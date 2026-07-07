A belga válogatott ellen nem volt sok esélye a társházigazda Egyesült Államoknak a seattle-i nyolcaddöntőben. A hazai csapat számára ugyan az egyenlítés még összejött, ám végül 4-1-es vereséggel esett ki. Mauricio Pochettino szövetségi kapitány a vb-kudarc után nem kertelt, nyilatkozatában nem keresett kifogásokat.

Az Egyesült Államok szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino vigasztalta játékosait a kiesés után

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az Egyesült Államok fölé nőtt Belgium

„A kezdetektől fogva nem találtuk meg a ritmust” – kezdte értékelését a meccs után az argentin szakember. „Még akkor sem, amikor gólt szereztünk, és 1-1-re egyenlítettünk, a következő akcióból máris gólt kaptunk. Az elejétől fogva nagyon nehéz volt…

Nem a mi napunk volt a mai. Nem akarok kifogásokat keresni, nem akarok mentegetőzni, mert nem mutattuk meg azt, amire ez a csapat általában képes, és ez a valóság”

– tette hozzá Pochettino.

„Tanulnunk kell ebből, ez egy tanulási folyamat része kell, hogy legyen. Ki kell elemeznünk a játékunkat, és meg kell értenünk, miért nem ugyanúgy álltunk hozzá ehhez a mérkőzéshez, mint a világbajnokság többi meccséhez. Talán a magyarázat egyszerű: ma nem jó napot fogtunk ki” – mondta az amerikai válogatott kapitánya.

Thibaut Courtois odaszúrt az amerikai válogatottnak

A Real Madrid kapusa a meccs utáni nyilatkozatában kiemelte, hogy csapata nem kapta meg a kellő tiszteletet, ám a belga válogatott bebizonyította, hogy remek erőkből álló gárda.

Az elmúlt napokban tiszteletlenséget tapasztaltunk itt az Egyesült Államokban. Azt mondták, hogy könnyen legyőzhetnek minket, de azt hiszem, ma bebizonyítottuk, hogy valóban jó csapat vagyunk.

Nagyszerű meccset játszottunk. Egyiptom és Irán ellen küszködtünk, de azóta elkaptuk a fonalat. Az elejétől kezdve nyomás alatt akartuk tartani az Egyesült Államokat. Idővel elkezdtek kételkedni magukban. Talán az a márciusi 5-2-es barátságos mérkőzés is ott volt a fejükben” – nyilatkozta a belgák kapusa, aki a FIFA döntésére is utalt, melynek értelmében Folarin Balogun piros lapját eltörölték, így az amerikai csatár játszhatott ellenük.

Thibaut Courtois szerint csattanós választ adtak az amerikaiaknak a nyolcaddöntőben

Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

„Nem feltétlenül játszott közre minden, ami a meccs előtt történt. Olvastam ezt, és csak nevettem rajta. Ha őszinte lehetek, ma egy kicsit biztosabb voltam abban, hogy nyerni fogunk, mint Szenegál ellen.

Az afrikai együttes erősebb csapat volt, mint az Egyesült Államok,

és ez ma is nyilvánvaló volt” – szúrt oda a riválisnak Courtois.