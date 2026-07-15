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A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában búcsúzott a magyar bajnok. Az ETO FC Győr csapata 3-2-es összesítéssel maradt alul az izlandi Vikingur Reykjavík együttesével szemben, így a Konferencia-ligában folytathatja nemzetközi kupaszereplését. A hazai mérkőzés után a győriek edzője és Vitális Milán is érthetően csalódottan nyilatkozott.

Az ETO FC Győr egy 92. percben kapott góllal bukta el az idegenbeli mérkőzést a Vikingur ellen, a hazai visszavágón pedig csak 2-2-es döntetlent ért el, így 3-2-es összesítéssel búcsúzott a BL-selejtezőben.

Az izlandi Vikingur kiejtette a BL-ből az ETO FC Győr csapatát
Az izlandi Vikingur kiejtette a BL-ből az ETO FC Győr csapatát
Fotó: Víkingur Fótbolti/Facebook

Az ETO FC Győr edzője szerint sürgős erősítésekre van szükség

A kiesést követően a győriek mexikói edzője, Efraín Juárez csalódott volt, és a jövőbeni erősítésekről is beszélt. 

„Csalódott vagyok, főleg a játékosok miatt, mert mindent beleadtak, domináltunk is az első félidőben. Ez egy olyan meccs volt, amikor a védelemben is extrát kellett volna hozni. 

Volt elég helyzetünk, de a minőség hiányzott. Mindenképp szükségünk lenne egy támadóra, 

azon vagyunk, hogy a kiválasztási folyamatok befejeződjenek, fel vagyunk készülve új játékosok érkezésére” – mondta az ETO trénere, akivel Vitális Milán is egyetértett.

Nehéz mit mondani, mindenki csalódott most. Ha talán tovább tart az első félidő, rúgunk még egyet, de a másodikban nem találtunk fogást rajtuk, 

ők pedig megtáltosodtak. A támadójáték hatékonyságában és a pontrúgások levédekezésében kell még fejlődnünk. Csalódottak vagyunk, viszont van még Konferencia-liga, ott még lehet maradandót alkotni” – értékelt Vitális Milán az M4 Sportnak, hozzátéve, hogy a nemzetközi kupameccsek mennyivel intenzívebbek, mint az NB I-es mérkőzések.

Az NB I legjobb játékosa, Vitális Milán is csalódott volt a kiesés után
Fotó: Mirkó István

Az izlandiak többet vártak a magyar bajnoktól

Az izlandi média nem kezelte világszenzációként a továbbjutást, de egyértelműen nagy sikernek tartotta az ETO kiejtését. A Vísir elnevezésű portál a továbbjutást az izlandi klubfutball jelentős sikerének nevezte. Az online lap külön kiemelte a visszavágón két gólt szerző Daniel Hafsteinssont, valamint Gylfi Sigurdsson szerepét, aki rutint és nyugalmat adott a csapatnak mindkét meccsen. A lap szerint a Vikingur jól kezelte az ETO nyomását a győri találkozón is.

Az izlandi tudósítások visszatérő kritikája a magyar bajnokkal szemben, hogy az ETO-nak hazai pályán muszáj lett volna dominálnia, 

de ezt csak időszakosan tudta megtenni. Az északiak azt is hangsúlyozták, hogy a Vikingur nem csupán védekezett, hanem kontrákkal próbálta bebiztosítani a továbbjutást.

Az izlandi Vikingur jobban futballozott az első félidőben
Az izlandi Vikingur az ETO kiejtésevel jutott tovább a BL-selejtezőben
Fotó: eto.hu

A BL-ből való kiesés után az ETO a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában folytathatja, ahol a feröeri KÍ Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen BL-csatájának vesztesével csap majd össze.

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