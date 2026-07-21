A korábbi világbajnoki címvédő Argentína Emiliano Martínezzel a soraiban hosszabbítás után 1–0-ra kikapott Spanyolországtól a 2026-os foci-vb fináléjában. Bár az argentinok vereséget szenvedtek, az Aston Villa kapusa fantasztikus teljesítményt nyújtott, sorra mutatta be a bravúros védéseket, és gyakorlatilag egyedül tartotta versenyben csapatát. A 33 esztendős játékos azonban a lefújás után nem tudta feldolgozni a történteket, és néhány nappal később közösségi oldalán szívszorító üzenetet tett közzé.

Emiliano Martínez nehezen dolgozza fel, hogy Argentína elveszítette a vb-döntőt

Fotó: William Volcov/Brazil Photo Press/AFP

Emiliano Martínez lemondhatja a válogatottságot

Azt álmodtam, hogy újra megnyerjük a világbajnokságot. Azt álmodtam, hogy ismét hazavihetjük a trófeát Argentínába, és újra történelmet írhatunk. Az igazság az, hogy ezt a fájdalmat nagyon nehéz szavakba önteni. Most át kell gondolnom sok mindent, és azt is, hogyan tovább, illetve eljött-e az ideje annak, hogy félreálljak. Nagyon sajnálom, tényleg mindent megtettem azért, hogy segítsem a hazámat és a csapattársaimat

– írta a futballista.

Martínez sorai arra engednek következtetni, hogy komolyan elgondolkodott az argentin válogatottságtól való visszavonuláson, noha 2021 óta meghatározó alakja a nemzeti együttesnek: kulcsszerepet játszott a 2021-es és 2024-es Copa América-győzelemben, valamint a 2022-es világbajnoki diadalban, ahol Aranykesztyű-díjat is nyert. A mostani világbajnokság döntőjében is hősiesen védett, ráadásul törött ujjal vállalta a szereplést, de ez sem volt elég ahhoz, hogy Argentína megvédje címét.

A vb-finálét követően nemcsak a vereség miatt került reflektorfénybe az argentin válogatott: a lefújás után tömegverekedés alakult ki a pályán, amely miatt a FIFA vizsgálatot indított, így könnyen elképzelhető, hogy több argentin játékost is szankcionálhatnak a történtek miatt.

Az argentinok ráadásul visszaesőnek minősülnek, s ebből Martínez is kivette a részét: a 2022-es vb-döntő után visszataszító gesztust tett, majd az öltözőben lefilmezték, amint Kylian Mbappét gúnyolja. Bár ekkor még nem büntették meg, 2024-ben viszont már nem úszta meg, két mérkőzésre eltiltották, miután megismételte hírhedt ünneplését egy Copa America-trófeával a Chile elleni győzelem után.