Az izlandi Vikingur Reykjavík elleni Bajnokok Ligája-búcsút követően a Konferencialiga-selejtező második fordulójában folytatta európai kupaszereplését az ETO FC, amely a luxemburgi Atert Bissen otthonában kezdte meg a párharcot.

Az ETO FC sikerrel vette az első próbát a Konferencialigában

Fotó: ETO/Facebook

Az ETO FC gólfesztivált rendezett

A szintén a BL-selejtezőből búcsúzó hazaiak többségében portugál, marokkói és francia légióssal a soraikban fogadták a magyar bajnokot, amely Claudiu Bumba góljával már a 12. percben megszerezte a vezetést: a román középpályás egy jobb szélről érkező beadást követően lőtt nyolc méterről, kapásból a kapuba (0–1).

Az addig már többször veszélyeztető hazaiak nem esetek össze, és bár még a játékrész fele előtt egyenlítettek, az ETO szinte azonnal visszavette vezetést: Tóth Rajmund hatalmas hibája után – a sajá tizenhatosán belül adta el a labdát – Roman Ferber szerzett gólt a tizenhatosról, négy perccel később viszont Vitális Milán bal szélről középre tekert szabadrúgásába nem ért bele senki, így a labda a bal alsó sarokba landolt (1–2).

Hogy a győriek még nyugodtabban vonuljanak pihenőre, arról Nfansu Njie tett: a gambiai csatár közvetlenül a szünet előtt szép labdaátvételt követően növelte kétgólosra az előnyt (1–3). És itt még nem volt megállás, Njie a második játékrészben is betalát, igaz, ehhez kellett, hogy a luxemburgiak is elkövessenek egy hatalmas hibát: Geordan Dupire nemes egyszerűséggel bevédte az ETO játékosának egyébként nem túl jó lövését (1–4).

A végjátékban ugyan Kalid Abi góljával közelebb zárkózott a Bissen, ám a vendégcsapatból két cserejátékos, Viktor Djukanovic és Bánáti Kevin is betalált, így az ETO négygólos előnyt szerzett a jövő csütörtöki visszavágóra (2–6). Amennyiben azt Efraín Juárez együttese sikerrel veszi, a következő körben az északmacedón Vardar és a lett Riga párharcának győztesével találkozik.