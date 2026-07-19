A Spanyolország-Argentína vb-döntő első félideje nem sok emlékezetes pillanatot hozott, inkább óvatosan játszottak a csapatok. A félidei show annál inkább lázba hozta a közönséget, igazi sztárparádét láthatott a nagyérdemű.

A félidei show Ronaldinhóval, Madonnával és Ronaldóval kezdődött Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Túl hosszú volt a félidei show

Madonnával kezdődött a show, aki két világbajnok brazil futballsztárral, Ronaldóval és Ronaldinhóval érkezett. Az énekesnőt a koreai fiúbanda, BTS követte, utána Justin Bieber énekelt, majd Shakira előadta a vb hivatalos dalát, majd Chris Martin zárta a show-t egy gyerekkórussal. A show 25 percig tartott, tehát bőven túllépte az előzetesen jelzett 17 percet. Tehát minden idők leghosszabb szünete zajlott a 2026-os vb-döntőben.

BTS Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Justin Bieber Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA