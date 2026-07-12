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Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke óriási sikernek könyveli el a 48 csapatosra bővített világbajnokságot. A svájci–olasz sportvezető elmondta, hogy a torna után megvitatják majd a világbajnokság 64 csapatosra bővítésének lehetőségét. Emellett arról is beszélt a FIFA elnöke, hogy ildomos-e Svájcnak szurkolnia, valamint megerősítette, hogy a vb-döntőt követően Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is ott lesz a trófeaátadásnál.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság előtt rengeteg pesszimista szurkoló gondolta úgy, hogy a létszámemelés miatt visszaesik majd a torna színvonala, a FIFA elnöke azonban üzent a károgóknak. 

A FIFA elnöke szerint a Zöld-foki Köztársaság remek szereplése is bizonyítja, hogy jó ötlet volt a létszámemelés
A FIFA elnöke szerint a Zöld-foki Köztársaság remek szereplése is bizonyítja, hogy jó ötlet volt a létszámemelés
Fotó: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által rendezett világbajnokság minden eddiginél globálisabbá vált. Ezt remekül szemlélteti, hogy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság is bejutott az egyenes kieséses szakaszba.

A FIFA elnöke fontolgatja a világbajnokság további létszámemelését?

Az idei világbajnokságon kevés olyan csapat volt, amely a pofozógép szerepét töltötte volna be, így jogosan merül fel a kérdés: vajon napirenden van-e már a torna 64 csapatosra bővítése?

Óriási sikernek bizonyult a 48 csapatos torna. Minden válogatott magas színvonalon futballozott. Minden kontinens csapatai szereztek gólt, és legalább egy pontot is gyűjtöttek. A tíz afrikai résztvevőből kilenc bejutott a kieséses szakaszba. Az előző világbajnokságon még csak öt afrikai csapat szerepelt. Ez jól mutatja, milyen fontos, hogy minden országnak lehetőséget adjunk a részvételre” 

– mondta Gianni Infantino a svájci Blue Newsnak, majd hozzátette, hogy érdemes megvizsgálni a további létszámemelés lehetőségét.

„Ez valóban olyan kérdés, amelyet a világbajnokság után a FIFA illetékes bizottságai meg fognak vitatni. Egy világbajnokságot az egész világ számára kell megszervezni – nem csupán Európa és Dél-Amerika számára, hanem valóban az egész földkerekségnek. Minden nemzetnek meg kell adni az álmot, hogy egyszer részt vehessen a világbajnokságon. Jól látható, hogy a csapatok színvonala rendkívül magas, és világszerte egyre magasabb lesz. Ha a kisebb országok nem kapnak lehetőséget a részvételre, akkor számukra az ösztönzés is hiányozni fog a további fejlődéshez” – folytatta a svájci–olasz sportvezető, akit arról is kérdeztek, hogy a FIFA elnökeként szurkolhat-e nyilvánosan a svájci válogatottnak.

Természetesen Svájcnak szurkolok. Csak arra kell figyelni, hogy az ember megfelelően viselkedjen. De amikor Svájc játszik, bennem is megmozdul valami” 

– mondta Infantino.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: FIFA President Gianni Infantino and Colombia Football Federation President Ramon Jesurun attend the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gianni Infantino a Kolumbia elleni nyolcaddöntőben is szurkolt a svájci válogatottnak
Fotó: Alex Grimm/Getty Images via AFP

A FIFA elnöke Donald Trumpról is beszélt. Elmondása szerint rendszeres kapcsolatban áll az Egyesült Államok elnökével, aki folyamatosan követi a mérkőzéseket a televízióban, és nagy élvezettel figyeli a tornát. Infantino hangsúlyozta, hogy Trump azért nem jelent meg eddig személyesen a stadionokban, mert számos más feladata is van, és egy ilyen látogatás könnyen politikai viták tárgyává válhatna.

A tervek szerint azonban a döntő után Infantino és Trump adja majd át a győztesnek a világbajnoki trófeát.

Remélhetőleg együtt adjuk át a trófeát a döntő után. Ez kezdettől fogva így volt tervben, és korábban is ez volt a szokás: a döntőnek otthont adó ország államfője vagy vezetője a FIFA elnökével közösen adja át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak” 

– tette hozzá a svájci–olasz sportvezető.

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