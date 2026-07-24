Ismét összecsap a Ferencvárosi Torna Club és a Real Madrid! Utoljára 1995. november elsején játszott egymással a két gárda. Kijelenthető tehát, hogy ritkaságszámba menő, nem mindennapi futballmérkőzést rendeznek augusztus 8-án, szombaton, 19:00-kor a Groupama Arénában! - írja a zöld-fehérek hivatalos honlapja. A Ferencváros-Real Madrid meccs 31 éve emlékezetes csatát hozott az Üllői úton.

Sztárcsapat érkezik Budapestre, Ferencváros-Real Madrid mérkőzést játszanak

Fotó: Tumbász Hédi

Ferencváros-Real Madrid: 31 éve a BL-ben találkoztak

Az Ausztriában edzőtáborozó spanyol Real Madrid az FTC 36-szoros rekordbajnok és 25-szörös Magyar Kupa-győztes férfi labdarúgócsapatával játszik felkészülési mérkőzést. A Galaktikusok már jártak az Üllői úton, de a Groupama Arénában most lépnek először pályára. A két csapat legutóbb 1995 őszén csapott össze, akkor

ifjabb Albert Flórián góljával a Fradi sokáig vezetett, majd a királyi gárda Raúl góljával döntetlenre mentette a meccset, 1-1-re zártak.

A Real Madrid a világ egyik legsikeresebb és legismertebb futballklubja. 1902-ben alapították a spanyol fővárosban, és történelmét legendás játékosok, trófeák és emlékezetes sikerek tették egyedülállóvá. Legnagyobb sikerei közé tartozik a 15 Bajnokok Ligája/BEK-győzelem, a 36 spanyol bajnoki cím, a 20 Spanyol Kupa, a 13 Spanyol Szuperkupa, a 6 UEFA Szuperkupa és a 9 klubvilágbajnoki cím.

Fradi-Real Madrid jegyek

A Fradi-Real Madrid jegyértékesítés – kizárólag a bajnoki szezonbérletesek számára – július 27-én, hétfőn 14:00-kor kezdődik! Fontos információ, hogy az értékesítés kezdetétől 24 órán keresztül, tehát július 28-án, kedden 14:00-ig kizárólag az idei évre, tehát a 2026/2027-es NB1-es versenyszezonra érvényes FTC bajnoki bérlettel rendelkezők válthatnak belépőt az FTC és a Real Madrid találkozójára. A legolcsóbb jegy 14 ezer forint lesz a mérkőzésre, a legdrágább 46 500 forintba kerül - jegyvásárlás részleteiről a Fradi oldalán olvashatsz.