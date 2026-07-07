A magyar bajnok ETO FC Győr kedden este kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahol az izlandi Vikingur volt az ellenfele. A párharc komoly kihívást jelentett az ETO számára, hiszen a magyar csapat első tétmérkőzését játszotta az idényben, míg riválisa már bőven játékban van, és 14 forduló után veretlenül vezeti az izlandi bajnokságot.

Nadhir Benbouali, az ETO legveszélyesebb játékosa nem léphetett pályára

Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nyári szünetben jelentős változások történtek a győri klubnál: Borbély Balázs vezetőedző és Steven Vanharen sportigazgató távozott, helyüket Efraín Juárez és Sander Van Praet vette át. A játékoskeret gerince ugyanakkor együtt maradt, bár a világbajnokságon gólt szerző, majd megsérülő Nadir Benbuali hiánya érzékeny veszteség, különösen a támadósorban.

Az ETO kapusa remekelt a BL-selejtezőben

A magyar válogatott Csinger Márk a mérkőzés előtt elmondta, hogy a csapat jól alkalmazkodott az új szakmai stábhoz, és a cél egyértelműen a győzelem, ugyanakkor a visszavágó fontosságát is szem előtt tartják. A 23 éves védő kiemelte, hogy a műfüves pálya és a hűvösebb időjárás is alkalmazkodást igényel majd.

A továbbjutás különösen fontos a Győr számára: vereség esetén a csapat a Konferencia-ligába kerülne át, ahol már nem hibázhatna, míg a BL-selejtező későbbi köreiben búcsúzó együttesek az Európa-ligában folytathatják.

Az ETO számára biztató emlék, hogy 1983-ban szintén a Vikingur ellen kezdte nemzetközi szereplését, és akkor kettős győzelemmel jutott tovább.

A kedd esti mérkőzést 12 fokban, műfüvön rendezték, ami az itthon körülmények miatt merőben szokatlan lehetett a győrieknek. A meccset az izlandi csapat kezdte jobban, a második percben Samuel Petrášnak már ziccert is kellett védenie. A folytatásban is a Vikingur irányította a játékot, az ETO csak elvétve tudta átlépni a félpályát, a csapat legjobbja pedig Petráš volt, aki több nagy védést is bemutatott.

Az első félidőben az ETO alárendelt szerepet játszott, ennek ellenére a 40. percben majdnem megszerezte a vezetést.

Egy szép támadás végén Nfansu Njie kapott szép átadást, az alapvonalról középre centerezett az érkező Claudiu Bumbának, de a román támadó hétméteres lövése elakadt a kapu előtt blokkoló Oliver Ekrothban.