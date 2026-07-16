A Ferencváros egy héttel ezelőtt 2–1-re nyert Újvidéken, így Borbély Balázs együttese egygólos előnyből várhatta a Groupama Arénában sorra kerülő visszavágót. A győzelem ellenére a Fradi edzője úgy nyilatkozott, csapata játéka elmaradt a tudásától, ugyanakkor bízik abban, hogy a Groupama Arénában javul a teljesítmény. Hangsúlyozta, hogy a szerb együttes szervezett, jó játékosokból álló ellenfél, ezért a támadóbb játék mellett a kellő óvatosság is elengedhetetlen.

A Ferencváros fontos meccset nyert a Vojvodina otthonában

Fotó: Molnár Ádám/fradi.hu

A Ferencváros az elmúlt idényben az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutott, idén azonban négy párharcot kell megnyernie ahhoz, hogy felkerüljön a második számú európai kupasorozat főtáblájára. Kiesés esetén a Konferencia-liga selejtezőjében folytathatja szereplését.

A Ferencváros edzője jobb játékot várt a budapesti visszavágón

A zöld-fehérek európai kupaszereplése az elmúlt években stabilnak bizonyult: az előző hét szezonban minden alkalommal eljutottak valamelyik nemzetközi sorozat főtáblájára. A Vojvodina ezzel szemben az utóbbi években nem tudott főtáblára jutni, legnagyobb nemzetközi sikerét pedig csaknem négy évtizede érte el, amikor a BEK negyeddöntőjéig menetelt.

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Borbély Balázs elmondta, hogy a Ferencvárosnak minden játékelemben van még hova fejlődnie a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező visszavágója előtt. A vezetőedző első hazai mérkőzésére készülve elismerte, hogy különleges érzések és némi izgalom is kíséri a találkozót, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felkészülésre és a feladatára koncentrál.

A Fradi először játszott hazai pályán a 2026/27-es szezonban

Fotó: Tumbász Hédi

A 46 éves szakember kiemelte, hogy a Ferencvárosnál végzett munka szakmai szempontból nem különbözik más klubokétól, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb egyesületénél a nyomás és az elvárások is nagyobbak.

A Fradi edzője a csütörtöki összecsapás előtt egy helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatán: Lisztes Krisztián helyére a világbajnokságot is megjárt Lenny Joseph került be a zöld-fehér csapatba.

A Fradi így a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, Keïta, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Joseph kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére a szezon első hazai mérkőzésén.