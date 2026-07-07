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Mély gyászba borult a 25 éves norvég labdarúgó szülővárosa. A világbajnokságon szereplő Erling Haalandhoz is eljutott a 6 éves kisfiú tragédiájának a híre, és egy ajándék mellett együttérzéséről biztosította a gyászoló családot.

Tragédia rázta meg Erling Haalandot. Miközben a 25 éves labdarúgó eddig megállíthatatlanul menetel Norvégiával a világbajnokságon – a nemzeti csapat a brazilokat kiejtve jutott a negyeddöntőbe –, addig szülővárosa mély gyászba borult. Bryne közelében ugyanis egy mindössze 6 éves kisfiút gázoltak halálra a minap. A lesújtó hír a helyiek büszkeségéhez, Haalandhoz és családjához is gyorsan eljutott, ők pedig nem tétlenkedtek.

ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Erling Haaland #9 of Norway reacts after conceding a first goal to Amad Diallo #15 of Cote d'Ivoire during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Erling Haaland egyelőre megállíthatatlanul menetel Norvégiával a labdarúgó-világbajnokságon
Fotó: Lars Baron/Getty Images via AFP

Tragédia Erling Haaland szülővárosában

A baleset még két héttel ezelőtt történt – kevesebb mint 10 perces autóútra onnan, ahol Erling Haaland gyerekként felnőtt. A labdarúgóhoz hasonlón tejfölszőke kisfiút, Dennist egy autó gázolta el, a Daily Star beszámolója szerint azonnal a Stavangeri Egyetemi Kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni és még aznap délután végleg lehunyta a szemét. A gyermeket múlt csütörtökön kísérték utolsó útjára.

A Skjorestad család tragédiája mélyen megrázta a nagyon összetartó helyi közösséget. A kisfiú édesapja, Thomas egy megható Instagram-bejegyzést osztott meg, amelyben megköszönte a rengeteg támogatást. amit kaptak. És ő árulta el azt is, hogy a hír Dennis legnagyobb példaképét, Haalandot is megérintette.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatást és mindent, amit az utóbbi időben tettetek értünk

– fogalmazott a gyászoló édesapa.

A labdarúgót is megérintette a kisfiú halála

Az egyik legváratlanabb dolog az volt, amikor Erling Haalandtól és a Haaland családtól egy aláírt válogatott mezt és egy levelet kaptunk. Olyan libabőrös lettünk, mint még soha, és ha Dennis itt lenne, nagyon büszke lett volna. Erling, te voltál a példaképe, szóval nagyon köszönöm

– tette hozzá Thomas Skjorestad.

A Haaland család levelében azt írta, szülőként és testvérként lehetetlen magukat a gyászolók helyzetébe képzelni, de együtt éreznek velük ebben a nehéz időszakban. Mint ismert, a 25 éves labdarúgónak és barátnőjének, Isabel Haugseng Johansennek – aki szintén a környéken nőtt fel – is van egy kisfiuk.

Erling Haaland és Norvégia legközelebb szombaton, magyar idő szerint 23 órától lép pályára Anglia ellen a foci-vb negyeddöntőjében.

 

 

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