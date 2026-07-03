A portugál sajtó már a mérkőzés előtt arról írt, hogy a játékosok különleges lelkiállapotban készültek a horvátok elleni találkozóra az egy éve autóbalesetben elhunyt Diogo Jota miatt. A válogatott öltözőjében egyfajta hallgatólagos fogadalom született: a csapat mindent megtesz azért, hogy győzelemmel tisztelegjen egykori társuk emléke előtt. A játékosok közül sokan még mindig nehezen beszélnek Jotáról, akit nemcsak kiváló futballistának, hanem az öltöző egyik legmeghatározóbb személyiségének tartottak.

Diogo Jota emléke előtt tisztelegtek a portugálok

Fotó: Mattia Ozbot/Getty Images North America

Diogo Jota a középpontban

A stadionban már a kezdés előtt érezni lehetett, hogy ez az este más lesz, mint a többi: a himnusz alatt Rúben Neves – aki a világbajnokságon Jota korábbi 21-es mezszámát viseli – megcsókolta azt a karszalagot, amelyen egykori barátja neve szerepelt. Közben a stadion óriáskivetítőjén Diogo Jota arcképe jelent meg, amit hatalmas taps fogadott a lelátókon.

A portugál szurkolók is különleges megemlékezéssel készültek. A 21. percben – utalva Jota válogatott mezszámára – felálltak a helyükről, hosszú tapssal köszöntötték az egykori támadót, miközben a lelátón fehér lufik és 21-es feliratok emelkedtek a magasba. A megható pillanatból a horvát drukkerek is kivették a részüket, a futball egy rövid időre háttérbe szorult.

A portugáloknak azonban a pályán sem volt könnyű dolguk: Horvátország vezetést szerzett, Cristiano Ronaldo egyik gólját les miatt érvénytelenítették, végül a 41 éves klasszis büntetőből egyenlített. A győztes találatot a hosszabbításban Goncalo Ramos fejelte, így Portugália 2-1-re fordított és bejutott a legjobb 16 közé. A mérkőzés rendkívül drámai második félidőt hozott: a horvátok két gólját is les miatt érvénytelenítették, utóbbit a ráadás 13. percében, ami után hosszú percekig tartott a VAR-vizsgálat.

A lefújás után azonban már nem a videóbíró volt a középpontban.