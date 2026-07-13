A Red Bull Four 2 Score kispályás amatőr futballtorna után újra összefutott Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs. A magyar válogatott egykori és jelenlegi csapatkapitánya ezúttal – egy fotó tanúsága szerint – nem a focipályán, hanem lábtengóban mérték össze az erejüket. A DVSC labdarúgója a nem mindennapi mérkőzés végén gratulált a Liverpool középpályásának.

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik a Red Bull F2S eseményen

Fotó: Tumbász Hédi

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik megint találkozott

Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs több mint egy hónapja jó kedélyűen beszélgettek, majd mindketten pályára léptek a Red Bull eseményén. Erről több fotó is készült. Most pedig egy hálóval elválasztott pálya mellett kapták őket lencsevégre – szúrta ki a Haon.hu.

A DVSC csapatkapitánya gratulált a Liverpool középpályásának

Fotó: Instagram

Bár a mérkőzés végkimeneteléről nem közöltek információkat, a DVSC csapatkapitánya az összecsapás után egy szóval üzent a Liverpool középpályásának:

Gratulálok!

– írt a közös fotó mellé a közösségi oldalán Dzsudzsák. A képet pedig Szoboszlai is megosztotta a saját Instagramján.

A két válogatott labdarúgót korábban egy budapesti étteremben is lefotózták egymás társaságában. Találkozásuk akkor is láthatóan jó hangulatban telt.