Az Egyesült Államok-Belgium mérkőzésnek erős felütést adott a FIFA vitatott döntése, melynek értelmében az amerikaiak sztárja, Folarin Balogun annak ellenére pályára léphetett, hogy az előző meccsén piros lapot kapott. A hírek szerint Donald Trump közbenjárása is kellett az eltiltás felfüggesztéséhez, ám végül nem ez döntött, mert a belga csapat magabiztosan továbbjutott a negyeddöntőbe.
Az Egyesült Államok elnökének üzentek a belgák?
A belga válogatottat feltüzelték a történtek, a játékosok végig motiváltan futballoztak és könnyedén riválisuk fölé kerekedtek. A 4-1-es siker után az Aston Villa középpályása, Youri Tielemans elmondta, miként kovácsoltak előnyt a Balogun-ügyből.
Legyünk őszinték: összeültünk, amikor meghallottuk a hírt. Azt mondtuk magunknak, hogy a pályán kell megmutatnunk, mire vagyunk képesek.
Ma pontosan ezt tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra” – árulta el Tielemans.
A negyedik gólt a csereként beállt Romelu Lukaku lőtte a 93. percben. A mérkőzést végleg lezáró találatot a belgák alaposan megünnepelték.
Az interneten vírusként kezdett el terjedni egy videó, amelyen a játékosok Donald Trump híressé vált táncmozdulatát parodizálják,
gúnyt űzve az amerikai elnökből.
A történtek után a belga játékosok minden bizonnyal úgy érezték, elégtételt vettek a társházigazda felett aratott magabiztos győzelemmel, és megérdemelten jutottak be a negyeddöntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfelük.
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