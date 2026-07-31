Az ETO FC több mint egy órán át emberelőnyben futballozhatott az Atert Bissen elleni hazai Konferencia-liga-visszavágón, ám a teljesítmény jócskán elmaradt az első meccsen látottaktól. Nem véletlen, hogy az újabb gálatalálkozót váró szurkolók kifejezték nemtetszésüket.

Az ETO FC-t irányító Efraín Juárez megérti a szurkolók csalódottságát, de türelmet kér

Fotó: Alfredo Estrella/AFP

Az ETO edzője reagált a szurkolóknak

A győrieket irányító Efraín Juárez megérti a drukkerek csalódottságát, ugyanakkor arra kérte őket, legyenek kicsit megértőbbek a csapattal.

Érthető, hogy kifejezik a véleményüket, de azt szeretném kérni, hogy értsék meg, milyen szituációban is vagyunk, egy építkezési fázisban, illetve ők is legyenek büszkék arra, hogy ilyen sok fiatallal játszunk, ez ritka jelenség a nemzetközi fociban. Tiszteljük a szurkolók véleményét, de a realitást is figyelembe kell venni. Öt meccsen csak egy vereséget szenvedtünk el, azt is a ráadásban. Igaz, sok a döntetlen és tudjuk, hogy sokat kell még fejlődnünk

– idézi a mexikói trénert az m4sport.hu.

A 38 esztendő szakember hozzátette, bár a mutatott játékkal nem lehetnek elégedettek, de a céljukat teljesítették.

„Alapvetően a továbbjutás kiharcolása volt a cél, de nem voltunk elég élesek a pályán és a kapu előtt sem. Bár voltak biztató dolgok is, nem ilyen teljesítményre, játékra számítottunk a magunk részéről, de továbbjutottunk, dolgozni kell tovább” – mondta Juárez, hozzátéve, büszke csapatára, mert a lefújás pillanatában nyolc U20-as játékos volt a pályán egy európai kupa selejtezőjében.

„Nem tudom, hogy volt-e valaha olyan csapat Európában, amely ilyen sok fiatallal a pályán harcolt ki továbbjutást. Ez a klub számára is büszkeség, menni kell tovább és tapasztalatokat gyűjteni.”

Zavaró az emberelőny?

Végezetül az emberelőnyös játékkal kapcsolatban elmondta, a Vasas ellen és most is úgy érezte, csapata kissé megzavarodott emberelőnyben.

Egyelőre keressük az okokat, ki fogjuk elemezni, de menni kell tovább, hétvégén újra bajnoki van. Nem könnyű úgy építkezni egy új edzővel, hogy meccsből meccsbe megyünk.

Az ETO a lett Rigával találkozik a következő selejtezőkörben, ám az első meccs előtt még vár egy Nyíregyháza elleni hazai bajnoki a gárdára.