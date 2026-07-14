Az ETO 1-0-s vereséget szenvedett a Víkingur vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzésén, ám a győriek számára még kedvezőnek is mondható ez az eredmény, ha a játék képét nézzük. A hazaiak több nagy helyzetet alakítottak ki, Samuel Petrásnak többször is bravúrral kellett védenie, valamikor pedig a kapufa segítette ki a magyar csapatot. Vincze Ottó szerint ugyanakkor a mérkőzés értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a körülményeket, amelyek között az ETO pályára lépett.
Az ETO-t nem segítették a körülmények
„Alapvetően valóban örülhet az ETO ennek az eredménynek, mert a játék képe alapján akár nagyobb különbségű vereséget is szenvedhetett volna – mondta Vincze Ottó az Origo Sportnak. – Ugyanakkor figyelembe kell venni a körülményeket is. Egy olyan izlandi csapat ellen lépett pályára, amelynek már javában tart a bajnoksága, ráadásul idegenben, műfüvön, a magyar nyárhoz képest szinte őszi-téli időjárási körülmények között. Ezek mind olyan tényezők, amelyekhez egy magyar csapatnak alkalmazkodnia kell. A győriek játéka elsősorban a gyors átmenetekre és a labdaszerzések utáni támadásokra épül, ezt pedig ezek a körülmények kevésbé segítették.”
A korábbi 11-szeres válogatott középpályás szerint a magyar futballban sokszor még mindig él az a szemlélet, hogy egy hazai bajnoknak kötelező felülmúlnia egy kisebb ország csapatát, a nemzetközi futball azonban már nem erről szól.
Ha nem kizárólag a játék képét nézzük, hanem az eredményt, akkor azt mondom, hogy a Győr elfogadható pozícióból várhatja a visszavágót. El kell felejteni azt a régi magyar szemléletet, hogy egy magyar csapatnak automatikusan fölényben kell lennie egy izlandi együttessel szemben. Ma már ez egyáltalán nincs így. A kisebb futballnemzetek is fizikailag, taktikailag és technikailag sokat fejlődtek, ezért minden nemzetközi mérkőzésért keményen meg kell dolgozni.
Az ETO ráadásul új vezetőedzővel, az első tétmérkőzésén lépett pályára, így Vincze Ottó szerint idő kell ahhoz, hogy minden elem a helyére kerüljön.
„Petrás nagyszerűen védett, kellett is a teljesítménye ahhoz, hogy életben maradjon a párharc. Volt olyan helyzet is, amikor a kapufa segített, tehát kellett némi szerencse is. Ami feltűnő volt, az Benbuali hiánya. Nagyon sokat jelent a centerjátéka, a visszalépései, az, ahogyan megtartja a labdát és kiharcolja a szabálytalanságokat. Nincs más ilyen típusú csatár, nem is tudták ugyanazt a szerepet betölteni.”
Hazai pályán fordulhat a kocka
A Ferencvárossal korábban a Bajnokok Ligája-csoportkörben szereplő Vincze Ottó szerint a visszavágó már egészen más képet mutathat, hiszen az ETO hazai környezetben lép pályára, ahol az előző idényben is bizonyította, hogy nagy nyomást tud helyezni ellenfeleire.
„Hazai pályán, remélhetőleg sok néző előtt teljesen más mérkőzés várható. Biztos vagyok benne, hogy a Győr teljesítménye javulni fog az izlandi meccshez képest. Nem gondolom, hogy könnyű összecsapás lesz, mert a Víkingurban több rutinos játékos is futballozik, akik jól tudják irányítani a játék ritmusát. Győrben azonban nagyobb terek nyílhatnak, ami kedvezhet az ETO gyors átmeneteinek. Ha sikerül elővenni azt a játékot, amit tavasszal mutatott a csapat, akkor szerintem megvan az esély a továbbjutásra.”
Az első mérkőzés egyik legtöbbet emlegetett témája a műfüves pálya volt. Nemcsak a győriek, hanem a Víkingur vezetőedzője is kifogásolta a borítás minőségét, amelyen ráadásul sérülés is történt a találkozón. Vincze Ottó szerint ezek a körülmények is nagyban befolyásolták a mérkőzést.
„A nemzetközi rutin nemcsak az ellenfelek minőségében mutatkozik meg, hanem a körülményekben is. Izlandon tíz fokban, műfüves pályán, teljesen más közegben kellett futballozni, mint amihez egy magyar csapat júliusban hozzászokott. Az NB I-ben ilyen meccseket egyszerűen nem játszol. Nincs olyan korábbi tapasztalat, amihez vissza tudsz nyúlni, ezért ezekhez a helyzetekhez alkalmazkodni kell.”
A korábbi ETO-játékos szerint a győriek nemzetközi tapasztalata ugyan még épül, de már tavaly is látszott, hogy a csapat képes felvenni a versenyt külföldi ellenfelekkel.
