Az ETO FC vezetői merész döntést hoztak, amikor Efraín Juárez mellett tették le a voksukat. A korábbi 39-szeres mexikói válogatott futballista játékosként megfordult többek között a Celticnél, a Real Zaragozánál és a Club Américánál, edzőként pedig villámgyorsan felhívta magára a figyelmet. Az Atlético Nacional élén rövid idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, mielőtt hazájában az UNAM Pumas vezetőedzője lett.

Az ETO FC átalakult, a célok azonban változatlanok: mindenhol a lehető legjobban teljesíteni

Fotó: eto.hu

Új elképzelések Győrben

Juárez modern futballfilozófiát képvisel: csapatai intenzíven letámadnak, bátran támadják a szabad területeket, sok mozgással és agresszív labdaszerzésekkel próbálják irányítani a mérkőzéseket. Az első tétmeccsek alapján már Győrben is kirajzolódnak ezek az elképzelések, még ha a megvalósítás egyelőre korántsem tökéletes.

A Vikingur Reykjavík elleni BL-párharc taktikai képe alapján a mexikói szakember támadásban már most több tudatos elemet épített be a játékba. A győriek rendszeresen a belső és szélső védők közötti területeket támadták, különböző futásokkal és pozícióváltásokkal próbálták megbontani az ellenfél védelmét.

Labdával kifejezetten biztató jeleket mutatott az ETO, ugyanakkor labda nélkül már jóval több probléma jelentkezett: az átmenetek, a védekezési szerkezet és a szélek levédekezése még messze nem működött kiforrottan.

Valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy a győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjében hamar, már az izlandiak ellen búcsúztak, ráadásul az sem segítette a csapatot, hogy egyik legjobbja, a világbajnokságon megsérült Nadir Benbuali egyelőre nem bevethető. Ugyanakkor a Konferencia-ligában továbbra is áll a gárda, és jó eséllyel kiharcolja a továbbjutást – az első meccsen 6-2-es magyar siker született a luxemburgi Atert Bissen otthonában –, így a nemzetközi kupaszereplésről egyelőre nem kell lemondania.

A Bajnokok Ligája-selejtezőből való gyors kiesés sok szurkolónak csalódást okozott, ugyanakkor a nyári változások ismeretében talán kevésbé meglepő. Borbély Balázs távozása után új vezetőedző érkezett, a klub szakmai struktúrája is átalakult, ráadásul több kulcsjátékos iránt is komoly külföldi érdeklődés mutatkozik.