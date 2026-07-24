Az első félidőben kapufáig jutó DVSC az első óra végén szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját, Cibla Flórián 17 méterről gyönyörű gólt tekert a hosszú felsőbe. A 21 esztendős középpályás a meccs után elárulta, egész héten sokat gyakorolt, főleg Dzsudzsák Balázzsal, és ennek is köszönhető a látványos gól.

Cibla Flórián bombagólját megünnepelték a DVSC játékosai

Fotó: dvsc.hu

„Az utóbbi hetekben volt egy kisebb hashúzódásom, kevesebbet játszottam a felkészülés alatt, így kicsit fáradtabb voltam. Ettől függetlenül jól vagyok, de tudok még jobban is lenni. Nagyon sokat jelent az első nemzetközi kupaporondon szerzett gólom, főleg hazai közönség előtt” – mondta Cibla az M4 Sportnak.

A DVSC és a gólok

A debreceniek kispadján ezen a tétmérkőzésen mutatkozott be Gert Remmel, aki először köszönetet mondott a játékosoknak, és az előző vezetőedzőnek, Sergio Navarrónak, amiért elindulhattak a Konferencialiga selejtezőjében.

„Nagyjából úgy alakult a meccs, ahogy elterveztük, de több gólt kell szereznünk, a következő edzéseken arra fogunk fókuszálni, hogy több helyzetet alakítsunk ki, és azokat kihasználjuk” – értékelt az észt szakember, hozzátéve, hogy bár elégedett volt, hogyan reagáltak arra, amikor elveszítették a labdát, de kiemelte, a kapu előtt pontosabbnak kell lenniük.

A DVSC és a Pjunyik visszavágóját jövő csütörtökön, magyar idő szerint 18 órától játsszák Jerevánban.