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Dzsudzsák Balázsék az otthon elért 1–0-s győzelem után idegenben gól nélküli döntetlent játszottak az örmény Pjunyik Jerevánnal, és így kiharcolták a továbbjutást a Konferencia-liga-selejtező 2. fordulójában. A DVSC összesítésbéli sikeréhez ugyanakkor az is kellett, hogy az örmények gólját az első félidőben érvénytelenítsék – a VAR hiánya miatt eléggé megosztó körülmények közepette.

A DVSC a 21 éves Cibla Flórián gyönyörű góljával szerzett előnyt a debreceni első mérkőzésen a Konferencia-liga-selejtező 2. körében, és bár Jerevánban voltak meleg pillanatok, végül összesítésben megőrizte ezt az egygólos előnyt.

A DVSC végül megúszta kapott gól nélkül
A DVSC végül megúszta kapott gól nélkül Fotó: M4 Sport

A DVSC vitatott kapott gólja

Az első félidő egy pontján ugyanakkor úgy tűnt, hogy hátrányba került a magyar csapat: a 36. percben egy hazai szabadrúgást követő szituáció végén Nikolasz Kainurgiosz talált be a DVSC kapujába. A bonyodalmat az okozta, hogy a beívelésnél Lang Ádám csúsztatott bele a labdába, és bár a gólszerző nem volt lesen, csapattársa, Szerhij Vakulenko igen, a magyar védő pedig előle igyekezett menteni a játékvezetői csapat értelmezése szerint, ezért nem adták meg a Pjunyik Jereván találatát.

A mérkőzés összefoglalója (a meg nem adott gól 0:41-től):

A helyzetet nem könnyítette meg, hogy mivel nincsenek meg a megfelelő feltételek, VAR-rendszer nélkül játszották az összecsapást, így nem volt lehetséges visszanézni a szituációt – az egyenlő feltételek miatt így Debrecenben sem volt VAR.

„Kiegyenlített mérkőzésre számítottam, ez be is igazolódott. Felkészültünk a hazai rohamokra, játékosaink jól helytálltak, a cserék is jól szálltak be. Mindez pedig továbbjutást ért” – olvasható Gert Remmel rövid értékelése a DVSC hivatalos oldalán.

A DVSC a dán FC Köbenhavn ellen játszik a következő fordulóban, ám a párharc első meccse előtt még vár egy Újpest elleni idegenbeli bajnoki a csapatra.

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