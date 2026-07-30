Dzsudzsák Balázsék az egy héttel korábbi első mérkőzésen 1–0-ra legyőzték az örmény csapatot a 21 éves Cibla Flórián gyönyörű góljával. A Lokinak azonban nem sikerült jól a jereváni visszavágó előtti főpróba, ugyanis az NB I nyitófordulójában 2–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a Nagyerdei Stadionban.

A 39 éves Dzsudzsák Balázs a Debrecen egyik legjobbja volt az első mérkőzésen

Fotó: Derecsényi István / dvsc.hu

​Dzsudzsák Balázsék továbbjutottak a Konferencia-liga selejtezőjéből

A csütörtök esti összecsapáson ezúttal is ott volt a Loki kezdőcsapatában a 39 éves Dzsudzsák Balázs, aki az első mérkőzésen oroszlánrészt vállalt csapata sikerében. A találkozó elején többet birtokolta a labdát a Debrecen, de Gert Remmel együttese komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Pjunyik Jereván kapuja előtt. Az első félidő második felében átvette a kezdeményezést az örmény csapat, amely a 23. percben majdnem meg is szerezte a vezetést: egy szöglet után Szergej Vakulenko fejelt nyolc méterről kapura, de Plamen Andrejev védeni tudta a középre tartó labdát. Egy perccel később már bravúrt is be kellett mutatnia a Loki kapusának, amikor a levegőben úszva tolta ki a kapu bal oldalából Danyil Kulikov 18 méteres bombáját.

A 30. percben a Debrecen is veszélyeztetett. A 19 éves Patai Dávid próbálkozott egy 25 méteres bombával, de lövését Henri Avagyan ki tudta ütni a léc alól.

A 36. percben aztán gólt lőtt az örmény csapat. Egy kapu elé beívelt szabadrúgást Lang Ádám csúsztatott rossz helyre, amit a hosszú oldalon érkező Nikosz Kenourgiosz kapásból a hálóba lőtt. A játékvezető azonban les miatt érvénytelenítette a gólt – valószínűleg tévesen –, de mivel a mérkőzésen nem volt videobíró, így nem lehetett visszanézni az esetet.

A 44. percben a Debrecen óriási lépést tehetett volna a továbbjutás felé. Egy szép támadás végén Kocsis Dominik tálalt remek labdát Sohan Baldoni elé, aki a lövés helyett a hosszú oldalon érkező Blaz Boskovicot kereste, de a Loki középpályásának közeli lövését blokkolni tudták.

A debreceniek az első félidőben megúsztak egy gólt

Fotó: m4sport.hu

A második félidőt jobban kezdte a Debrecen, amely a 46. percben majdnem meg is szerezte a vezetést. Egy jobb oldali szöglet után a hosszún érkező Cibla elé került a labda, aki nyolc méterről, félfordulatból lőtt kapura, de a labdája elakadt Erik Simonyan lábában.