó Pető Milán és Szalai József vezérletével begyűjtötték a három pontot. A meccset követően az egykori szövetségi kapitány, Csank János az Origónak arról beszélt, hogy a Paks sikere elsősorban a játékstílusából fakadt.
„A Fradinál az új játékosok még keverednek a régiekkel, nem olyan egyszerű így jól játszani, amikor ennyire átalakul egy csapat. Az elején azért voltak hibák, a Paks majdnem kivégezte magát, mert több labdát is eladott. A Fradinak voltak lehetőségei, de aztán a Paks visszaállt, viszont a hosszú indításokat és a keresztlabdákat nagyon jól alkalmazta, az átmenetekben is jobb volt, mint a Ferencváros” – mondta az Origo Sportnak a 79 éves szakember.
Ritkán kap négy gólt a Fradi
A vereség mellett az sem tölthette el örömmel a bajnokságban vereséggel debütáló Borbély Balázst, hogy csapata négy gólt kapott, márpedig erre nem túl gyakran van példa: minden tétmeccset figyelembe véve legutóbb idén márciusban, a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján kapitulált négyszer a Fradi védelme, míg a bajnokságban 2024. december 5-ig, a DVSC-től elszenvedett 5–4-es kudarcig kell visszamenni az időben.
Utóbbi kapcsán érdekesség, hogy szintén az első fordulóban született, ám a halasztás miatt decemberben, már jócskán a bajnokság közepén. Akkor a Loki három hónapos nyeretlenség után sokkolta Pascal Jansen csapatát, amely Szalai Gábor kiállítása miatt egy órán keresztül tíz emberrel futballozott.
Ezúttal ilyen hátrány nem érte a Ferencvárost, az azonban megkérdőjelezhető, hogy mennyire jött be a rotáció: mindkét csapat két nemzetközi kupameccs között kezdte meg a bajnokságot, ám míg Bognár György csütörtöki együtteséből hatan bennmaradtak a kezdőcsapatban, addig a Fradinál csak Gavriel Kanikovszki és Marius Corbu nem esett áldozatául a rotálásnak.
Különösen a védelemben volt érzékelhető a változtatás, az összeszokottsággal nem vádolható hátsó négyesben Nagy Olivér és Nathan Zohoré is először volt a kezdőcsapat tagja, a védelem bal oldalán az egyébként középpályás Callum O’Dowda szerepelt, a kapuban pedig a Twente ellen remeklő Dibusz Dénes helyett Varga Ádám állt.
Csank János véleménye a rotációról
Az FTC-t korábban kétszer, 2000 és 2002, valamint 2007 és 2008 között irányító Csank szerint ugyanakkor önmagában nem a rotálás a probléma, hanem annak mértéke.
A Fradinak nyilván most nagyon fontos a nemzetközi szereplés, ezt segíti ez a fajta rotáció, én ugyanakkor nem vagyok híve annak, hogy ennyire nagy keret legyen. Azt is szoktam mondani, hogy amelyik játékos nem tud szerda-szombat ritmusban futballozni, az nehezen nevezhető futballistának – háromnapos ritmust bírnia kell. Persze előfordulnak kemény időszakok, de ez a futball velejárója
– fogalmazott a mesteredző.
A Paks lenne a mumus?
Bognár György együttese valóságos mumusa a népligetieknek, akiknek az előző 13 egymás elleni tétmérkőzés alapján negatív a mérlegük: hét paksi diadal és egy döntetlen mellett öt FTC-siker született (23-23 paksi és ferencvárosi gól).
Csank János ugyanakkor nem érzi azt, hogy az egymás elleni mérleg kapcsán mentális gát lenne a Fradinál, viszont ilyen téren a túloldalon más a helyzet.
„A paksi környezet nem olyan, hogy megijedjen tőle bárki. Nem egy monumentális stadion, nem olyan a hangulata, hogy az ellenfél megilletődjön. A Fradi játékosait nem dobja fel különösebben, ha Paksra kell menni, a Paksnak viszont mindig pluszt jelent, ha a Ferencváros az ellenfél. Ilyen szempontból van egy mentális előnyük. Emellett Bognár György egyáltalán nem majrés, nem úgy készül, hogy majd bepánikolnak a Fraditól. A másik pedig, hogy a hosszú labdás futball ma már nem divat, de ő megmaradt ennél. A magas letámadás ellen a hosszú labda, a keresztlabda és az egy az egy elleni játék nagyon fontos fegyver. Ezt ma sok csapat már nem csinálja, a Paks viszont igen, ráadásul jól. Ebben Bognár nagyon jó munkát végez, és ezt a Fradinak nem könnyű kezelnie” – zárta szavait Vác díszpolgára.