A magyar bajnok ETO FC Győr kedden este kezdte meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, ahol az izlandi Vikingur volt az ellenfele. A párharc komoly kihívást jelentett az ETO számára, hiszen a magyar csapat első tétmérkőzését játszotta az idényben, míg riválisa már bőven játékban van, és 14 forduló után veretlenül vezeti az izlandi bajnokságot.
A nyári szünetben jelentős változások történtek a győri klubnál: Borbély Balázs vezetőedző és Steven Vanharen sportigazgató távozott, helyüket Efraín Juárez és Sander Van Praet vette át. A játékoskeret gerince ugyanakkor együtt maradt, bár a világbajnokságon gólt szerző, majd megsérülő Nadir Benbuali hiánya érzékeny veszteség, különösen a támadósorban.
Az ETO kapusa remekelt a BL-selejtezőben
A magyar válogatott Csinger Márk a mérkőzés előtt elmondta, hogy a csapat jól alkalmazkodott az új szakmai stábhoz, és a cél egyértelműen a győzelem, ugyanakkor a visszavágó fontosságát is szem előtt tartják. A 23 éves védő kiemelte, hogy a műfüves pálya és a hűvösebb időjárás is alkalmazkodást igényel majd.
A továbbjutás különösen fontos a Győr számára: vereség esetén a csapat a Konferencia-ligába kerülne át, ahol már nem hibázhatna, míg a BL-selejtező későbbi köreiben búcsúzó együttesek az Európa-ligában folytathatják.
Az ETO számára biztató emlék, hogy 1983-ban szintén a Vikingur ellen kezdte nemzetközi szereplését, és akkor kettős győzelemmel jutott tovább.
A kedd esti mérkőzést 12 fokban, műfüvön rendezték, ami az itthon körülmények miatt merőben szokatlan lehetett a győrieknek. A meccset az izlandi csapat kezdte jobban, a második percben Samuel Petrášnak már ziccert is kellett védenie. A folytatásban is a Vikingur irányította a játékot, az ETO csak elvétve tudta átlépni a félpályát, a csapat legjobbja pedig Petráš volt, aki több nagy védést is bemutatott.
Az első félidőben az ETO alárendelt szerepet játszott, ennek ellenére a 40. percben majdnem megszerezte a vezetést.
Egy szép támadás végén Nfansu Njie kapott szép átadást, az alapvonalról középre centerezett az érkező Claudiu Bumbának, de a román támadó hétméteres lövése elakadt a kapu előtt blokkoló Oliver Ekrothban.
A fordulás után is az izlandi csapat kezdett veszélyesebben, és az 53. percben a vezetést is megszerezhette volna. A jobb oldali beadásra Valdimar Ingimundarson érkezett, aki tíz méterről a felső lécre fejelt, a kipattanót pedig Nikolaj Hansen a kapu mellé fejelte.
Négy perccel később ismét az ETO kapusa volt a hős.
Egy balról betett labdára Elis Thrandarson érkezett az ötösön, az izlandi játékos becsúszva kapura pörgetett, de Petráš spárgázva hatalmasat védett.
Az ETO-nak a második félidő 77. percében lett volna lehetősége gólt szerezni. Ekkor a magyar válogatott Vitális Milán állt oda egy 19 méteres szabadrúgáshoz, de a lövése elkerülte a hosszú sarkot.
A hajrában az izlandi csapatnak már nem voltak nagy lehetőségei, úgy tűnt, az ETO ki tudja harcolni a döntetlent, azonban a 92. percben góllá érett az izlandi csapat fölénye.
Egy jobb oldali beadásra Oskar Borgthorsson érkezett a hosszú oldalon, a közeli fejesét Petráš bravúrral védeni tudta, a kipattanóra viszont Nikolaj Hansen robbant be a leggyorsabban, és közelről az üres kapuba fejelt (1-0).
Az ETO ezzel drámai vereséget szenvedett, de nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, hogy a jövő heti visszavágón ledolgozza egygólos hátrányát.
A visszavágót jövő kedden Győrben rendezik 19 órától.
Bajnokok Ligája-selejtez, 1. forduló:
Vikingur Reykjavik-ETO FC Győr 1-0 (0-0)
gólszerző: Hansen (90+2.)
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