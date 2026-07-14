Az ETO 1-0-s vereséget szenvedett a Víkingur vendégeként a Bajnokok Ligája-selejtező első mérkőzésén, ám a győriek számára még kedvezőnek is mondható ez az eredmény, ha a játék képét nézzük. A hazaiak több nagy helyzetet alakítottak ki, Samuel Petrásnak többször is bravúrral kellett védenie, valamikor pedig a kapufa segítette ki a magyar csapatot. Vincze Ottó szerint ugyanakkor a mérkőzés értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a körülményeket, amelyek között az ETO pályára lépett.

Vincze Ottó szerint az ETO kiharcolhatja a továbbjutást a visszavágón

Fotó: Török Attila

Az ETO-t nem segítették a körülmények

„Alapvetően valóban örülhet az ETO ennek az eredménynek, mert a játék képe alapján akár nagyobb különbségű vereséget is szenvedhetett volna – mondta Vincze Ottó az Origo Sportnak. – Ugyanakkor figyelembe kell venni a körülményeket is. Egy olyan izlandi csapat ellen lépett pályára, amelynek már javában tart a bajnoksága, ráadásul idegenben, műfüvön, a magyar nyárhoz képest szinte őszi-téli időjárási körülmények között. Ezek mind olyan tényezők, amelyekhez egy magyar csapatnak alkalmazkodnia kell. A győriek játéka elsősorban a gyors átmenetekre és a labdaszerzések utáni támadásokra épül, ezt pedig ezek a körülmények kevésbé segítették.”

A korábbi 11-szeres válogatott középpályás szerint a magyar futballban sokszor még mindig él az a szemlélet, hogy egy hazai bajnoknak kötelező felülmúlnia egy kisebb ország csapatát, a nemzetközi futball azonban már nem erről szól.

Ha nem kizárólag a játék képét nézzük, hanem az eredményt, akkor azt mondom, hogy a Győr elfogadható pozícióból várhatja a visszavágót. El kell felejteni azt a régi magyar szemléletet, hogy egy magyar csapatnak automatikusan fölényben kell lennie egy izlandi együttessel szemben. Ma már ez egyáltalán nincs így. A kisebb futballnemzetek is fizikailag, taktikailag és technikailag sokat fejlődtek, ezért minden nemzetközi mérkőzésért keményen meg kell dolgozni.

Az ETO ráadásul új vezetőedzővel, az első tétmérkőzésén lépett pályára, így Vincze Ottó szerint idő kell ahhoz, hogy minden elem a helyére kerüljön.