Norvégia 28 év után szerepelt újra a világbajnokságon, és ahogy arról az Origo beszámolt, a hazatérés után méltó ünneplésben részesült. A játékosokat és a stábot szállító gép a landolás után látványos vízágyúzáson futott keresztül a reptéren, de a legnagyobb show-t természetesen Erling Haaland okozta - írja az ESPN.

Erling Haaland egy mosómedvével érkezett Fotó: JAN LANGHAUG / NTB

A kiváló csatár, aki hét gólt szerzett a foci-vb-n a leszállást követően kilépett a repülőgépből, és nevetést váltott ki:

egy olyan kitömött mosómedvével érkezett, amely egy palackot tartott.

A kiváló csatár egyelőre nem indokolta, miért választotta a mosómedvét...

Erling Haalandot élete élménye érte a foci-vb-n

Erling Haaland úgy vélte, a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon elért történelmi eredmények, a brazilok elleni győzelem a nyolcaddöntőben, majd az angolokkal szembeni negyeddöntő örökre megváltoztatták őt és egész Norvégiát. Szerinte az elmúlt hetek elképesztő érzelmi hullámvasutat jelentettek neki, a csapat és az ország számára. Hálás a sorsnak, boldognak érzi magát, és büszke arra, hogy a norvég válogatottal eljutottak a legjobb nyolc közé.

"Ez a néhány hét volt az eddigi életem legjobb és legcsodálatosabb időszaka. Nehéz feldolgozni, mi történt, erre időre lesz szükségünk. Őrült élmény volt az elmúlt 40 nap, ez a legmenőbb dolog, aminek valaha a részese lehettem" - mondta Haaland, aki a mosómedvés érkezéssel tett arról, hogy a hazatérés is örök emlék maradjon.