A 26. születésnapját a napokban ünneplő Erling Haaland a világbajnokság után pihen, és láthatóan élvezi a szabadságát. Menyasszonyával, Isabel Haugseng Johansennel ezúttal egymáshoz illő, pizsamára és hálóingre emlékeztető szettben jelentek meg egy esti bulin, amivel azonnal magukra vonták a figyelmet.

Erling Haaland nagyszerű világbajnokságot zárt

Fotó: Abdulhamid Hosbas/Anadolu/AFP

Erling Haaland nagy bulit csapott

Haaland az elmúlt időszakban sem unatkozott: jet-skizett a tengeren, majd a népszerű &ME fellépésén bulizott, ahol korábbi manchesteri csapattársa, Rijad Mahrez is feltűnt. A norvég csatár még a DJ-pult mögé is beállt, sőt egy viking sisakot is magára húzott, a jelenlévők legnagyobb örömére.

Erling Haaland és menyasszonya, Isabel Haugseng Johansen

Fotó: Erling Haaland/X

A norvég klasszis kipiheni magát az új idény előtt

Fotó: Erling Haaland/X

Dúl a szerelem

Fotó: Erling Haaland/X

A futballsztárnak bőven volt oka az ünneplésre: a nyári világbajnokságon hét gólt szerzett, Norvégiát története legjobb szerepléséhez segítette azzal, hogy a csapat bejutott a negyeddöntőbe, teljesítményével pedig bekerült a szurkolók által megszavazott torna álomcsapatába is. A család – Haalandnak és menyasszonyának egy egyéves kisfiuk van – Szicília után érkezett Saint-Tropez-ba, ahol néhány napot még biztosan pihenéssel töltenek, mielőtt a csatár visszatérne a Manchester City felkészülésére.