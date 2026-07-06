Folarin Balogunt, az Egyesült Államok válogatottjának középcsatárát a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen állították ki egy taposás miatt. Hogy jogosan-e vagy sem, arról rengeteget vitáztak a szakértők, különösen azért, mert a világbajnokság csoportkörében a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi egy hasonló belépő után még csak sárga lapot sem kapott. Akkor szurkolók ezrei vélekedtek úgy, hogy a FIFA szándékosan kivételezik az argentin klasszissal.

A FIFA elnöke és Donald Trump belenyúltak a világbajnokságba?

Fotó: Patrick Smith/Getty Images

Balogun viszont piros lapot kapott, így automatikusan ki kellett volna hagynia a Belgium elleni nyolcaddöntőt, amelyet magyar idő szerint kedden hajnali kettőtől rendeznek. Csakhogy jött egy óriási csavar a történetben: hétfőn este bombaként robbant a hír, miszerint a FIFA felfüggesztette Balogun eltiltását, így az amerikai csatár mégis pályára léphet. A nemzetközi szövetség döntése kiverte a biztosítékot a belgáknál, különösen azért, mert egybehangzó sajtóértesülések szerint Gianni Infantino, a FIFA első embere a döntés előtt egyeztetett Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

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Balogun eltiltásának visszavonásával a FIFA szinte példátlan döntést hozott. Az 1962-es chilei világbajnokságon a duplázó Garrinchát kiállították a házigazdák ellen 4–2-re megnyert elődöntőben. A brazil zseni mégis pályára léphetett a Csehszlovákia elleni fináléban, amelyen 3–1-re diadalmaskodott a Seleção.

Balogun így játszhat az Egyesült Államok színeiben a Belgium elleni nyolcaddöntőben, miután a világbajnokságok történetében szinte példátlan döntést hozott a labdarúgás irányító testülete. Hasonló esetre csak egyszer volt példa: 1962-ben a brazil Garrincha eltiltását a döntő előtt visszavonták.

Az az eset viszont azért volt merőben más, mert a sárga és a piros lapokat (és az azokkal járó eltiltásokat) csak 1970-ben vezették be, így a „Görbelábú Angyalnak” becézett brazilnak nem kellett kihagynia a döntőt.

Jürgen Klopp a legesélyesebb a német válogatott megüresedett kispadjára, azonban a világbajnokság ideje alatt még a Magenta TV szakértőjeként dolgozik.