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A Manchester City norvég csatára a pályán a góljaival, a nyári szünetben pedig a különleges megjelenésével hívja fel magára a figyelmet. Erling Haaland ezúttal a francia Riviérán, Saint-Tropez-ban került a reflektorfénybe, ahol menyasszonyával, Isabel Haugseng Johansennel szórakozott.

A 26. születésnapját a napokban ünneplő Erling Haaland a világbajnokság után pihen, és láthatóan élvezi a szabadságát. Menyasszonyával, Isabel Haugseng Johansennel ezúttal egymáshoz illő, pizsamára és hálóingre emlékeztető szettben jelentek meg egy esti bulin, amivel azonnal magukra vonták a figyelmet.

Erling Haaland nagyszerű világbajnokságot zárt
Erling Haaland nagyszerű világbajnokságot zárt
Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu/AFP

Erling Haaland nagy bulit csapott

Haaland az elmúlt időszakban sem unatkozott: jet-skizett a tengeren, majd a népszerű &ME fellépésén bulizott, ahol korábbi manchesteri csapattársa, Rijad Mahrez is feltűnt. A norvég csatár még a DJ-pult mögé is beállt, sőt egy viking sisakot is magára húzott, a jelenlévők legnagyobb örömére.

A norvég klasszis kipiheni magát az új idény előtt
Erling Haaland és menyasszonya, Isabel Haugseng Johansen
Fotó: Erling Haaland/X
A norvég klasszis kipiheni magát az új idény előtt
A norvég klasszis kipiheni magát az új idény előtt
Fotó: Erling Haaland/X
Dúl a szerelem
Dúl a szerelem
Fotó: Erling Haaland/X

A futballsztárnak bőven volt oka az ünneplésre: a nyári világbajnokságon hét gólt szerzett, Norvégiát története legjobb szerepléséhez segítette azzal, hogy a csapat bejutott a negyeddöntőbe, teljesítményével pedig bekerült a szurkolók által megszavazott torna álomcsapatába is. A család – Haalandnak és menyasszonyának egy egyéves kisfiuk van – Szicília után érkezett Saint-Tropez-ba, ahol néhány napot még biztosan pihenéssel töltenek, mielőtt a csatár visszatérne a Manchester City felkészülésére. 

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