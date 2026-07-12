A 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt rengeteg pesszimista szurkoló gondolta úgy, hogy a létszámemelés miatt visszaesik majd a torna színvonala, a FIFA elnöke azonban üzent a károgóknak.

A FIFA elnöke szerint a Zöld-foki Köztársaság remek szereplése is bizonyítja, hogy jó ötlet volt a létszámemelés

Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokság minden eddiginél globálisabbá vált. Ezt remekül szemlélteti, hogy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

A FIFA elnöke fontolgatja a világbajnokság további létszámemelését?

Az idei világbajnokságon kevés olyan csapat volt, amely a pofozógép szerepét töltötte volna be, így jogosan merül fel a kérdés: vajon napirenden van-e már a torna 64 csapatosra bővítése?

Óriási sikernek bizonyult a 48 csapatos torna. Minden válogatott magas színvonalon futballozott. Minden kontinens csapatai szereztek gólt, és legalább egy pontot is gyűjtöttek. A tíz afrikai résztvevőből kilenc bejutott a kieséses szakaszba. Az előző világbajnokságon még csak öt afrikai csapat szerepelt. Ez jól mutatja, milyen fontos, hogy minden országnak lehetőséget adjunk a részvételre”

– mondta Gianni Infantino a svájci Blue Newsnak, majd hozzátette, hogy érdemes megvizsgálni a további létszámemelés lehetőségét.

„Ez valóban olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után a FIFA illetékes bizottságai meg fognak vitatni. Egy világbajnokságot az egész világ számára kell megszervezni – nem csupán Európa és Dél-Amerika számára, hanem valóban az egész földkerekségnek. Minden nemzetnek meg kell adni az álmot, hogy egyszer részt vehessen a világbajnokságon. Jól látható, hogy a csapatok színvonala rendkívül magas, és világszerte egyre magasabb lesz. Ha a kisebb országok nem kapnak lehetőséget a részvételre, akkor számukra az ösztönzés is hiányozni fog a további fejlődéshez” – folytatta a svájci–olasz sportvezető, akit arról is kérdeztek, hogy a FIFA elnökeként szurkolhat-e nyilvánosan a svájci válogatottnak.

Természetesen Svájcnak szurkolok. Csak arra kell figyelni, hogy az ember megfelelően viselkedjen. De amikor Svájc játszik, bennem is megmozdul valami”

– mondta Infantino.