A Spanyolország-Argentína meccs szünetében látványos műsorral szórakoztatták a közönséget. A félidei show sztárparadét hozott.
A Spanyolország-Argentína vb-döntő első félideje nem sok emlékezetes pillanatot hozott, inkább óvatosan játszottak a csapatok. A félidei show annál inkább lázba hozta a közönséget, igazi sztárparádét láthatott a nagyérdemű.
Túl hosszú volt a félidei show
Madonnával kezdődött a show, aki két világbajnok brazil futballsztárral, Ronaldóval és Ronaldinhóval érkezett. Az énekesnőt a koreai fiúbanda, BTS követte, utána Justin Bieber énekelt, majd Shakira előadta a vb hivatalos dalát, majd Chris Martin zárta a show-t egy gyerekkórussal. A show 25 percig tartott, tehát bőven túllépte az előzetesen jelzett 17 percet. Tehát minden idők leghosszabb szünete zajlott a 2026-os vb-döntőben.
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