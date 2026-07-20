Ferran Torres a 62. percben állt be az argentinok elleni vb-döntőben, és a 106. percben megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját: Nico Williams visszafejelt labdáját vágta nyolc méterről a léc alá.

Ferran Torres gólja döntött a 2026-os vb-döntőben

Fotó: David Ramos/Getty Images North America/AFP

Ferran Torres értékelése a vb-döntő után

A Barcelona támadója rendkívül érzelmesen értékelt, úgy fogalmazott, hogy a spanyolok diadala nem a véletlen műve volt.

Nem csak az én gólom volt. A mai mérkőzés sorsa előre meg volt írva. Távol vagyunk a hazánktól, de mindent megtettünk értük

– mondta Ferran Torres.

A korábban a Manchester Citynél is megfordult, szélsőből lett csatár arról is beszélt, hogy a döntő különösen kemény csatát hozott, és az ellenfél legnagyobb sztárja, Lionel Messi ellen sem volt egyszerű játszani.

„A döntők mindig nagyon nehezek, nehéz volt tartani Lionel Messit. Mindkét csapat nagyon ideges volt, de ilyen a futball. Megint bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk a legjobbak.”

Torres a góljáról is beszélt, elárulta, óriási megkönnyebbülést érzett, mikor végre átszakadt a gát.

Hatalmas kő esett le a szívemről. A sors meg van írva, köszönöm a mindenhatónak. Ezen az úton kell továbbmennünk, sok szép dolog áll előttünk

– fogalmazott a friss világbajnok támadó, aki később még egyszer betalált, ám azt a gólt les miatt érvénytelenítették.

A spanyol kapitány triplája

Luis de la Fuente szövetségi kapitány a 2023-as Nemzetek Ligája-, illetve 2024-es Európa-bajnoki siker után a harmadik trófeáját nyerte a spanyol válogatottal.

„Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, egy nagyon fontos szakaszt zártunk le, együtt készültünk és jutottunk el ide. Nagy potenciál van a csapatban, fényes jövő elé nézünk” – mondta a 65 esztendős szakember, aki azt is elárulta, hogy elsősorban a családjával szeretne ünnepelni.

„Nagyon jól játszottunk, pontosan azt csinálták a játékosaim, amit kértem tőlük. A győzelemért mindig meg kell szenvedni” – bölcselkedett De la Fuente.