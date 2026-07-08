Az ETO FC Győr drámai végjátékban szenvedett 1-0-s vereséget izlandi riválisától, az ellenfél győztes gólja a 92. percben esett. A hazai csapat vezetőedzője, Sölvi Geir Ottesen a játékosai teljesítményét méltatta, azonban így is volt miért dühöngenie, elégedetlenségének pedig hangot is adott a mérkőzés után.

Az izlandi Vikingur a párharc első meccsén legyőzte az ETO FC Győr csapatát

Fotó: eto.hu

Az ETO FC Győr BL-ellenfelénél dühösek a pálya miatt

A mérkőzésen az izlandiak játékosa, Elías Már Ómarsson súlyos térdsérülést szenvedett, miután a stoplijai minden bizonnyal letapadtak a silány állapotú pályán. Az edző emiatt alapos kritikát fogalmazott meg a stadionnal és Reykjavík városvezetésével kapcsolatban.

A pálya állapota ebben a stadionban egyszerűen gyalázatos és veszélyes. Ez a műfű már rég kiszolgálta az idejét,

Reykjavík városának fel kellene kötnie a nadrágszíjat! Jelenleg a Víkingur képviseli Izlandot az európai futballszínpadon, és kész botrány, hogy ilyen körülmények között kell játszanunk. Tarthatatlan a helyzet” – dühöngött Sölvi Geir Ottesen.

Sölvi Geir Ottesen nagyon dühös volt a pálya állapota miatt

Fotó: mbl.is

A Vikingur edzője szerint az ETO óvatosan játszott

A Vikingur szakvezetője szerint a magyar bajnok óvatosan futballozott, ám a visszavágón teljesen más játékra számít az ETO részéről.

„Mindig úgy játszol, ahogy az ellenfél engedi. Ők rendkívül óvatosak voltak, és eszük ágában sem volt kinyílni.

Kissé meglepett, hogy a magyar bajnok így állt hozzá a mérkőzéshez, de ez is mutatja, mennyire tisztelnek minket,

amit mi elismerésnek veszünk. A visszavágón, idegenben viszont egy teljesen más ritmusú meccsre számítunk. Figyelnünk kell arra, hogy ne úgy utazzunk ki, hogy csak védekezni akarunk kilencven percen át” – idézte a csakfoci.hu az izlandiak trénerét.

A két csapat BL-selejtezős párharcának visszavágóját jövő kedden Győrben rendezik 19 órától.