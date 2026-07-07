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A belga válogatott 4-1-re kiütötte az amerikai csapatot a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A belga sztárok örömittasan ünnepeltek, negyedik góljuk után még az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak is üzentek.

Az Egyesült Államok-Belgium mérkőzésnek erős felütést adott a FIFA vitatott döntése, melynek értelmében az amerikaiak sztárja, Folarin Balogun annak ellenére pályára léphetett, hogy az előző meccsén piros lapot kapott. A hírek szerint Donald Trump közbenjárása is kellett az eltiltás felfüggesztéséhez, ám végül nem ez döntött, mert a belga csapat magabiztosan továbbjutott a negyeddöntőbe.

Lukaku gólja után a belgák az Egyesült Államok elnökét parodizálták
Lukaku gólja után a belgák az Egyesült Államok elnökét parodizálták
Fotó: ERCIN ERTURK / ANADOLU

Az Egyesült Államok elnökének üzentek a belgák?

A belga válogatottat feltüzelték a történtek, a játékosok végig motiváltan futballoztak és könnyedén riválisuk fölé kerekedtek. A 4-1-es siker után az Aston Villa középpályása, Youri Tielemans elmondta, miként kovácsoltak előnyt a Balogun-ügyből. 

Legyünk őszinték: összeültünk, amikor meghallottuk a hírt. Azt mondtuk magunknak, hogy a pályán kell megmutatnunk, mire vagyunk képesek. 

Ma pontosan ezt tettük. Nagyon büszke vagyok a csapatra” – árulta el Tielemans.

A negyedik gólt a csereként beállt Romelu Lukaku lőtte a 93. percben. A mérkőzést végleg lezáró találatot a belgák alaposan megünnepelték. 

Az interneten vírusként kezdett el terjedni egy videó, amelyen a játékosok Donald Trump híressé vált táncmozdulatát parodizálják, 

gúnyt űzve az amerikai elnökből.

A történtek után a belga játékosok minden bizonnyal úgy érezték, elégtételt vettek a társházigazda felett aratott magabiztos győzelemmel, és megérdemelten jutottak be a negyeddöntőbe, ahol Spanyolország lesz az ellenfelük.

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