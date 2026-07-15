A Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) arra kérték, vizsgálja ki, hogy a FIFA elnöke részt vett-e abban a döntésben, amelynek eredményeként felfüggesztették az amerikai válogatott támadója, Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását a világbajnokságon.

A FIFA elnöke komoly bajba kerülhet a Donald Trumppal ápolt kapcsolata miatt

Fotó: Anna Moneymaker/Getty Images

Gianni Infantino – aki egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is – tagadta a vádakat.

Már a NOB is a FIFA elnöke után vizsgálódik

A kérelmet a FairSquare nevű nonprofit szervezet és érdekvédelmi csoport nyújtotta be, amely elsősorban a globális munkaerő-migrációval, a politikai elnyomással és a sporttal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Balogun a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki nyolcaddöntőben kapott piros lapot, miután véletlenül rálépett Tarik Muharemović lábára. A FIFA torna szabályzata értelmében az ilyen kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltással jár.

Balogun végül mégis pályára léphetett Belgium ellen, miután a FIFA fegyelmi bizottsága egy évre felfüggesztette az eltiltását. Ezt követően Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elmondta, hogy felhívta Infantinót, és kérte az ügy felülvizsgálatát.

Mindössze annyit tettem, hogy kértem egy felülvizsgálatot, mert szerintem nem történt szabálytalanság. Jó vagyok az ilyen dolgokban. Szerintem ragyogó döntést hoztak. Úgy gondolom, hogy a játékvezető ítélete borzalmas volt”

– mondta Trump, miután felfüggesztették Balogun eltiltását.

A legszebb, hogy Balogun játszatása ellenére is simán kiestek az amerikaiak

Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP

A 25 éves Balogun így pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben, azonban az Egyesült Államok 4–1-es vereséget szenvedett, és kiesett a tornáról.

Infantino ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen módon beavatkozott volna a döntéshozatali folyamatba, és hangsúlyozta, hogy a FIFA igazságszolgáltatási testületei függetlenül működnek.

Ezek a testületek önállóan végzik a munkájukat, a FIFA fegyelmi szabályzatát alkalmazzák, és az ügyeket a vonatkozó szabályok, valamint az előttük fekvő konkrét tények alapján bírálják el. Függetlenségük alapvető fontosságú a labdarúgás hitelessége és integritása szempontjából, ezt pedig minden körülmények között tiszteletben kell tartani”

– áll a nevében a FIFA honlapján közzétett közleményben.