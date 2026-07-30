Az ETO FC egy héttel ezelőtt 6–2-re nyert a luxemburgi csapat otthonában, így továbbjutása szinte biztosra vehető volt. A magyar bajnoknak ugyanakkor Borbély Balázs távozása után még van mit csiszolnia a játékán, hiszen Efraín Juárez együttese a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában azonnal kiesett az izlandi Víkingur Reykjavík ellen, a hétvégén pedig az újonc Vasast sem tudta legyőzni, annak ellenére, hogy több mint egy órán keresztül emberelőnyben futballozott.

Az ETO FC az NB I nyitófordulójában két pontot otthagyott az újonc Vasas otthonában

Fotó: eto.hu

​Az ETO nem brillírozott, de továbbjutott a Konferencia-liga selejtezőjében

A győriek ugyan többet birtokolták a labdát, de a négygólos előny tudatában az első félidőben nem igazán szakadtak meg. A 28. percben aztán hátrányba is kerültek, miután egy balról érkező labdát a belga Roman Ferber nyolc méterről a kapuba belsőzött. Sokáig azonban nem bizakodhattak a luxemburgiak, ugyanis a 31. percben az algériai Toufik Zeghdane brutális belépője után emberhátrányba kerültek.

A második félidőt jobban kezdte az ETO, és az 50. percben tizenegyeshez jutott. Egy 18 méteres szabadrúgásba Yohan Mannone kézzel belekapott, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a győri csapat javára. A labda mögé Viktor Dukanovic állt oda, de a montenegrói támadó balra tartó lövése a kapufán csattant.

A folytatásban egyáltalán nem érződött, hogy az ETO emberelőnyben játszik. A bajnokcsapatnak nem igazán voltak kidolgozott helyzetei, így bő egy óra elteltével felharsant a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmus.

A 75. percben aztán újabb tizenegyest kapott az ETO. A csereként beállt Selyem Bálintot buktatták a tizenhatoson beül, a megítélt büntetőt pedig Miljan Krpić a kapu jobb oldalába lőtte.

A hajrában újra a luxemburgiak akarata érvényesült, akik több nagy helyzetet is kialakítottak, de Megyeri Balázsnak köszönhetően nem tudták megnyerni a mérkőzést, amely a győri szurkolók füttykoncertjével ért véget.

A győriek a harmadik fordulóban a lett Riga FC csapatával találkoznak, a párharcot pedig jövő csütörtökön idegenben kezdik.

Konferencia-liga, második selejtezőkör, visszavágó:

ETO FC (magyar)–Atert Bissen (luxemburgi) 1–1 (0–1)

gólszerzők: Krpić (76.-11-esből), ill. Ferber (28.)