„Elég csak az AIK elleni továbbjutásra vagy a Rapid Wien elleni párharcra gondolni. Ugyanakkor a Rapid ellen is látszott, hogy ezen a szinten egyetlen pillanatnyi kihagyás is döntő lehet. Az NB I-ben sokszor még javítani lehet egy hibát, nemzetközi szinten viszont az ellenfél azonnal megbünteti.”
Messze még a topforma
A szakértő szerint az első mérkőzésből nem szabad túlzó következtetéseket levonni, hiszen az ETO több meghatározó játékosa csak később fejezte be az előző idényt: Vitális Milán, Csinger Márk, Schön Szabolcs és Tóth Rajmund számára a válogatott szereplés miatt rövidebb volt a pihenőidő, így természetes, hogy a csapat még nem érte el a legjobb formáját.
„Teljesen természetes, hogy a csapat még nincs csúcsformában. Ugyanez igaz az új vezetőedző munkájára is. Ennyi idő alatt nem lehet elvárni, hogy minden elképzelése visszaköszönjön a pályán. Ez egy fokozatos folyamat lesz.”
Vincze Ottó szerint a visszavágón elsősorban a mentalitás és a megfelelő ritmus lehet a kulcs.
„Most harcolni és küzdeni kell. Ebben szerintem erős a Győr karaktere. A védelemben és a középpályán is megvannak azok a játékosok, akik rengeteget dolgoznak a csapatért. A hazai visszavágón a legfontosabb az lesz, hogy a Győr fel tudja gyorsítani a játékát az első mérkőzéshez képest. Más ritmusban kell futballoznia, hiszen most már a továbbjutás a tét. Az izlandi csapatot továbbra sem szabad lebecsülni. Jól bánnak a labdával, taktikailag szervezettek, ugyanakkor úgy érzem, hogy nagyobb területeken már kijöhetnek a hiányosságaik.”
Érdekes mérkőzésre számítok, de úgy gondolom, hogy a párharc továbbra is az ETO kezében van.
Az ETO előtt azonban nemcsak a Víkingur elleni visszavágó jelent kihívást, hanem az is, hogy a klub hosszabb távon is meg tudja-e tartani azt a fejlődési ívet, amely az elmúlt másfél évben látványosan kirajzolódott. A győriek két év alatt az NB II-ből jutottak el oda, hogy magyar bajnokként a nemzetközi kupaporondon szerepelnek. Vincze Ottó szerint ez nem egyetlen döntésnek, hanem egy tudatos építkezésnek az eredménye.
„Ha azt nézzük, hogy az ETO két éve még az NB II-ben szerepelt, most pedig már a nemzetközi kupaporondon indul, az önmagában is fantasztikus teljesítmény. Ez nem egyik napról a másikra történt, hanem nagyon sok jól meghozott döntés eredménye. A tulajdonosi háttér stabilitást biztosított, szakmai oldalon pedig sikerült olyan rendszert kialakítani, amelyben minden a fejlődést szolgálta.”
A korábbi győri játékos szerint a feljutást követő nehezebb időszakban is fontos döntések születtek. A klub olyan külföldi futballistákat igazolt, akik rövid idő alatt meghatározó szereplőivé váltak a csapatnak.
„A feljutás után volt egy nehéz időszak, de a sportigazgató akkor olyan játékosokat igazolt, akik szinte azonnal meghatározóvá váltak. Krpic, Stefulj, Benbuali és a többiek kiváló igazolások voltak, akik magyar szinten komoly minőséget képviseltek. Ezeket a döntéseket kívülről könnyű természetesnek venni, de egy működőképes keretet ilyen rövid idő alatt felépíteni egyáltalán nem egyszerű feladat.”
Tudatos döntések
Az ETO sikerének egyik kulcsa ugyanakkor az volt, hogy a külföldi érkezők mellett a klub saját nevelésű vagy korábban Győrhöz kötődő játékosai is fontos szerepet kaptak.
„Nagyon fontos volt, hogy folyamatosan beépítették a saját nevelésű játékosokat is. Ezek tudatos, logikus szakmai döntések voltak, amelyekből végül összeállt egy nagyon erős csapat.”
Vincze Ottó szerint a tavalyi sikeres idényhez kellett az is, hogy a pályán megfelelő egyensúly alakuljon ki a csapatban. Kiemelte Anton szerepét, aki a labdakihozatalokban és a játék irányításában is fontos szerepet vállalt.
„Anton meghatározó szerepet játszott a labdakihozatalokban, kiválóan irányította a játék ritmusát. Borbély Balázs pedig olyan stábbal dolgozott együtt, amelyben a nemzetközi tapasztalat és a klubot jól ismerő magyar szakemberek kiválóan egészítették ki egymást. Ennek köszönhetően az ETO az előző idényben az NB I egyik legjobb futballját játszotta.”
