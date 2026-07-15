A Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) arra kérték, vizsgálja ki, hogy a FIFA elnöke részt vett-e abban a döntésben, amelynek eredményeként felfüggesztették az amerikai válogatott támadója, Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását a világbajnokságon.
Gianni Infantino – aki egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is – tagadta a vádakat.
Már a NOB is a FIFA elnöke után vizsgálódik
A kérelmet a FairSquare nevű nonprofit szervezet és érdekvédelmi csoport nyújtotta be, amely elsősorban a globális munkaerő-migrációval, a politikai elnyomással és a sporttal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
Balogun a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki nyolcaddöntőben kapott piros lapot, miután véletlenül rálépett Tarik Muharemović lábára. A FIFA torna szabályzata értelmében az ilyen kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltással jár.
Balogun végül mégis pályára léphetett Belgium ellen, miután a FIFA fegyelmi bizottsága egy évre felfüggesztette az eltiltását. Ezt követően Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elmondta, hogy felhívta Infantinót, és kérte az ügy felülvizsgálatát.
Mindössze annyit tettem, hogy kértem egy felülvizsgálatot, mert szerintem nem történt szabálytalanság. Jó vagyok az ilyen dolgokban. Szerintem ragyogó döntést hoztak. Úgy gondolom, hogy a játékvezető ítélete borzalmas volt”
– mondta Trump, miután felfüggesztették Balogun eltiltását.
A 25 éves Balogun így pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben, azonban az Egyesült Államok 4–1-es vereséget szenvedett, és kiesett a tornáról.
Infantino ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen módon beavatkozott volna a döntéshozatali folyamatba, és hangsúlyozta, hogy a FIFA igazságszolgáltatási testületei függetlenül működnek.
Ezek a testületek önállóan végzik a munkájukat, a FIFA fegyelmi szabályzatát alkalmazzák, és az ügyeket a vonatkozó szabályok, valamint az előttük fekvő konkrét tények alapján bírálják el. Függetlenségük alapvető fontosságú a labdarúgás hitelessége és integritása szempontjából, ezt pedig minden körülmények között tiszteletben kell tartani”
– áll a nevében a FIFA honlapján közzétett közleményben.
Az 56 éves FIFA-elnök megerősítette, hogy telefonon beszélt Trump elnökkel az ügyben, és azt mondta neki, hogy a bizottságok függetlenül működnek. Hozzátette, hogy Trumppal rendszeresen egyeztet különféle témákról, ahogyan más állam- és kormányfőkkel is.
A FairSquare szerint, amennyiben Infantino Trump kérésére valóban közbelépett volna, az sértené a semlegesség elvét, és aláásná a sport tisztaságát. A NOB alapszabálya kimondja, hogy a tagoknak politikai és kereskedelmi érdekektől függetlenül kell eljárniuk, és nem fogadhatnak el kormányoktól, szervezetektől vagy más felektől olyan megbízást vagy utasítást, amely korlátozhatja cselekvési vagy szavazási szabadságukat.
A most benyújtott kérelem egy szélesebb körű panasz része, amely szerint Infantino nyilvánosan öt különböző alkalommal is támogatásáról biztosította Donald Trumpot.
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