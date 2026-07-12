A 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt rengeteg pesszimista szurkoló gondolta úgy, hogy a létszámemelés miatt visszaesik majd a torna színvonala, a FIFA elnöke azonban üzent a károgóknak.
Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokság minden eddiginél globálisabbá vált. Ezt remekül szemlélteti, hogy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.
A FIFA elnöke fontolgatja a világbajnokság további létszámemelését?
Az idei világbajnokságon kevés olyan csapat volt, amely a pofozógép szerepét töltötte volna be, így jogosan merül fel a kérdés: vajon napirenden van-e már a torna 64 csapatosra bővítése?
Óriási sikernek bizonyult a 48 csapatos torna. Minden válogatott magas színvonalon futballozott. Minden kontinens csapatai szereztek gólt, és legalább egy pontot is gyűjtöttek. A tíz afrikai résztvevőből kilenc bejutott a kieséses szakaszba. Az előző világbajnokságon még csak öt afrikai csapat szerepelt. Ez jól mutatja, milyen fontos, hogy minden országnak lehetőséget adjunk a részvételre”
– mondta Gianni Infantino a svájci Blue Newsnak, majd hozzátette, hogy érdemes megvizsgálni a további létszámemelés lehetőségét.
„Ez valóban olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után a FIFA illetékes bizottságai meg fognak vitatni. Egy világbajnokságot az egész világ számára kell megszervezni – nem csupán Európa és Dél-Amerika számára, hanem valóban az egész földkerekségnek. Minden nemzetnek meg kell adni az álmot, hogy egyszer részt vehessen a világbajnokságon. Jól látható, hogy a csapatok színvonala rendkívül magas, és világszerte egyre magasabb lesz. Ha a kisebb országok nem kapnak lehetőséget a részvételre, akkor számukra az ösztönzés is hiányozni fog a további fejlődéshez” – folytatta a svájci–olasz sportvezető, akit arról is kérdeztek, hogy a FIFA elnökeként szurkolhat-e nyilvánosan a svájci válogatottnak.
Természetesen Svájcnak szurkolok. Csak arra kell figyelni, hogy az ember megfelelően viselkedjen. De amikor Svájc játszik, bennem is megmozdul valami”
– mondta Infantino.
A FIFA elnöke Donald Trumpról is beszélt. Elmondása szerint rendszeres kapcsolatban áll az Egyesült Államok elnökével, aki folyamatosan követi a mérkőzéseket a televízióban, és nagy élvezettel figyeli a tornát. Infantino hangsúlyozta, hogy Trump azért nem jelent meg eddig személyesen a stadionokban, mert számos más feladata is van, és egy ilyen látogatás könnyen politikai viták tárgyává válhatna.
A tervek szerint azonban a döntő után Infantino és Trump adja majd át a győztesnek a világbajnoki trófeát.
Remélhetőleg együtt adjuk át a trófeát a döntő után. Ez kezdettől fogva így volt tervben, és korábban is ez volt a szokás: a döntőnek otthont adó ország államfője vagy vezetője a FIFA elnökével közösen adja át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak”
– tette hozzá a svájci–olasz sportvezető.
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