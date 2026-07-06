Komoly hullámokat vetett a FIFA döntése, amely egy évre felfüggesztette Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását, így az amerikai válogatott csatára pályára léphet Belgium ellen a világbajnokság nyolcaddöntőjében.
A döntést állítólag egy olyan találkozó előzte meg, amelyen részt vett Donald Trump amerikai elnök, amerikai kormányzati tisztviselők, az Amerikai Labdarúgó-szövetség képviselői, valamint egy kiterjedt jogi csapat is.
A FIFA elnöke szívességet tett Donald Trumpnak?
A piros lap eltörlése jelentős felháborodást váltott ki a belga oldalon, ahol hivatalos indoklást kértek a nemzetközi szövetségtől.
A Belga Labdarúgó-szövetség közölte, hogy „megdöbbenéssel” fogadta a FIFA döntését, amely egy évre felfüggesztette az eltiltást a fegyelmi szabályzat 27. cikkére hivatkozva. Úgy fogalmaztak, hogy a lépés „közvetlen ellentmondásban áll” a torna versenyszabályzatával, és jelezték, hogy „minden lehetséges jogi és egyéb lépést” megvizsgálnak.
A belga fél kikérte a döntés részletes indoklását, valamint a játékvezetői testület jelentését is. Egyelőre azonban nem tudni, hogy a FIFA nyilvánosságra hozza-e a fegyelmi bizottság érvelését. A szervezet eddig nem kommentálta az ügyet.
A történet politikai szálat is kapott, miután amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök személyesen kérte Gianni Infantinót, a FIFA elnökét, hogy vizsgálják felül Balogun eltiltását. A The Athletic és a The New York Times egybehangzó információi szerint a telefonbeszélgetés valóban megtörtént, Trump pedig később közösségi oldalán üdvözölte a FIFA döntését, amelyet egy „súlyos igazságtalanság” helyrehozatalának nevezett.
Belgium szövetségi kapitánya, Rudi Garcia ironikusan úgy fogalmazott, először azt hitte, áprilisi tréfáról van szó.
Amennyire emlékszem, ez az első alkalom a világbajnokság történetében, hogy ilyen döntés születik. Én azonban edző vagyok, ezért a csapatomra és a mérkőzésre koncentrálok. Nem érdekel, kik lesznek az Egyesült Államok kezdőcsapatában. Számomra a pályán történtek számítanak: a csapatom, a győzelem és a negyeddöntőbe jutás”
– mondta a találkozó előtt a francia szakember.
Az amerikai válogatott részéről Mauricio Pochettino kiállt a FIFA döntése mellett. Az argentin szakember szerint Balogun kiállítása eleve téves döntés volt, ezért az eltiltás eltörlése igazságosnak tekinthető.
Ha valakit valóban hátrány ért ebben az egész ügyben, akkor az az Egyesült Államok volt. Ki mondhatná, hogy nem szenvedtünk el büntetést? Egy világbajnoki kieséses mérkőzésen 30–35 percet emberhátrányban játszottunk. Nem arról van szó, hogy ebből bármiféle rendkívüli előnyünk származna. Végső soron nem mi vagyunk ennek a történetnek az áldozatai, de a gonosztevői sem”
– mondta Pochettino.
Folarin Balogun kulcsembere az amerikai válogatottnak: a Paraguay elleni nyitómérkőzésen két gólt szerzett, Bosznia-Hercegovina ellen pedig ismét eredményes volt, így pályára lépése komoly erősítést jelenthet az Egyesült Államok számára a Belgium elleni nyolcaddöntőben.
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