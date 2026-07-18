Mint ismert, a francia válogatott 2–0-s vereséget szenvedett a regnáló Európa-bajnok Spanyolországtól a 2026-os világbajnokság elődöntőjében. Didier Deschamps együttese csalódást keltő teljesítményt nyújtott, különösen annak fényében, hogy a franciákat a torna egyik legnagyobb esélyesének tartották. Ousmane Dembélé végigjátszotta a találkozót, ám teljesítménye bőven hagyott kívánnivalót maga után. Az aranylabdás támadónak mindössze két lövése volt, de egyik próbálkozása sem jelentett komoly veszélyt a spanyol kapura. Most azonban egy újabb, az öltözői feszültséget tovább fokozó részlet is napvilágot látott: a hírek szerint Dembélé a félidőben komoly beszédet tartott társainak, amivel több csapattársát is magára haragította.
Dembélé nem volt elégedett a csapata játékával
A PSG sztárja a félidőben - amikor a spanyolok 1-0-ra vezettek - elsősorban a csapat letámadását bírálta. Véleménye szerint a franciák szervezetlenül és rosszul koordináltan védekeztek már a támadóharmadban is, ezért sürgős változtatásokat sürgetett. A L’Équipe beszámolója szerint azonban Dembélé szavai nem arattak osztatlan sikert az öltözőben. Több csapattársa is rossz néven vette a kirohanását, mivel úgy érzik, a támadó csak akkor emeli fel a hangját, amikor nem megy neki a játék, egyébként viszont nem vállal vezető szerepet.
A franciák végül nem tudtak visszajönni a mérkőzésbe, sőt a spanyolok még egy gólt szereztek, így 2–0-s győzelemmel jutottak be a világbajnoki döntőbe, ahol Argentínával mérkőznek meg. Didier Deschamps együttese szombaton este (23:00) Anglia ellen lép pályára a bronzmérkőzésen.
Labdarúgó-világbajnokság 2026
Bronzmeccs (szombat)
- 23.00: Franciaország–Anglia
Döntő (vasárnap)
- 21.00: Spanyolország–Argentína