A Ferencváros egy héttel ezelőtt 2–1-re nyert Újvidéken, így Borbély Balázs együttese egygólos előnyből várhatta a Groupama Arénában sorra kerülő visszavágót. A győzelem ellenére a Fradi edzője úgy nyilatkozott, csapata játéka elmaradt a tudásától, ugyanakkor bízik abban, hogy a Groupama Arénában javul a teljesítmény. Hangsúlyozta, hogy a szerb együttes szervezett, jó játékosokból álló ellenfél, ezért a támadóbb játék mellett a kellő óvatosság is elengedhetetlen.
A Ferencváros az elmúlt idényben az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutott, idén azonban négy párharcot kell megnyernie ahhoz, hogy felkerüljön a második számú európai kupasorozat főtáblájára. Kiesés esetén a Konferencia-liga selejtezőjében folytathatja szereplését.
A Ferencváros edzője jobb játékot várt a budapesti visszavágón
A zöld-fehérek európai kupaszereplése az elmúlt években stabilnak bizonyult: az előző hét szezonban minden alkalommal eljutottak valamelyik nemzetközi sorozat főtáblájára. A Vojvodina ezzel szemben az utóbbi években nem tudott főtáblára jutni, legnagyobb nemzetközi sikerét pedig csaknem négy évtizede érte el, amikor a BEK negyeddöntőjéig menetelt.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Borbély Balázs elmondta, hogy a Ferencvárosnak minden játékelemben van még hova fejlődnie a Vojvodina elleni Európa-liga-selejtező visszavágója előtt. A vezetőedző első hazai mérkőzésére készülve elismerte, hogy különleges érzések és némi izgalom is kíséri a találkozót, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felkészülésre és a feladatára koncentrál.
A 46 éves szakember kiemelte, hogy a Ferencvárosnál végzett munka szakmai szempontból nem különbözik más klubokétól, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb egyesületénél a nyomás és az elvárások is nagyobbak.
A Fradi edzője a csütörtöki összecsapás előtt egy helyen változtatott a múlt heti kezdőcsapatán: Lisztes Krisztián helyére a világbajnokságot is megjárt Lenny Joseph került be a zöld-fehér csapatba.
A Fradi így a Dibusz – Osváth, Gómez, Raemaekers, Cadu – Kanikovszki, Keïta, Corbu – Zachariassen, Yusuf, Joseph kezdővel futott ki a Groupama Aréna gyepszőnyegére a szezon első hazai mérkőzésén.
A Ferencváros jól kezdte a meccset, és már a második percben megszerezhette volna a vezetést. A brazil Cadu jobbról betekert szabadrúgását Mariano Gómez csúsztatta meg nyolc méterről, de a fejese elkerülte a kapu jobb oldalát. Az ellentámadásból a szerbek is jelezték, hogy nem feltett kézzel érkeztek a Fradi stadionjába. Njegos Petrovics eresztett meg egy 19 méteres bombát, amit Dibusz Dénesnek bravúrral kellett kiszednie a bal alsó sarokból.
A kilencedik percben gólt ugyan nem lőtt a Fradi, de mégis óriási lépést tett a továbbjutás felé.
Lenny Joseph léphetett volna ki ziccerben, a keresztező Szűcs Kornél azonban elkaszálta a Fradi játékosát, a lett Vitalijs Spasjonnikovs pedig azonnal felmutatta a piros lapot a Vojvodina magyar válogatott játékosának.
- Szűcs Kornél kiállítása a linkre kattintva nézhető meg.
A folytatásban óriási fölényben játszott a Ferencváros, amely a 22. percben akár tizenegyest is kaphatott volna. Egy szép akció végén Bamidele Yusuf gyűjtött be egy lecsorgó labdát, középre tekerte azt, amit Joseph nyolc méterről kapura fejelt, a labda viszont elakadt Lucas Barros kezében, a játékvezető azonban nem ítélt büntetőt és a VAR-szobában sem bírálták felül a döntését.
A 27. percben aztán megszerezte a vezetést a Fradi.
Osváth Attila indította a jobb szélen kilépő Kristoffer Zachariassent, aki betört a tizenhatoson belülre, majd a rövid oldalon érkező Joseph elé tálalt, aki az ötösről a kapuba pörgetett (1–0).
- Lenny Joseph gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A vezetés megszerzése után a Ferencváros nem vett vissza a tempóból, a 34. percben pedig egy gyönyörű góllal növelte az előnyét. A bal szélen előretörő Cadu bohócot csinált a vele szemben védekező Lazar Nikolicsból, majd tökéletes labdát tálalt az ötösen belülre, ahol az érkező Zachariassennek csak a kapuba kellett pöckölnie a labdát (2–0).
- Kristoffer Zachariassen gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A 38. percben a Fradi kis híján lezárta a mérkőzést. Zachariassen remek tálalása után Yusuf került lövőhelyzetbe, aki 16 méterről megeresztett egy bombát, de a nigériai támadó próbálkozása a felső lécen csattant.
A Fradi könnyedén jutott túl a Vojvodinán
A fordulás után a Ferencváros rendkívül intenzíven kezdett, érezhető volt, hogy minél előbb szeretné lezárni a mérkőzést, volt is pár ígéretes helyzete Borbély Balázs csapatának, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Szűk egy órát követően a szerbek kétszer is veszélyeztettek, az 59. percben Dibusznak már védenie is kellett Aleksza Vukanovics tízméteres lövésénél.
A Fradi edzője a 61. percben kettőt is cserélt. Kanikovszki helyére a magyar válogatott Gruber Zsombor érkezett, míg Yusufot a holland Elton Acolatse váltotta.
A frissítések ellenére a Fradi nem brillírozott a folytatásban, amit a csapatkapitány Dibusz Dénes is szóvá tett, és láthatóan Borbély Balázs is ideges volt a kispadon annak ellenére, hogy csapata biztos előny tudatában játszhatott.
A 71. percben aztán mindenki megnyugodhatott, miután Cadu labdaszerzése után Gruber Zsombor tört kapura, átjátszotta magát két védőn, majd 11 méterről higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (3–0).
- Gruber Zsombor gólja a linkre kattintva nézhető meg.
A játékosok mellett a szurkolók is kitettek magukért, ugyanis a harmadik gólt követően kifeszítettek egy molinót „Nyugodj békében, Öcsi bácsi” felirattal, amellyel a szerdán elhunyt ökölvívó mesteredző, Szántó Imre emléke előtt tisztelegtek.
A Fradi harmadik gólja után már egyik csapatnak sem volt kidolgozott helyzete, bár Dibusznak a 89. percben egy távoli bomba után még be kellett mutatnia egy nagy védést, aminek köszönhetően a 47-szeres magyar válogatott kapus a 200. ferencvárosi meccsét hozta le bekapott gól nélkül.
A Ferencváros ezzel magabiztosan nyert, kettős győzelemmel búcsúztatta a szerb Vojvodinát, a következő körben pedig a holland Twente csapatával találkozik.
Európa-liga, selejtező, 1. forduló, visszavágó:
Ferencvárosi TC (magyar)–Vojvodina (szerb) 3–0 (2–0)
gólszerzők: Joseph (27.), Zachariassen (34.), Gruber (71.)
kiállítva: Szűcs (9.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 5–1-es összesítéssel.
kapcsolódó cikkek: