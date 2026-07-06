Komoly hullámokat vetett a FIFA döntése, amely egy évre felfüggesztette Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását, így az amerikai válogatott csatára pályára léphet Belgium ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

A FIFA felfüggesztette Folarin Balogun eltiltását

Fotó: Elysia Su/ISI Photos via Getty Images

A döntést állítólag egy olyan találkozó előzte meg, amelyen részt vett Donald Trump amerikai elnök, amerikai kormányzati tisztviselők, az Amerikai Labdarúgó-szövetség képviselői, valamint egy kiterjedt jogi csapat is.

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A piros lap eltörlése jelentős felháborodást váltott ki a belga oldalon, ahol hivatalos indoklást kértek a nemzetközi szövetségtől.

A Belga Labdarúgó-szövetség közölte, hogy „megdöbbenéssel” fogadta a FIFA döntését, amely egy évre felfüggesztette az eltiltást a fegyelmi szabályzat 27. cikkére hivatkozva. Úgy fogalmaztak, hogy a lépés „közvetlen ellentmondásban áll” a torna versenyszabályzatával, és jelezték, hogy „minden lehetséges jogi és egyéb lépést” megvizsgálnak.

A belga fél kikérte a döntés részletes indoklását, valamint a játékvezetői testület jelentését is. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a FIFA nyilvánosságra hozza-e a fegyelmi bizottság érvelését. A szervezet eddig nem kommentálta az ügyet.

A történet politikai szálat is kapott, miután amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását. A The Athletic és a The New York Times egybehangzó információi szerint a telefonbeszélgetés valóban megtörtént, Trump pedig később közösségi oldalán üdvözölte a FIFA döntését, amelyet egy „súlyos igazságtalanság” helyrehozatalának nevezett.

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Fotó: Patrick Smith/Getty Images

Belgium szövetségi kapitánya, Rudi Garcia ironikusan úgy fogalmazott, először azt hitte, áprilisi tréfáról van szó.

Amennyire emlékszem, ez az első alkalom a világbajnokság történetében, hogy ilyen döntés születik. Én azonban edző vagyok, ezért a csapatomra és a mérkőzésre koncentrálok. Nem érdekel, kik lesznek az Egyesült Államok kezdőcsapatában. Számomra a pályán történtek számítanak: a csapatom, a győzelem és a negyeddöntőbe jutás”

– mondta a találkozó előtt a francia szakember.