Az észt Gert Remmel, a Debrecen nyáron kinevezett edzője a Konferencia-ligában mutatkozott be a hajdúsági csapat kispadján. A Loki az NB I negyedik helyezettjeként kvalifikálta magát a harmadik számú európai kupasorozat selejtezőkörébe, elsőre pedig örmény ellenfelet kapott, amelyet az új edző vezetésével is illett volna felülmúlnia.

Szűcs Tamás Debrecenből került be a magyar válogatottba

Fotó: Ladóczki Balázs

Azonban ez csak leírva tűnt egyszerűnek, különösen azután, hogy a nyári átigazolási időszakban távozott Debrecenből a csapat két legértékesebb játékosa. A középpályás Szűcs Tamás a portugál Famalicaóhoz igazolt, míg a középcsatár Bárány Donát a holland ADO Den Haag együtteséhez került.

A Debrecen kapufáig jutott az első félidőben

A Loki az idei szezonban még nem játszott tétmeccset, míg a Pjunyik Jereván már a Konferencia-liga első körében érdekelt volt, melyben kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel búcsúztatta a máltai Marsaxlokk csapatát. Az örmény csapatnak a magyar riválisokkal szemben viszont nincsenek jó emlékei, 1997-ben az MTK kettős győzelemmel búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, míg tavaly a Győr 4-3-as összesítéssel ejtette ki a Konferencia-liga-selejtező második körében.

Az első félidőben kiegyenlített volt a játék, a Lokinál valamivel többet volt a labda, az örmény csapat viszont rendkívül veszélyes kontrákat vezetett.

A találkozó első nagy helyzetére viszont egészen a 31. percig kellett várni.

Ekkor a 19 éves Tercza Gergő jobb oldali beadását a berobbanó Kocsis Dominik fejelte nyolc méterről kapura, de az ígéretes kísérlete a bal kapufán csattant. A fordulás után a Debrecen óriási intenzitással kezdett, a kapujához szögezte a Pjunyik Jerevánt, és úgy tűnt, bármikor jöhet a magyar csapat első gólja.

Bombagóllal szerzett vezetést a Debrecen

Ennek ellenére az 56. percben kis híján az örmény csapat szerzett vezetést. Egy gyors kontratámadás végén a hosszú oldalon érkező Daniil Kulikov kapott egy remek beadást, de a léc alá tartó fejesét a bolgár Plamen Andreev óriási bravúrral ki tudta ütni.

Három perccel később viszont a Loki előtt is adódott egy hatalmas lehetőség. Egy kapu előtti lecsorgó labdát Sohan Baldoni gyűjtött be, de a francia csatár tízméteres lövése pár centivel elkerülte a kapu jobb oldalát.

Sokat viszont nem kellett bánkódniuk a debrecenieknek a kihagyott helyzet miatt, ugyanis az 59. percben egy óriási bombagóllal összejött a vezetés.

Egy remek letámadás után a Loki labdát szerzett az örmény csapat támadóharmadában, a 21 éves Cibla Flórián a tizenhatos bal sarkánál húzott egy befelé cselt, majd 17 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú felsőbe (1-0).

Cibla Flórián gyönyörű gólja a linkre kattintva nézhető meg.

A bekapott gól után az örmény csapat ritmust váltott, ment előre az egyenlítésért és a 65. percben majdnem be is talált. Hovhannes Harutyunyan kapott egy labdát háttal a kapunak, de sikerült lefordulnia és 15 méterről visszahúzta a labdát a rövid alsó irányába, a lövése viszont a jobb kapufán csattant.