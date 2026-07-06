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Továbbra sem csitulnak a kedélyek a kedd éjszakai Egyesült Államok–Belgium világbajnoki nyolcaddöntő előtt. Mint ismert, Folarin Balogun, az amerikai csapat legveszélyesebb játékosa eltiltás miatt nem léphetett volna pályára, a hírek viszont arról szólnak, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen hívta fel Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy függesszék fel a játékos eltiltását. Az eset után nemcsak a belgák háborodtak fel, hanem a teljes futballvilág is, köztük Jürgen Klopp, aki televíziós szakértőként dolgozik a világbajnokságon. A német szakember Balogun eltiltásának felfüggesztése után kőkemény üzenetet küldött a FIFA-nak és az Egyesült Államok elnökének is.

Folarin Balogunt, az Egyesült Államok válogatottjának középcsatárát a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen állították ki egy taposás miatt. Hogy jogosan-e vagy sem, arról rengeteget vitáztak a szakértők, különösen azért, mert a világbajnokság csoportkörében a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi egy hasonló belépő után még csak sárga lapot sem kapott. Akkor szurkolók ezrei vélekedtek úgy, hogy a FIFA szándékosan kivételezik az argentin klasszissal.

A FIFA elnöke és Donald Trump belenyúltak a világbajnokságba?
A FIFA elnöke és Donald Trump belenyúltak a világbajnokságba?
Fotó: Patrick Smith/Getty Images

Balogun viszont piros lapot kapott, így automatikusan ki kellett volna hagynia a Belgium elleni nyolcaddöntőt, amelyet magyar idő szerint kedden hajnali kettőtől rendeznek. Csakhogy jött egy óriási csavar a történetben: hétfőn este bombaként robbant a hír, miszerint a FIFA felfüggesztette Balogun eltiltását, így az amerikai csatár mégis pályára léphet. A nemzetközi szövetség döntése kiverte a biztosítékot a belgáknál, különösen azért, mert egybehangzó sajtóértesülések szerint Gianni Infantino, a FIFA első embere a döntés előtt egyeztetett Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

Jürgen Klopp kőkemény üzenetet küldött a FIFA-nak és az Egyesült Államok elnökének is

Balogun eltiltásának visszavonásával a FIFA szinte példátlan döntést hozott. Az 1962-es chilei világbajnokságon a duplázó Garrinchát kiállították a házigazdák ellen 4–2-re megnyert elődöntőben. A brazil zseni mégis pályára léphetett a Csehszlovákia elleni fináléban, amelyen 3–1-re diadalmaskodott a Seleção.

Balogun így játszhat az Egyesült Államok színeiben a Belgium elleni nyolcaddöntőben, miután a világbajnokságok történetében szinte példátlan döntést hozott a labdarúgás irányító testülete. Hasonló esetre csak egyszer volt példa: 1962-ben a brazil Garrincha eltiltását a döntő előtt visszavonták.

Az az eset viszont azért volt merőben más, mert a sárga és a piros lapokat (és az azokkal járó eltiltásokat) csak 1970-ben vezették be, így a „Görbelábú Angyalnak” becézett brazilnak nem kellett kihagynia a döntőt.

Jürgen Klopp a legesélyesebb a német válogatott megüresedett kispadjára, azonban a világbajnokság ideje alatt még a Magenta TV szakértőjeként dolgozik. 

Jürgen Klopp lehet a német válogatott új szövetségi kapitánya
Jürgen Klopp kőkemény üzenetet küldött a FIFA és az Egyesült Államok elnökének
Fotó: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

A Liverpool legendás edzőjét is megkérdezték a történtekről, és kicsit sem fogta vissza magát.

Ha ez valóban így történt, az maga az őrület. Ez a mi játékunk, nem az övék. Ennek a két embernek fogalma sincs a futballról, nem kellene, hogy beleszóljanak. Ez piros lap volt, erről nincs vita. Persze még fennáll annak a lehetősége, hogy így sem küldik pályára, mert azt mondják, hogy így nem akarnak nyerni. Korábban voltak nevetséges piros lapok, ott érvényben maradt az eltiltás, itt viszont nem” 

mondta Klopp, aki Balogun eltiltásának felfüggesztésével kapcsolatban az indoklást is hiányolta.

 

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