Az ETO FC vezetői merész döntést hoztak, amikor Efraín Juárez mellett tették le a voksukat. A korábbi 39-szeres mexikói válogatott futballista játékosként megfordult többek között a Celticnél, a Real Zaragozánál és a Club Américánál, edzőként pedig villámgyorsan felhívta magára a figyelmet. Az Atlético Nacional élén rövid idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett, mielőtt hazájában az UNAM Pumas vezetőedzője lett.
Új elképzelések Győrben
Juárez modern futballfilozófiát képvisel: csapatai intenzíven letámadnak, bátran támadják a szabad területeket, sok mozgással és agresszív labdaszerzésekkel próbálják irányítani a mérkőzéseket. Az első tétmeccsek alapján már Győrben is kirajzolódnak ezek az elképzelések, még ha a megvalósítás egyelőre korántsem tökéletes.
A Vikingur Reykjavík elleni BL-párharc taktikai képe alapján a mexikói szakember támadásban már most több tudatos elemet épített be a játékba. A győriek rendszeresen a belső és szélső védők közötti területeket támadták, különböző futásokkal és pozícióváltásokkal próbálták megbontani az ellenfél védelmét.
Labdával kifejezetten biztató jeleket mutatott az ETO, ugyanakkor labda nélkül már jóval több probléma jelentkezett: az átmenetek, a védekezési szerkezet és a szélek levédekezése még messze nem működött kiforrottan.
Valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy a győriek a Bajnokok Ligája selejtezőjében hamar, már az izlandiak ellen búcsúztak, ráadásul az sem segítette a csapatot, hogy egyik legjobbja, a világbajnokságon megsérült Nadir Benbuali egyelőre nem bevethető. Ugyanakkor a Konferencia-ligában továbbra is áll a gárda, és jó eséllyel kiharcolja a továbbjutást – az első meccsen 6-2-es magyar siker született a luxemburgi Atert Bissen otthonában –, így a nemzetközi kupaszereplésről egyelőre nem kell lemondania.
A Bajnokok Ligája-selejtezőből való gyors kiesés sok szurkolónak csalódást okozott, ugyanakkor a nyári változások ismeretében talán kevésbé meglepő. Borbély Balázs távozása után új vezetőedző érkezett, a klub szakmai struktúrája is átalakult, ráadásul több kulcsjátékos iránt is komoly külföldi érdeklődés mutatkozik.
Utóbbival kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az ETO jelenlegi keretéből több futballista is piacképes, akik számára természetes cél a magasabban jegyzett bajnokságba való továbblépés. Egy sikeres nemzetközi szereplés nemcsak sportszakmai, hanem gazdasági szempontból is sokat jelenthetne, hiszen tovább növelheti az olyan játékosok értékét, mint Tóth Rajmund vagy Vitális Milán.
Több poszton változott az ETO FC kerete
Az átigazolási időszakban az ETO több fontos játékost is végleg megszerzett. Csinger Márk és Schön Szabolcs kölcsön után maradt Győrben, rajtuk kívül Viktor Djukanovics, Modou Lamin Mass, Modou Lamin Marong és Umathum Ádám is érkezett. A kölcsönből visszatérő Ledio Beqja és Urblík Norbert szintén új lehetőséget kaphat az új szakmai stábnál.
A távozók között Deian Boldor, Senna Miangué, Farkas Balázs és Olekszandr Piscsur neve emelhető ki, miközben Tóth Rajmund és Vitális Milán iránt továbbra is komoly külföldi érdeklődés mutatkozik.
Jó hír ugyanakkor a győriek számára, hogy hamarosan ismét számolhatnak a csapatkapitánnyal, Anton Krivocsjukkal is.
A 12-szeres román válogatott középpályás 2025 decembere óta nem lépett pályára sérv és szeméremcsont-sérülés, valamint az ezekhez kapcsolódó műtétek miatt, ám az ETO héten közzétett edzésvideói alapján már nagyon közel jár ahhoz, hogy ismét a pályán láthassuk. A rutinos futballista visszatérése nagy erősítést jelenthet Juárez számára, hiszen nemcsak játékával, hanem vezéregyéniségként az öltözőben is fontos szerepet tölt be.
Az ETO átigazolási időszaka ugyanakkor még korántsem zárult le: a sajtóban előkerült Rodrigo López és a korábbi Real Madrid- és PSG-kapus, Keylor Navas neve is – mindketten Juárez előző csapatától, az UNAM Pumástól érkezhetnének.
Mire lehet képes az ETO?
Az új idény egyik legérdekesebb kérdése éppen az, hogy Juáreznek mennyi időre lesz szüksége saját elképzeléseinek átültetéséhez. Az első tétmérkőzések azt mutatták, hogy támadásban már körvonalazódik az új játékstílus, ugyanakkor védekezésben és az átmenetekben még jelentős fejlődésre van szükség.
A keret minősége továbbra is az NB I élmezőnyéhez tartozik, ráadásul a klubnak – egyelőre – sikerült megtartania legfontosabb játékosai közül többet is. Ha a kulcsemberek maradnak, Krivocsjuk visszatér, Juárez pedig megvalósítja az elképzeléseit, akkor az ETO ismét a bajnokság egyik meghatározó csapata lehet.
A címvédés ugyan rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik, különösen a rendkívül motivált Ferencváros mellett, ugyanakkor a dobogós helyezés és az újabb nemzetközi kupaszereplés kiharcolása reális cél lehet. Ha pedig a mexikói szakember elképzelései gyorsabban érnek be a vártnál, a győriek ismét beleszólhatnak az aranyéremért zajló versenyfutásba.
Az ETO vasárnap 15.45-kor, az újonc Vasas otthonában kezdi meg az új NB I-es idényt.