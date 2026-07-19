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Az argentin labdarúgó-válogatott kapusa folyamatos fájdalommal küzd. Emiliano Martinez még a világbajnokság előtt eltörte az ujját, és a spanyolok elleni vb-döntőben is sérülten lép pályára.

Emiliano Martinez, az Aston Villa kapusa törött ujjal védte végig a május 20-i, Freiburg elleni, 3-0-ra megnyert Európa-liga-döntőt. Az argentin kapus a bemelegítésnél, közvetlenül a kezdés előtt sérült meg, és akkor úgy tűnt, veszélybe került a világbajnoki szereplése. Martinez azonban figyelmen kívül hagyta a műtétre vonatkozó tanácsokat, folyamatos fájdalmai ellenére vállalta a vb-szereplést, és Argentína mind a hét mérkőzésén játszott. A Spanyolország elleni vasárnap esti (21 óra, tv: M4 Sport) vb-döntőben is ő védi majd a háromszoros világbajnok kapuját.

Emiliano Martinez argentin kapus
Emiliano Martinez sérülten védett a vb-n Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A 33 éves kapus a finálé előtt elárulta, min ment keresztül a sérülése óta.

„Még mindig fáj. Tudtam, hogy végig fájni fog a kezem... Próbáltam elkerülni a műtétet, számos kézspecialistával konzultáltam Angliában, az Egyesült Államokban és más országokban is. Az Európa-liga döntője után közölték velem, hogy műtétre lesz szükségem, és a világbajnokság teljes csoportkörében hiányozni fogok. 

Két nappal az első mérkőzés előtt nem éreztem jól magam, de mégis védtem.

 Kezdetben nem tudtam edzeni, rengeteg kérdés merült fel bennem, mert másképp készültem fel, mint a csapattársaim. Aztán az Egyiptom elleni továbbjutás után már normálisan részt vettem az edzéseken, nem foglalkoztam többé ezzel a dologgal, és most már sokkal jobban érzem magam” - idézte a kapust a The Sun.

Emiliano Martinez sérülése enyhülni fog, ha nyernek

A 33 éves argentin kapus minden döntőt megnyert, amelyben pályafutása során játszott, beleértve az FA-kupa-döntőt, a világbajnoki döntőt, két Copa America-döntőt, és az Európa-liga fináléját is. Alighanem Martinez fájdalma enyhülni fog, és sokkal jobban fogja érezni magát, ha címvédéshez segíti Argentínát a spanyolok elleni döntőben.

 

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