A portugál sajtó már a mérkőzés előtt arról írt, hogy a játékosok különleges lelkiállapotban készültek a horvátok elleni találkozóra az egy éve autóbalesetben elhunyt Diogo Jota miatt. A válogatott öltözőjében egyfajta hallgatólagos fogadalom született: a csapat mindent megtesz azért, hogy győzelemmel tisztelegjen egykori társuk emléke előtt. A játékosok közül sokan még mindig nehezen beszélnek Jotáról, akit nemcsak kiváló futballistának, hanem az öltöző egyik legmeghatározóbb személyiségének tartottak.
Diogo Jota a középpontban
A stadionban már a kezdés előtt érezni lehetett, hogy ez az este más lesz, mint a többi: a himnusz alatt Rúben Neves – aki a világbajnokságon Jota korábbi 21-es mezszámát viseli – megcsókolta azt a karszalagot, amelyen egykori barátja neve szerepelt. Közben a stadion óriáskivetítőjén Diogo Jota arcképe jelent meg, amit hatalmas taps fogadott a lelátókon.
A portugál szurkolók is különleges megemlékezéssel készültek. A 21. percben – utalva Jota válogatott mezszámára – felálltak a helyükről, hosszú tapssal köszöntötték az egykori támadót, miközben a lelátón fehér lufik és 21-es feliratok emelkedtek a magasba. A megható pillanatból a horvát drukkerek is kivették a részüket, a futball egy rövid időre háttérbe szorult.
A portugáloknak azonban a pályán sem volt könnyű dolguk: Horvátország vezetést szerzett, Cristiano Ronaldo egyik gólját les miatt érvénytelenítették, végül a 41 éves klasszis büntetőből egyenlített. A győztes találatot a hosszabbításban Goncalo Ramos fejelte, így Portugália 2-1-re fordított és bejutott a legjobb 16 közé. A mérkőzés rendkívül drámai második félidőt hozott: a horvátok két gólját is les miatt érvénytelenítették, utóbbit a ráadás 13. percében, ami után hosszú percekig tartott a VAR-vizsgálat.
A lefújás után azonban már nem a videóbíró volt a középpontban.
Cristiano Ronaldo magára vette Diogo Jota 21-es portugál mezét, majd az egész csapat együtt indult a portugál szurkolók elé. A könnyeivel küszködő ötszörös aranylabdás az ég felé mutatott, miközben a játékosok hosszú percekig együtt ünnepeltek a drukkerekkel.
A jelenet azonnal bejárta a világ sportsajtóját.
A portugálok szövetségi kapitánya, Roberto Martínez szerint az egész válogatott számára rendkívül nehéz nap volt.
„Minden nap nehéz, amikor Diogo eszünkbe jut. Ma különösen az volt. De tudjuk, hogy velünk van. Ő továbbra is a csapat része marad” – fogalmazott a szakember, aki úgy jellemezte az egykori támadót:
Diogo a mi fényünk volt, és az is marad.
A győztes gólt szerző Goncalo Ramos is elárulta, hogy Jota emléke folyamatosan jelen van az öltözőben. Elmondása szerint a válogatott minden tagja nap mint nap gondol rá, ezért különösen sokat jelentett számukra, hogy ezen a napon sikerült kivívniuk a továbbjutást.
„Tökéletesen tisztában voltunk azzal, hogy milyen dátumot írunk. Pontosan tudtuk. Magunkért, Portugáliáért, de főleg Diogóért nyertünk” – tette hozzá Cristiano Ronaldo.
Nem ez az első alkalom, hogy megemlékeztek Jotáról és testvéréről a vb-n. A tavaly elhunyt portugál testvérpár édesanyja és édesapja már a csoportkör első, Kongói DK elleni meccsén feltűnt: könnyezve hallgatták hazájuk himnuszát a houstoni mérkőzés előtt.
Diogo Jota 49 alkalommal szerepelt a portugál válogatottban és 14 gólt szerzett. A 2026-os világbajnokságon is kulcsszerepet szántak volna neki, ám a tragikus autóbaleset, amelyben testvérével együtt életét vesztette, örökre megváltoztatta a portugál futball történetét. A válogatott ennek ellenére igyekszik úgy tekinteni rá, mintha továbbra is velük lenne: a játékosok emlékkarszalagot viselnek, a 21-es mez pedig minden mérkőzésen különös jelentőséget kap.