A szakértő szerint ugyanakkor most új időszak kezdődött Győrben. A vezetőedzői poszton, a sportigazgatói szerepkörben és a szakmai stábban is történtek változások, amelyek természetesen hatással lehetnek a csapat működésére.
Most azonban változott a helyzet. Borbély Balázs távozott, a sportigazgató is elment, a stábban is történtek változások. A keret ugyan nagyrészt együtt maradt, de Benbuali sérüléssel bajlódik, Anton is hosszabb időre kiesett, miközben több játékos – Vitális Milán, Tóth Rajmund, Csinger Márk és Schön Szabolcs – már a válogatott közelébe került. Ez óriási értékteremtés a klub számára, ugyanakkor új kihívásokat is jelent.
Vincze Ottó szerint most az lesz a legfontosabb kérdés, hogy a korábban kialakított lendület mennyire marad meg az új környezetben.
„Most az a legfontosabb kérdés, hogy a tavaly ősszel elindult fejlődés mennyire tud tovább folytatódni. A játékosok iránt már külföldről is érdeklődnek, ezért az is lényeges lesz, mennyire tudnak a napi munkára koncentrálni. Kérdés az is, hogy az új vezetőedző mennyit változtat a csapat játékán, és hogyan tudja ötvözni a saját elképzeléseit azokkal az alapokkal, amelyek már működtek.”
A Fradi a példa
A korábbi válogatott játékos szerint ha ezekre a kérdésekre jó válaszokat talál a klub, akkor az ETO hosszabb távon is komoly szereplő lehet.
„Ha ezekre jó válaszok születnek, akkor szerintem az ETO hosszabb távon nemzetközi szinten is stabil csapattá válhat. Magyarországon továbbra is meghatározó szereplő lesz, a következő lépés pedig az lehet, hogy a kupaporondon is egyre tovább jusson.”
Vincze Ottó példaként a Ferencváros elmúlt éveit említette. Szerinte a népligetiek sikerei mögött is hosszú, tudatos építkezés állt.
A Ferencvárosnál sem egyik évről a másikra jöttek a sikerek. Hosszú folyamat volt, mire a klub eljutott oda, hogy rendszeresen főtáblára kerüljön és tavasszal is versenyben legyen Európában. Közben folyamatosan változott a keret, érkeztek és távoztak játékosok, de a klub megtartotta az irányát.
Szerinte az ETO számára is ez lehet a követendő út: nem egyetlen nagy sikerre kell építeni, hanem folyamatosan fejlődni.
„Ez egy folyamat. Ha Győr ezt az utat szeretné járni, akkor tovább kell erősödnie. A Ferencvárosnál is azt láttuk, hogy folyamatosan változott a keret, érkeztek új játékosok, de közben megmaradt az a szemlélet és stabilitás, amely előre vitte a klubot.”
Nagy lehetőség előtt az ETO
Vincze Ottó úgy látja, hogy a győriek elmúlt másfél éve már most komoly értéket jelent, hiszen nemcsak az eredmények, hanem az egyéni teljesítmények is kiemelkedőek voltak.
„Az előző másfél évben szinte minden összeállt Győrben. A kulcsjátékosok kiemelkedően teljesítettek: Vitális Milán, Tóth Rajmund, Schön Szabolcs, Csinger Márk, Stefulj vagy Krpic egyaránt meghatározó idényt futott. A két kapus, Petrás és Megyeri Balázs pedig mindig magas színvonalon teljesített, amikor lehetőséget kapott.”
A szakértő szerint most a klubvezetés előtt áll a legfontosabb feladat: úgy kell tovább építeni a csapatot, hogy a változások ellenére se törjön meg a fejlődés.
„Ez elsősorban a klubvezetés és a szakmai stáb feladata. Az új mexikói vezetőedző, az új belga sportigazgató és a klubnál dolgozó fiatal magyar szakemberek előtt komoly munka áll. Én ugyanakkor azt látom, hogy az ETO szervezetileg is fejlődik, egyre modernebb szemléletben működik, és igyekszik a nemzetközi mintákat követni.”
Vincze Ottó szerint tehát az ETO előtt komoly lehetőség áll, de a következő időszak megmutatja, hogy a klub képes-e fenntartani azt a szintet, amelyre az elmúlt időszakban eljutott.
„Ha ez a folyamat nem törik meg, akkor szerintem megvan az esély arra, hogy a következő években ne csak az NB I-ben, hanem nemzetközi szinten is egyre versenyképesebb legyen.”
Az ETO FC Győr és a Víkingur visszavágóját kedd este 19 órakor kezdődik Győrben, ahol a magyar csapat hazai pályán próbálja meg ledolgozni az első mérkőzésen összeszedett 1-0-s hátrányát.