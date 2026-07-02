A Ferencváros honlapján kiemelik, hogy a francia Caen együttesétől érkező középső védő gyorsan kulcsembere lett a csapatnak. Ibrahim Cissé az első ferencvárosi szezonjában 42 meccsen lépett pályára, a Konferencia-liga csoportkörében gólt fejelt az olasz Fiorentina otthonában. Az idény végén a francia védő bajnoki címet ünnepelhetett a Fradival, majd a 2024/25-ös szezonban 52 alkalommal lépett pályára és újabb fontos gólokban vállalt főszerepet.

Ibrahim Cissé (jobbra) éveken át kulcsember volt a Ferencvárosban

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Három év után távozott a Ferencváros kulcsjátékosa

Az előző szezonban Cissé az Európa-ligában szerzett fontos gólt, miután betalált a svéd Malmö ellen 4-1-re megnyert hazai találkozón, de ő fejelte rá a Nice védőjére is a labdát, ami aztán a kapuba került, ezzel megnyerve a francia csapat elleni összecsapást is.

A 30 éves Ibrahim Cissé a 2024/25-os szezon végén is bajnoki címet ünnepelhetett a Fradival.

A francia játékos többször is csapatkapitányként vezette a Ferencvárost. A nemrég befejeződött idényben 33 alkalommal lépett pályára, a két bajnoki címe mellé begyűjtött egy Magyar Kupa-sikert is.

Ibrahim Cissé három év alatt 145-ször lépett pályára a Ferencvárosban és öt gólt szerzett.

Ezt követően a Fradi további három játékos távozását jelentette be. Elhagyja a klubot Fortune Bassey, Ismail Aaneba és Shay Shadirac.

Fortune Bassey 2022 telén érkezett az FTC-hez, 31 mérkőzésen hétszer volt eredményes, legemlékezetesebb meccsét a kazah bajnok Tobol ellen játszotta, akkor kétszer is eredményes volt a BL-selejtezőben. A Fradival háromszor nyert bajnokságot, egyszer pedig Magyar Kupát.

Ismail Aaneba még 2023-ban igazolt a Fradihoz, összesen 15-ször jutott szóhoz, két gólt is szerzett védő létére, 2024-ben bajnoki címet nyert a zöld-fehér csapattal. Shay Sadirac 2023-ban Ghánából érkezett a Népligetbe, aki elsősorban az FTC II-ben, illetve a Fradi fiókcsapatában, a Soroksár SC-ben játszott. Az első csapatban egyetlen alkalommal lépett pályára, még 2023-ban egy Sepsi OSK elleni felkészülési mérkőzésen.