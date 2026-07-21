Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy fotóval jelentette be: Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ismét középpontban a világbajnokság egyik sokat vitatott aspektusa. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) megvizsgálja, milyen hatással voltak a világbajnoki mérkőzésekre az idei tornán bevezetett hidratációs szünetek – jelentette be Arsene Wenger, az Arsenal legendás egykori trénere.

A jelenleg a FIFA globális futballfejlesztésért felelős vezetőjeként munkálkodó Arsene Wenger a szervezet Technikai Tanulmányi Csoportjának záró sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az elemzőcsapat a világbajnokság után részletesen megvizsgálja a hidratálási szünetek mérkőzések alakulását befolyásoló esetleges hatását.

Ha a FIFA-n múlik, nem most láttuk utoljára a hidratációs szünetet
Ha a FIFA-n múlik, nem most láttuk utoljára a hidratációs szünetet
Fotó: Juan Mabromata/AFP

A FIFA a hidratációs szünetet vizsgálja

A hidratálási szünetek bevezetése már a torna előtt nagy vitákat váltott ki: több szövetségi kapitány kritizálta az újítást, közülük az uruguayi válogatott szakvezetője, Marcelo Bielsa fogalmazott a legélesebben. Szerinte a mérkőzések négy részre osztása „nem ad hozzá semmit, viszont sok mindent elvesz”.

Wenger ugyanakkor úgy véli, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a szünetek döntően befolyásolták volna a találkozók eredményét.

„Néhányan nem szerették, ezért a világbajnokság után elemeznünk kell majd a történteket. Számomra azonban úgy tűnt, hogy ezek nem változtatták meg a torna végkimenetelét – mondta Wenger. – Voltak mérkőzések, amelyeken valóban szükség volt rájuk. Különösen azokban a stadionokban, ahol a körülmények nehezebbek voltak. A torna elején úgy döntöttünk, hogy minden mérkőzésen alkalmazzuk a szüneteket, így nem alakult ki különbség az egyes találkozók között.”

A francia szakember hozzátette, a FIFA végső következtetését a teljes adatállomány elemzése után hozzák nyilvánosságra.

Még nem jutottunk végleges álláspontra, de ígérem, meg fogják tudni az eredményt

– fogalmazott.

Wenger beszélt a világbajnokság különleges körülményeiről is. A torna során a csapatoknak jóval nagyobb utazási távolságokat kellett megtenniük, mint a korábbi, egy helyszínen rendezett vb-n, és a regenerációra is kevesebb lehetőségük volt. A korábbi Arsenal-tréner szerint azonban a logisztikai nehézségek nem rontották a játék színvonalát.

A körülmények természetesen teljesen mások voltak. A torna előtt a FIFA-nál aggódtunk amiatt, hogy ez hatással lehet a mérkőzések minőségére, de személy szerint nem osztom ezt az aggodalmat, mert úgy érzem, jó meccseket láthattunk

– mondta a 76 esztendős francia szakember.

Példaként Argentínát és Spanyolországot említette, amelyek szerinte a torna előrehaladtával egyre jobb teljesítményt nyújtottak annak ellenére is, hogy sokat kellett utazniuk.

„Végső soron mindig a minőség és a győzni akarás dönt. Ha meglátod a trófeát, és azt mondod, hogy haza akarod vinni, akkor sok szenvedést is elfogadsz érte. Ez történt ezen a világbajnokságon is” – tette hozzá Wenger.

„Ez maga a kétségbeesés” – Rooney keményen bírálta Messit a vb-döntő után
„Az egész hetet végigsírtátok, te idióta” – az argentin védő nekiment a vb legjobbjának
„Argentína utcai verekedést csinált a döntőből" - nem kímélik Lionel Messiéket a kudarc után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!