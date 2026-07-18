Didier Deschamps-t arról kérdezték, nem tart-e attól, hogy az elődöntős búcsú után játékosai már inkább a nyári pihenésre koncentrálnak, mint a harmadik helyért rendezett mérkőzésre, ám a francia kapitány nem volt hajlandó belemenni a témába.

Didier Deschamps kijött a sodrából a szombati meccset felvezető sajtótájékoztatón

Fotó: Chandan Khanna/AFP

„Erre nem fogok válaszolni. Következő kérdés – zárta rövidre a kérdést, s amikor az újságíró tovább próbálta pontosítani azt, a francia kapitány ismét határozott választ adott. – Azt gondol, amit akar. Én ismerem a játékosaimat.”

Deschamps célja a bronzérem

A 57 éves szakember később már higgadtabban beszélt a bronzmérkőzés jelentőségéről, és hangsúlyozta, hogy a csalódottság ellenére sem lehet félvállról venni az összecsapást.

Igaz, hogy nem ezt a mérkőzést szerettük volna játszani. Amikor azonban a francia válogatott mezét viseled, kötelességed a legjobb teljesítményt nyújtani. A célunk az, hogy megszerezzük a harmadik helyet.

A francia kapitány számára különleges jelentősége lesz az összecsapásnak, hiszen ez lesz az utolsó mérkőzése a válogatott élén. A játékosok sem titkolják, hogy szeretnének győzelemmel búcsúzni attól az edzőtől, aki 2018-ban világbajnoki címig vezette Franciaországot.

Tuchel első veresége

Az angolok sajtótájékoztatóján egészen más volt a hangulat: Thomas Tuchel nem kereste a kifogásokat az Argentína elleni elődöntős vereség után, ugyanakkor világossá tette, hogy csapata nem engedheti el a torna utolsó mérkőzését.

Nagyon fájdalmas vereség volt. Ez egy seb, amit magunkkal viszünk

– mondta az angol szövetségi kapitány.

A német szakember emlékeztetett arra is, hogy az elődöntő jelentette első tétmérkőzéses vereségét az angol válogatott élén.

„Hogy kontextusba helyezzük: ez volt az első hivatalos vereségünk. Ez persze fáj, de nem változtat azon, hogy folytatnunk kell az utunkat.”

Tuchel szerint Angliának továbbra is az a feladata, hogy utolérje a világ legjobb válogatottjait.

„Nem hagyjuk abba a hajszát. Tovább dolgozunk azért, hogy csökkentsük a különbséget a legjobb csapatokhoz képest” – jelentette ki.

A kapitány az elmúlt napokban kapott kritikákra is reagált. Többen megkérdőjelezték taktikai döntéseit az Argentína elleni vereség után, ő azonban egyértelművé tette, hogy nem bán semmit.

Nincsenek megbánásaim. A döntéseimet a tapasztalataim, a megérzéseim és az adott helyzet alapján hoztam meg.

Franciaország és Anglia magyar idő szerint szombat este 23 órától küzd meg egymással a világbajnokság bronzmérkőzésén a miami Hard Rock Stadionban.