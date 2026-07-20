Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A spanyol labdarúgó-válogatott a világbajnoki döntőben ismét felért a csúcsra, története során másodszor. A siker hőse Ferran Torres volt, a 26 éves támadó csereként beállva döntötte el az Argentína elleni finálét.

Ferran Torres a 62. percben állt be az argentinok elleni vb-döntőben, és a 106. percben megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját: Nico Williams visszafejelt labdáját vágta nyolc méterről a léc alá.

Ferran Torres gólja döntött a 2026-os vb-döntőben
Ferran Torres gólja döntött a 2026-os vb-döntőben
Fotó: David Ramos/Getty Images North America/AFP

Ferran Torres értékelése a vb-döntő után

A Barcelona támadója rendkívül érzelmesen értékelt, úgy fogalmazott, hogy a spanyolok diadala nem a véletlen műve volt.

Nem csak az én gólom volt. A mai mérkőzés sorsa előre meg volt írva. Távol vagyunk a hazánktól, de mindent megtettünk értük

– mondta Ferran Torres.

A korábban a Manchester Citynél is megfordult, szélsőből lett csatár arról is beszélt, hogy a döntő különösen kemény csatát hozott, és az ellenfél legnagyobb sztárja, Lionel Messi ellen sem volt egyszerű játszani.

„A döntők mindig nagyon nehezek, nehéz volt tartani Lionel Messit. Mindkét csapat nagyon ideges volt, de ilyen a futball. Megint bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk a legjobbak.”

Torres a góljáról is beszélt, elárulta, óriási megkönnyebbülést érzett, mikor végre átszakadt a gát.

Hatalmas kő esett le a szívemről. A sors meg van írva, köszönöm a mindenhatónak. Ezen az úton kell továbbmennünk, sok szép dolog áll előttünk

– fogalmazott a friss világbajnok támadó, aki később még egyszer betalált, ám azt a gólt les miatt érvénytelenítették.

A spanyol kapitány triplája

Luis de la Fuente szövetségi kapitány a 2023-as Nemzetek Ligája-, illetve 2024-es Európa-bajnoki siker után a harmadik trófeáját nyerte a spanyol válogatottal.

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, egy nagyon fontos szakaszt zártunk le, együtt készültünk és jutottunk el ide. Nagy potenciál van a csapatban, fényes jövő elé nézünk” – mondta a 65 esztendős szakember, aki azt is elárulta, hogy elsősorban a családjával szeretne ünnepelni.

„Nagyon jól játszottunk, pontosan azt csinálták a játékosaim, amit kértem tőlük. A győzelemért mindig meg kell szenvedni” – bölcselkedett De la Fuente.

Madonna és Shakira kitett magáért a foci-vb félidei show-jában - képek
Látványos bulit hozott a foci-vb záróünnepsége - képek
Lionel Messi búcsúzik: megható szavakkal üzent a vb-döntő előtt

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!