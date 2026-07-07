Az Egyesült Államok-Belgium mérkőzésnek erős felütést adott a FIFA vitatott döntése, melynek értelmében az amerikaiak sztárja, Folarin Balogun annak ellenére pályára léphetett, hogy az előző meccsén piros lapot kapott. A hírek szerint Donald Trump közbenjárása is kellett az eltiltás felfüggesztéséhez, ám végül nem ez döntött, mert a belga csapat magabiztosan továbbjutott a negyeddöntőbe.

Lukaku gólja után a belgák az Egyesült Államok elnökét parodizálták

Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az Egyesült Államok elnökének üzentek a belgák?

A belga válogatottat feltüzelték a történtek, a játékosok végig motiváltan futballoztak és könnyedén riválisuk fölé kerekedtek. A 4-1-es siker után az Aston Villa középpályása, Youri Tielemans elmondta, miként kovácsoltak előnyt a Balogun-ügyből.

Legyünk őszinték: összeültünk, amikor meghallottuk a hírt. Azt mondtuk magunknak, hogy a pályán kell megmutatnunk, mire vagyunk képesek.

Ma pontosan ezt tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra” – árulta el Tielemans.

A negyedik gólt a csereként beállt Romelu Lukaku lőtte a 93. percben. A mérkőzést végleg lezáró találatot a belgák alaposan megünnepelték.

Az interneten vírusként kezdett el terjedni egy videó, amelyen a játékosok Donald Trump híressé vált táncmozdulatát parodizálják,

gúnyt űzve az amerikai elnökből.

Belgium was MOCKING Trump at the end of the game 😭😭😭 pic.twitter.com/p0FRMgsKj0 — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 7, 2026

A történtek után a belga játékosok minden bizonnyal úgy érezték, elégtételt vettek a társházigazda felett aratott magabiztos győzelemmel, és megérdemelten jutottak be a negyeddöntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfelük.