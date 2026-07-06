Erling Haaland nem játszott látványosan, mégis ő lett a Brazília elleni vb-nyolcaddöntő hőse. A 26. születésnapját július 21-én – két nappal a világbajnoki döntő után – ünneplő támadó mindössze négyszer ért labdához az ellenfél tizenhatosán belül, de ez is elég volt ahhoz, hogy eldöntse az összecsapást. A 79. percben fejjel szerzett vezetést Norvégiának, majd a kilencvenedikben remek átlövéssel duplázta meg csapata előnyét. Hiába szépítettek a brazilok Neymar tizenegyesgóljával, a norvégok 2-1-es győzelemmel bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol a Mexikót búcsúztató Angliával mérkőznek meg.

Erling Haaland vezérletével menetelnek a norvégok

Fotó: Mauro Pimentel/AFP

A duplázó klasszis immár hét gólnál jár a tornán, ezzel holtversenyben vezeti a góllövőlistát Kylian Mbappéval és Lionel Messivel egyetemben. Haaland ezt a számot mindössze négy vb-meccsen érte el, korábban Irak és Szenegál ellen is duplázott (a harmadik, franciák elleni csoportmeccsen pihenőt kapott), majd betalált Elefántcsontpartnak, ezután jelentkezett ismét két góllal a Brazília elleni nyolcaddöntőben.

Erling Haaland nem tud leállni a gólgyártással

Hogy mennyire nem egyszerű így debütálni, jól mutatja, hogy Gerd Müller 1970-es bemutatkozása óta Haaland az első, aki hét gólt szerzett az első négy világbajnoki mérkőzésén – a Bayern München legendáját azért nem pipálta le, a Nemzet bombázója nyolc találatig jutott (az 1970-es vb-n pedig hat meccsen tíz gólig).

Érdekesség, hogy Haaland a 13. futballista, aki az első négy vb-meccsén legalább egyszer betalált, a listán két magyar, Sárosi György (1934) és Kocsis Sándor (1954) neve is megtalálható.

Az persze közel sem meglepő, hogy így megy neki a norvég válogatottban: a brazilok elleni dupla után már 62 gólnál jár 54 válogatott mérkőzésén, átlagosan 71 percenként eredményes, ráadásul ezekből mindössze hat találat született tizenegyesből.

Még ennél is durvább a most is futó sorozata: Haaland egymás után 14 tétmérkőzésen betalált a norvég válogatottban, ezeken összesen 27 (!) gólt szerzett. Volt mesterhármasa Kazahsztán és Izrael ellen, míg Moldovát öt góllal keserítette. Legutóbb 2024. október 13-án, az Ausztria ellen 5-1-re elveszített Nemzetek Ligája-meccsen maradt gól nélkül, ha kizárólag a tétmeccseket tekintjük.

Ő adta meg az egész országnak a hitet, hogy nagyon messzire juthatnak ezen a világbajnokságon

– mondta Wayne Rooney a BBC One műsorában.