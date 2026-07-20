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Megvannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei a labdarúgó Európa-liga és Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójára. A Magyar Kupa-győztes Ferencváros a török Fenerbahce vagy a lengyel Górnik Zabrze párharcának továbbjutójával találkozik, amennyiben túljut a holland Twente elleni párharcon.

A Ferencváros sikeres továbbjutás esetén a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze párharcának győztesével találkozik az Európa-ligában, a párharc első mérkőzését hazai pályán vívhatja. 

A Ferencváros a Fenerbahcéval is összekerülhet az Európa-liga következő selejtezőkörében
A Ferencváros a Fenerbahcéval is összekerülhet az Európa-liga következő selejtezőkörében
Fotó: Burak Basturk / Middle East Images via AFP

Amennyiben a zöld-fehérek búcsúznának a holland Twentével szemben, a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik körében folytatják, ahol a szlovákiai DAC és a bosnyák Velež Mostar párharcának továbbjutója vár rájuk, szintén hazai első mérkőzéssel.

Sztárcsapatot is kaphat a Ferencváros az El-selejtező harmadik körében

Érdekesség, hogy a Ferencváros a 2025/26-os szezonban már találkozott a török Fenerbahce együttesével az Európa-liga főtábláján. Akkor Robbie Keane együttese 1–1-es döntetlent játszott Isztambulban.

A Győr továbbjutás esetén az északmacedón Vardar Szkopje és a lett Riga összecsapásának győztesével mérkőzik meg, a párharcot idegenben kezdené. A Paksi FC akkor folytathatná az esetleges, Panathinaikosz elleni bravúros továbbjutást követően, ha a szlovák Spartak Trnava és a bolgár CSZKA 1948 párharcának győztesét is legyőzi. Ebben az esetben a visszavágót hazai pályán rendezhetné.

A Debreceni VSC számára is kijelölték a lehetséges következő ellenfelet: amennyiben túljut az örmény Pjunyik Jerevánon, az ukrán Polisszja Zsitomir és a dán FC København párharcának győztesével találkozik, a párharc első mérkőzését hazai környezetben játszhatja.

A selejtezők harmadik fordulójának első mérkőzéseit augusztus 6-án, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik.

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