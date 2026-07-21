Egy profi szájról olvasó azt állítja, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump ugyanazt mondta minden egyes játékosnak a vb-döntő után. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Spanyolország rendes játékidőt követően, hosszabbításban győzte le 1-0-ra Argentínát – és hódította el története során másodszor a világbajnoki trófeát. A lefújást követő éremátadó ünnepségen a FIFA elnöke, Gianni Infantino mellett a három rendező ország első embere is részt vett. Itt olvasták le Trump szájáról azokat a szavakat, amiket többek közt Lionel Messinek is mondott.

Donald Trump és Lionel Messi, miközben az Egyesül Államok elnöke átadta az ezüstérmet az argentin labdarúgónak a vb-döntő után

Fotó: Tom Weller / dpa

Mit mondott Donald Trump a vb-döntő után?

Donald Trump a kanadai miniszterelnök, Mark Carney és a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum társaságában adta át az érmeket a labdarúgóknak. Az Egyesült Államok 80 éves elnöke minden egyes argentin és spanyol játékost kézfogással üdvözölt a színpadon, majd pár szót intézett hozzájuk, mielőtt átadta volna az arany-, és ezüstérmeket. Nicola Hickling profi szájról olvasó szerint ráadásul mindenkinek teljesen ugyanazt mondta, legyen az argentin vagy spanyol.

„Bajnok vagy”, majd hozzátette: „Csodálatos játékos” – legalábbis ezt állítja a szakértő.

Cristian Romero levegőnek nézte az amerikai elnököt

Egy kivétellel mindenki kezet fogott Donald Trumppal. A vb-döntőn kezdőként pályára lépő, de a mérkőzés alatt sérülést szenvedett argentin védő, Cristian Romero levegőnek nézte az Egyesült Államok elnökét – akit viszont ez a "gesztus" a legkevésbé sem hatott meg. Úgy osztogatta tovább az érmeket, mintha mi sem történt volna. Romero kizárólag Trump mellett sétált el, a felvételeken látható, ahogy Gianni Infantinóval és Claudia Sheinbaummal is kezet rázott.

Az argentin védőn kívül mindenki kezet nyújtott az amerikai elnöknek, de volt valaki, aki vonakodva tette meg mindezt. A spanyol csatár, Borja Iglesias például anélkül fogadta Trump gratulációját, hogy ránézett volna. A 33 éves labdarúgó már a torna fináléja előtt azt nyilatkozta, hogy nincs jó véleménnyel Donald Trumpról, de van egy protokoll, amit udvariasságból teljesít, aztán gyorsan el is felejtheti a pillanatot.

Lionel Messi gyorsan le akarta tudni az éremátadást

Az interneten vírusként terjed az a videó is, amely Lionel Messiről és Donald Trumpról készült. A 39 éves argentin klasszis érthetően nem volt boldog, amikor "csak" ezüstérmet vehetett át az amerikai elnöktől, és a felvétel tanúsága szerint mintha gyorsan le is akarta volna tudni a pillanatot, a kézfogás után alig várta meg, hogy Trump a nyakába akassza az érmet. Ezután hangzott el az Egyesült Államok elnökének gratulációja, de Messi ezt a gesztus is hamar le szerette volna tudni, és továbblépve máris Claudia Sheinbaum felé fordult.