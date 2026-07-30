Dzsudzsák Balázsék az egy héttel korábbi első mérkőzésen 1–0-ra legyőzték az örmény csapatot a 21 éves Cibla Flórián gyönyörű góljával. A Lokinak azonban nem sikerült jól a jereváni visszavágó előtti főpróba, ugyanis az NB I nyitófordulójában 2–0-s vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a Nagyerdei Stadionban.
Dzsudzsák Balázsék továbbjutottak a Konferencia-liga selejtezőjéből
A csütörtök esti összecsapáson ezúttal is ott volt a Loki kezdőcsapatában a 39 éves Dzsudzsák Balázs, aki az első mérkőzésen oroszlánrészt vállalt csapata sikerében. A találkozó elején többet birtokolta a labdát a Debrecen, de Gert Remmel együttese komoly helyzetet nem tudott kialakítani a Pjunyik Jereván kapuja előtt. Az első félidő második felében átvette a kezdeményezést az örmény csapat, amely a 23. percben majdnem meg is szerezte a vezetést: egy szöglet után Szergej Vakulenko fejelt nyolc méterről kapura, de Plamen Andrejev védeni tudta a középre tartó labdát. Egy perccel később már bravúrt is be kellett mutatnia a Loki kapusának, amikor a levegőben úszva tolta ki a kapu bal oldalából Danyil Kulikov 18 méteres bombáját.
A 30. percben a Debrecen is veszélyeztetett. A 19 éves Patai Dávid próbálkozott egy 25 méteres bombával, de lövését Henri Avagyan ki tudta ütni a léc alól.
A 36. percben aztán gólt lőtt az örmény csapat. Egy kapu elé beívelt szabadrúgást Lang Ádám csúsztatott rossz helyre, amit a hosszú oldalon érkező Nikosz Kenourgiosz kapásból a hálóba lőtt. A játékvezető azonban les miatt érvénytelenítette a gólt – valószínűleg tévesen –, de mivel a mérkőzésen nem volt videobíró, így nem lehetett visszanézni az esetet.
A 44. percben a Debrecen óriási lépést tehetett volna a továbbjutás felé. Egy szép támadás végén Kocsis Dominik tálalt remek labdát Sohan Baldoni elé, aki a lövés helyett a hosszú oldalon érkező Blaz Boskovicot kereste, de a Loki középpályásának közeli lövését blokkolni tudták.
A második félidőt jobban kezdte a Debrecen, amely a 46. percben majdnem meg is szerezte a vezetést. Egy jobb oldali szöglet után a hosszún érkező Cibla elé került a labda, aki nyolc méterről, félfordulatból lőtt kapura, de a labdája elakadt Erik Simonyan lábában.
A folytatásban a Loki sokkal jobban futballozott, mint az első félidőben, több ígéretes lehetőséget is kialakított az örmény csapat kapuja előtt, de komoly ziccerig a 69. percben jutott el először. Ekkor a néhány másodperccel korábban beállt Szendrei Ákos kapott egy remek átadást, kicselezett egy védőt a tizenhatoson belül, és már csak a kapussal állt szemben, de lövés helyett újabb csellel próbálkozott, ami sajnos sikertelenül zárult.
A 77. percben Dzsudzsák Balázs lehetett volna a nyerőember.
A 109-szeres válogatott játékos bal oldali beadása megpattant egy hazai játékoson, a labda pedig a bal kapufán csattant.
A hajrában a Pjunyik Jereván beszorította a Lokit, folyamatosan érkeztek a beadások a kapu előterébe, de a debreceni védelem jól állta a sarat. A 91. percben eldönthette volna a párharcot a DVSC. Egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Dzsudzsák elé került a labda, akinek tízméteres bombája a felső lécen csattant, a kipattanót pedig a csereként beállt Szécsi Márk nem tudta az üres kapuba fejelni.
A kihagyott helyzetek szerencsére nem bosszulták meg magukat, így maradt a 0–0-s döntetlen, amivel a Debrecen kiharcolta a továbbjutást, a következő körben pedig a dán FC København együttesével találkozik.
Konferencia-liga, második selejtezőkör, visszavágó:
Pjunyik Jereván (örmény)–DVSC (magyar) 0–0
Továbbjutott: a DVSC, 1–0-s összesítéssel.
- kapcsolódó cikkek: