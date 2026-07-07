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A magyar bajnok megkezdte szereplését a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában. Az ETO FC Győr kedden este egy 92. percben kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedett az izlandi Vikingur otthonában, így a jövő keddi hazai visszavágót egygólos hátrányból várhatja.

A magyar bajnok ETO FC Győr kedden este kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahol az izlandi Vikingur volt az ellenfele. A párharc komoly kihívást jelentett az ETO számára, hiszen a magyar csapat első tétmérkőzését játszotta az idényben, míg riválisa már bőven játékban van, és 14 forduló után veretlenül vezeti az izlandi bajnokságot.

Nadhir Benbouali, az ETO legveszélyesebb játékosa nem léphetett pályára
Nadhir Benbouali, az ETO legveszélyesebb játékosa nem léphetett pályára
Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nyári szünetben jelentős változások történtek a győri klubnál: Borbély Balázs vezetőedző és Steven Vanharen sportigazgató távozott, helyüket Efraín Juárez és Sander Van Praet vette át. A játékoskeret gerince ugyanakkor együtt maradt, bár a világbajnokságon gólt szerző, majd megsérülő Nadir Benbuali hiánya érzékeny veszteség, különösen a támadósorban.

Az ETO kapusa remekelt a BL-selejtezőben

A magyar válogatott Csinger Márk a mérkőzés előtt elmondta, hogy a csapat jól alkalmazkodott az új szakmai stábhoz, és a cél egyértelműen a győzelem, ugyanakkor a visszavágó fontosságát is szem előtt tartják. A 23 éves védő kiemelte, hogy a műfüves pálya és a hűvösebb időjárás is alkalmazkodást igényel majd. 

A továbbjutás különösen fontos a Győr számára: vereség esetén a csapat a Konferencia-ligába kerülne át, ahol már nem hibázhatna, míg a BL-selejtező későbbi köreiben búcsúzó együttesek az Európa-ligában folytathatják. 

Az ETO számára biztató emlék, hogy 1983-ban szintén a Vikingur ellen kezdte nemzetközi szereplését, és akkor kettős győzelemmel jutott tovább. 

A kedd esti mérkőzést 12 fokban, műfüvön rendezték, ami az itthon körülmények miatt merőben szokatlan lehetett a győrieknek. A meccset az izlandi csapat kezdte jobban, a második percben Samuel Petrášnak már ziccert is kellett védenie. A folytatásban is a Vikingur irányította a játékot, az ETO csak elvétve tudta átlépni a félpályát, a csapat legjobbja pedig Petráš volt, aki több nagy védést is bemutatott. 

Az első félidőben az ETO alárendelt szerepet játszott, ennek ellenére a 40. percben majdnem megszerezte a vezetést. 

Egy szép támadás végén Nfansu Njie kapott szép átadást, az alapvonalról középre centerezett az érkező Claudiu Bumbának, de a román támadó hétméteres lövése elakadt a kapu előtt blokkoló Oliver Ekrothban.

Az izlandi Vikingur jobban futballozott az első félidőben
Fotó: Víkingur Fótbolti/Facebook

A fordulás után is az izlandi csapat kezdett veszélyesebben, és az 53. percben a vezetést is megszerezhette volna. A jobb oldali beadásra Valdimar Ingimundarson érkezett, aki tíz méterről a felső lécre fejelt, a kipattanót pedig Nikolaj Hansen a kapu mellé fejelte. 

Négy perccel később ismét az ETO kapusa volt a hős. 

Egy balról betett labdára Elis Thrandarson érkezett az ötösön, az izlandi játékos becsúszva kapura pörgetett, de Petráš spárgázva hatalmasat védett. 

Az ETO-nak a második félidő 77. percében lett volna lehetősége gólt szerezni. Ekkor a magyar válogatott Vitális Milán állt oda egy 19 méteres szabadrúgáshoz, de a lövése elkerülte a hosszú sarkot. 

A hajrában az izlandi csapatnak már nem voltak nagy lehetőségei, úgy tűnt, az ETO ki tudja harcolni a döntetlent, azonban a 92. percben góllá érett az izlandi csapat fölénye. 

Egy jobb oldali beadásra Oskar Borgthorsson érkezett a hosszú oldalon, a közeli fejesét Petráš bravúrral védeni tudta, a kipattanóra viszont Nikolaj Hansen robbant be a leggyorsabban, és közelről az üres kapuba fejelt (1-0).

Az ETO ezzel drámai vereséget szenvedett, de nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, hogy a jövő heti visszavágón ledolgozza egygólos hátrányát. 

A visszavágót jövő kedden Győrben rendezik 19 órától. 

Bajnokok Ligája-selejtez, 1. forduló:
Vikingur Reykjavik-ETO FC Győr 1-0 (0-0)
gólszerző: Hansen (90+2.)

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