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A francia válogatott 2–0-s vereséget szenvedett Spanyolországtól, így a döntőről lemaradva már csak a bronzérem jelenthet némi vigaszt számukra. A világbajnokság után leköszönő szövetségi kapitány, Didier Deschamps arcára a mérkőzés közben egyre inkább kiült a tanácstalanság és a kétségbeesés.

Didier Deschamps-t talán még soha nem láthattuk ennyire tanácstalannak és kétségbeesettnek. A francia válogatott szövetségi kapitánya mindig higgadtságáról és megfontoltságáról volt ismert, a Franciaország-Spanyolország világbajnoki elődöntőben (0-2) azonban mindebből szinte semmit sem lehetett látni.

Didier Deschamps arcára volt írva a csalódottság a Franciaország-Spanyolország világbajnoki elődöntő közben
Didier Deschamps arcára volt írva a csalódottság a Franciaország-Spanyolország világbajnoki elődöntőben Fotó: AFP

Didier Deschamps arcára kiült a csalódottság

Az 57 éves szakember már a 2026-os világbajnokság előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó tornája a francia válogatott szövetségi kapitányaként. Mindezt figyelembe véve különösen fájó lehetett számára az elődöntős búcsú, hiszen Franciaország magabiztosan menetelt végig a tornán, a négy közé jutásig mindössze három gólt kapott, és sokan már nyíltan a vb legnagyobb esélyeseként tekintettek rá. Didier Deschamps csalódottsága ezért egyáltalán nem volt alaptalan.

A spanyol válogatott elleni elődöntőben azonban a franciák szinte semmit sem tudtak megmutatni abból, ami korábban a csapat legnagyobb erősségét jelentette. A Barcola, Olise, Dembélé és Mbappé alkotta támadósor kreativitása alig érvényesült, a védelem elveszítette korábbi stabilitását, a csapat játéka pedig nélkülözte azt a szervezettséget és kontrollt, amely addig végig jellemezte a tornán.

A mérkőzés során egyre inkább az volt az érzés, hogy a francia szakmai stáb sem találja a megfelelő választ a spanyolok játékára. Deschamps láthatóan bizonytalan volt abban, mikor és milyen változtatásokkal avatkozzon közbe, a cserék sem hoztak érdemi fordulatot. A találkozó előrehaladtával egyre hevesebb gesztusokkal próbálta felrázni csapatát, olyan érzelmi reakciókat mutatva, amelyeket korábban csak elvétve lehetett látni tőle. 

A francia válogatott szombat este 23 órától Miamiban lép pályára a bronzmérkőzésen az Argentína–Anglia párharc vesztese ellen.

A képre kattintva galéria nyílik meg: 

 

Galéria: Didier Deschamps összeomlott a kispadon, arcára volt írva a szenvedés
Fotó: AFP
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Didier Deschamps még mosolygott a Franciaország-Spanyolország vb-elődöntő előtt
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