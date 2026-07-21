A jelenleg a FIFA globális futballfejlesztésért felelős vezetőjeként munkálkodó Arsene Wenger a szervezet Technikai Tanulmányi Csoportjának záró sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az elemzőcsapat a világbajnokság után részletesen megvizsgálja a hidratálási szünetek mérkőzések alakulását befolyásoló esetleges hatását.

Ha a FIFA-n múlik, nem most láttuk utoljára a hidratációs szünetet

Fotó: Juan Mabromata/AFP

A FIFA a hidratációs szünetet vizsgálja

A hidratálási szünetek bevezetése már a torna előtt nagy vitákat váltott ki: több szövetségi kapitány kritizálta az újítást, közülük az uruguayi válogatott szakvezetője, Marcelo Bielsa fogalmazott a legélesebben. Szerinte a mérkőzések négy részre osztása „nem ad hozzá semmit, viszont sok mindent elvesz”.

Wenger ugyanakkor úgy véli, egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a szünetek döntően befolyásolták volna a találkozók eredményét.

„Néhányan nem szerették, ezért a világbajnokság után elemeznünk kell majd a történteket. Számomra azonban úgy tűnt, hogy ezek nem változtatták meg a torna végkimenetelét – mondta Wenger. – Voltak mérkőzések, amelyeken valóban szükség volt rájuk. Különösen azokban a stadionokban, ahol a körülmények nehezebbek voltak. A torna elején úgy döntöttünk, hogy minden mérkőzésen alkalmazzuk a szüneteket, így nem alakult ki különbség az egyes találkozók között.”

A francia szakember hozzátette, a FIFA végső következtetését a teljes adatállomány elemzése után hozzák nyilvánosságra.

Még nem jutottunk végleges álláspontra, de ígérem, meg fogják tudni az eredményt

– fogalmazott.

Wenger beszélt a világbajnokság különleges körülményeiről is. A torna során a csapatoknak jóval nagyobb utazási távolságokat kellett megtenniük, mint a korábbi, egy helyszínen rendezett vb-n, és a regenerációra is kevesebb lehetőségük volt. A korábbi Arsenal-tréner szerint azonban a logisztikai nehézségek nem rontották a játék színvonalát.

A körülmények természetesen teljesen mások voltak. A torna előtt a FIFA-nál aggódtunk amiatt, hogy ez hatással lehet a mérkőzések minőségére, de személy szerint nem osztom ezt az aggodalmat, mert úgy érzem, jó meccseket láthattunk

– mondta a 76 esztendős francia szakember.