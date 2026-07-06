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Komoly felháborodást váltott ki a FIFA döntése, amellyel felfüggesztette Folarin Balogun eltiltását, így az amerikai csatár mégis pályára léphet Belgium ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében. A botrányt tovább fokozza, hogy sajtóértesülések szerint Gianni Infantino FIFA-elnök a döntés előtt egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, ami miatt a belgák magyarázatot követelnek a nemzetközi szövetségtől.

Komoly hullámokat vetett a FIFA döntése, amely egy évre felfüggesztette Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását, így az amerikai válogatott csatára pályára léphet Belgium ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 1: Folarin Balogun #20 of the United States celebrates after scoring a goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 1, 2026 in Santa Clara, United States. (Photo by Elysia Su/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
A FIFA felfüggesztette Folarin Balogun eltiltását
Fotó: Elysia Su/ISI Photos via Getty Images

A döntést állítólag egy olyan találkozó előzte meg, amelyen részt vett Donald Trump amerikai elnök, amerikai kormányzati tisztviselők, az Amerikai Labdarúgó-szövetség képviselői, valamint egy kiterjedt jogi csapat is.

A FIFA elnöke szívességet tett Donald Trumpnak?

A piros lap eltörlése jelentős felháborodást váltott ki a belga oldalon, ahol hivatalos indoklást kértek a nemzetközi szövetségtől.

A Belga Labdarúgó-szövetség közölte, hogy „megdöbbenéssel” fogadta a FIFA döntését, amely egy évre felfüggesztette az eltiltást a fegyelmi szabályzat 27. cikkére hivatkozva. Úgy fogalmaztak, hogy a lépés „közvetlen ellentmondásban áll” a torna versenyszabályzatával, és jelezték, hogy „minden lehetséges jogi és egyéb lépést” megvizsgálnak.

A belga fél kikérte a döntés részletes indoklását, valamint a játékvezetői testület jelentését is. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a FIFA nyilvánosságra hozza-e a fegyelmi bizottság érvelését. A szervezet eddig nem kommentálta az ügyet.

A történet politikai szálat is kapott, miután amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását. A The Athletic és a The New York Times egybehangzó információi szerint a telefonbeszélgetés valóban megtörtént, Trump pedig később közösségi oldalán üdvözölte a FIFA döntését, amelyet egy „súlyos igazságtalanság” helyrehozatalának nevezett.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from Gianni Infantino, President of FIFA, during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)
A FIFA elnöke 2025 decemberében Béke-díjjal tüntette ki Donald Trumpot
Fotó: Patrick Smith/Getty Images

Belgium szövetségi kapitánya, Rudi Garcia ironikusan úgy fogalmazott, először azt hitte, áprilisi tréfáról van szó.

Amennyire emlékszem, ez az első alkalom a világbajnokság történetében, hogy ilyen döntés születik. Én azonban edző vagyok, ezért a csapatomra és a mérkőzésre koncentrálok. Nem érdekel, kik lesznek az Egyesült Államok kezdőcsapatában. Számomra a pályán történtek számítanak: a csapatom, a győzelem és a negyeddöntőbe jutás” 

mondta a találkozó előtt a francia szakember.

Az amerikai válogatott részéről Mauricio Pochettino kiállt a FIFA döntése mellett. Az argentin szakember szerint Balogun kiállítása eleve téves döntés volt, ezért az eltiltás eltörlése igazságosnak tekinthető.

Ha valakit valóban hátrány ért ebben az egész ügyben, akkor az az Egyesült Államok volt. Ki mondhatná, hogy nem szenvedtünk el büntetést? Egy világbajnoki kieséses mérkőzésen 30–35 percet emberhátrányban játszottunk. Nem arról van szó, hogy ebből bármiféle rendkívüli előnyünk származna. Végső soron nem mi vagyunk ennek a történetnek az áldozatai, de a gonosztevői sem” 

– mondta Pochettino.

Folarin Balogun kulcsembere az amerikai válogatottnak: a Paraguay elleni nyitómérkőzésen két gólt szerzett, Bosznia-Hercegovina ellen pedig ismét eredményes volt, így pályára lépése komoly erősítést jelenthet az Egyesült Államok számára a Belgium elleni nyolcaddöntőben.

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