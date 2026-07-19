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Foci-vb 2026

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A Spanyolország-Argentína meccs szünetében látványos műsorral szórakoztatták a közönséget. A félidei show sztárparadét hozott.

A Spanyolország-Argentína vb-döntő első félideje nem sok emlékezetes pillanatot hozott, inkább óvatosan játszottak a csapatok. A félidei show annál inkább lázba hozta a közönséget, igazi sztárparádét láthatott a nagyérdemű.

A félidei show Ronaldinhóval, Madonnával és Ronaldóval kezdődött
A félidei show Ronaldinhóval, Madonnával és Ronaldóval kezdődött Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Túl hosszú volt a félidei show

Madonnával kezdődött a show, aki két világbajnok brazil futballsztárral, Ronaldóval és Ronaldinhóval érkezett. Az énekesnőt a koreai fiúbanda, BTS követte, utána Justin Bieber énekelt, majd Shakira előadta a vb hivatalos dalát, majd Chris Martin zárta a show-t egy gyerekkórussal. A show 25 percig tartott, tehát bőven túllépte az előzetesen jelzett 17 percet. Tehát minden idők leghosszabb szünete zajlott a 2026-os vb-döntőben.

South Korean boy band BTS perform during the halftime show of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
BTS Fotó: ANGELA WEISS / AFP
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Justin Bieber performs during the Topps Final Halftime Show the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Justin Bieber Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Colombian singer Shakira performs during the halftime show of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Shakira Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

 

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