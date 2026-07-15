Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyre többen követelik a FIFA elnökének távozását. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) vizsgálatot indíthat Gianni Infantino ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a FIFA elnöke Donald Trump kérésére közbenjárhatott az amerikai sztárfutballista eltiltásának felfüggesztésében. Infantino tagadja, hogy beavatkozott volna a világbajnokság ügyeibe, az eset azonban komoly kérdéseket vet fel a sport függetlenségével kapcsolatban.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) arra kérték, vizsgálja ki, hogy a FIFA elnöke részt vett-e abban a döntésben, amelynek eredményeként felfüggesztették az amerikai válogatott támadója, Folarin Balogun egy mérkőzésre szóló eltiltását a világbajnokságon.

A FIFA elnöke komoly bajba kerülhet a Donald Trumppal ápolt kapcsolata miatt
A FIFA elnöke komoly bajba kerülhet a Donald Trumppal ápolt kapcsolata miatt
Fotó: Anna Moneymaker/Getty Images

Gianni Infantino – aki egyébként a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is – tagadta a vádakat.

Már a NOB is a FIFA elnöke után vizsgálódik

A kérelmet a FairSquare nevű nonprofit szervezet és érdekvédelmi csoport nyújtotta be, amely elsősorban a globális munkaerő-migrációval, a politikai elnyomással és a sporttal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

Balogun a Bosznia-Hercegovina elleni világbajnoki nyolcaddöntőben kapott piros lapot, miután véletlenül rálépett Tarik Muharemović lábára. A FIFA torna szabályzata értelmében az ilyen kiállítás automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltással jár.

Balogun végül mégis pályára léphetett Belgium ellen, miután a FIFA fegyelmi bizottsága egy évre felfüggesztette az eltiltását. Ezt követően Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke elmondta, hogy felhívta Infantinót, és kérte az ügy felülvizsgálatát.

Mindössze annyit tettem, hogy kértem egy felülvizsgálatot, mert szerintem nem történt szabálytalanság. Jó vagyok az ilyen dolgokban. Szerintem ragyogó döntést hoztak. Úgy gondolom, hogy a játékvezető ítélete borzalmas volt” 

– mondta Trump, miután felfüggesztették Balogun eltiltását.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Referee Raphael Claus shows Folarin Balogun #20 of the United States a red card for a foul on Tarik Muharemovic #4 of Bosnia and Herzegovina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A legszebb, hogy Balogun játszatása ellenére is simán kiestek az amerikaiak
Fotó: Charlotte Wilson/Getty Images via AFP

A 25 éves Balogun így pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben, azonban az Egyesült Államok 4–1-es vereséget szenvedett, és kiesett a tornáról.

Infantino ugyanakkor tagadta, hogy bármilyen módon beavatkozott volna a döntéshozatali folyamatba, és hangsúlyozta, hogy a FIFA igazságszolgáltatási testületei függetlenül működnek.

Ezek a testületek önállóan végzik a munkájukat, a FIFA fegyelmi szabályzatát alkalmazzák, és az ügyeket a vonatkozó szabályok, valamint az előttük fekvő konkrét tények alapján bírálják el. Függetlenségük alapvető fontosságú a labdarúgás hitelessége és integritása szempontjából, ezt pedig minden körülmények között tiszteletben kell tartani” 

– áll a nevében a FIFA honlapján közzétett közleményben.

Az 56 éves FIFA-elnök megerősítette, hogy telefonon beszélt Trump elnökkel az ügyben, és azt mondta neki, hogy a bizottságok függetlenül működnek. Hozzátette, hogy Trumppal rendszeresen egyeztet különféle témákról, ahogyan más állam- és kormányfőkkel is.

A FairSquare szerint, amennyiben Infantino Trump kérésére valóban közbelépett volna, az sértené a semlegesség elvét, és aláásná a sport tisztaságát. A NOB alapszabálya kimondja, hogy a tagoknak politikai és kereskedelmi érdekektől függetlenül kell eljárniuk, és nem fogadhatnak el kormányoktól, szervezetektől vagy más felektől olyan megbízást vagy utasítást, amely korlátozhatja cselekvési vagy szavazási szabadságukat.

A most benyújtott kérelem egy szélesebb körű panasz része, amely szerint Infantino nyilvánosan öt különböző alkalommal is támogatásáról biztosította Donald Trumpot.

  • kapcsolódó cikkek:
A FIFA elnöke szerint tovább bővülhet a világbajnokság mezőnye
Korrupciós botrány a foci-vb-n: Trump közbenjárása után háborognak a belgák
„Ez egy igazi bohózat!” – súlyos ítélet született a világbajnokságon történtekről
Reagálnia kellett, kínos ügyben magyarázkodik a FIFA elnöke a foci-vb-n

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!